Главное на 29 марта (день)

Сельское хозяйство

Первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА заявляет, что в рамках земельной реформы в Украине с 2012 года планируется разрешить продажу земли сельскохозяйственного назначения иностранным гражданам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.АКИМОВА заявила сегодня, выступая на «Украинском саммите: Могут ли настоящие реформы быть воплощены в жизнь».

"С 1 января 2012 года рынок сельскохозяйственных земель должен быть открыт. Не только для граждан Украины, но и для иностранных граждан, которые захотят работать в этой важной сфере", - сказала И.АКИМОВА.

По ее словам, в течение первого полугодия 2011 года планируется разработать и принять законодательную базу, необходимую для осуществления земельной реформы. "Развитие рынка земли предполагает подготовку законодательной базы, которая ограничивает возможность ее неэффективного использования. Все эти законы должны быть приняты в первой половине 2011 года, чтобы с 2012 года рынок земли заработал полностью", - подчеркнула она.

И.АКИМОВА также добавила, что в первую очередь речь идет о завершении создания земельного кадастра и ведения всех необходимых регистрационных документов.

Украина намерена заменить меры нетарифного регулирования рынка зерна (квотирование экспорта) мерами тарифного регулирования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель главы администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА сегодня в рамках выступления на украинском саммите: "Могут ли настоящие реформы быть реализованными в жизни?".

«31 марта заканчивается действие квот на экспорт зерна и Президент потребовал подготовить соответствующий акт, в соответствии с которым, если потребуется ограничение, то это будут не квоты, а таможенные меры», - сказала И.АКИМОВА.

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение кипрской компании KSG AgriculturalandIndustrialHolding (KSG Agro) на приобретение контрольного пакета (более 50%) акций компаний "Унирем-Агро Плюс" и "Украинского агропромышленного холдинга".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

По словам председателя Совета директоров компании KSG Agro Сергея КАСЬЯНОВА, решение о приобретении контрольного пакета в этих компаниях обусловлено стратегическими планами по расширению присутствия в Днепровском регионе и связанной с этим консолидацией существующих и вновь приобретенных активов. После приобретения акций вышеупомянутых компаний подконтрольный KSG Agro земельный банк составит более 33 тыс. га.

Финансы

Правительство будет инициировать принятие законопроекта о легализации заработных плат, и в ближайшее время планирует обнародовать проект соответствующего документа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО сегодня в выступлении на украинском саммите: "Могут ли настоящие реформы быть воплощены в жизнь?».

«В конце недели мы, скорее всего, обнародуем три закона: по легализации заработной платы и легализации рабочих мест, и мы начнем обсуждение этого закона. Хотелось бы еще на этой сессии принять соответствующие решения об изменениях трудового законодательства», - сказал С.ТИГИПКО.

По его мнению, принятие соответствующих документов будет способствовать увеличению доходов Пенсионного фонда.

Осенью этого года Украина планирует провести презентацию ряда национальных проектов в ведущих финансовых центрах мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, выступая на Украинско-сингапурском бизнес-форуме.

Он сообщил, что создано Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины, которое занимается сопровождением инвестиционных проектов в режиме «единого окна».

Как отметил В.ЯНУКОВИЧ, национальные проекты, которые определены как приоритетные Президентом и правительством Украины, должны стать локомотивами экономического роста государства.

“Познакомившись ближе с Сингапуром, его инфраструктурой и бизнес-средой, я пришел к выводу, что большинство национальных проектов Украины обязательно должны быть реализованы с учетом сингапурского опыта”, - заметил он.

По словам Президента, “наши проекты «Доступное жилье», «Чистый город», «Качественная вода», «Новая жизнь», «Город будущего» являются попыткой воплотить в Украине те результаты, которые вам уже удалось достичь в вашей стране”.

Готовясь к строительству морского терминала по приему сжиженного газа – это еще один национальный проект – украинские специалисты изучают опыт стран Азии по данному вопросу, в том числе – наработку компаний Республики Сингапур, сказал В.ЯНУКОВИЧ, и высказал предложение, чтобы сингапурские коллеги приобщились к реализации упомянутых национальных проектов.

По его словам, национальные проекты «Качественная вода», «Город будущего» находятся на стадии окончательного оформления концепции, и это делает их еще более привлекательными с точки зрения возможности формирования инвестором собственного первичного бизнес-плана реализации проектов.

В то же время, отметил глава государства, национальные проекты «Доступное жилье», «Чистый город», «Строительство морского терминала по приему сжиженного газа», «Олимпийская надежда-2022» уже имеют очертанье и приблизительные сметы на их реализацию.

Как сообщил В.ЯНУКОВИЧ, для проекта «Доступное жилье» - это 1,8 млрд. сингапурских долларов, стоимость строительства терминала по приему сжиженного газа будет составлять около 1,7 млрд. сингапурских долларов, реализация проекта «Чистый город» (строительство 10 заводов по переработке бытовых отходов) – обойдется инвестору около 2 млрд. сингапурских долларов.

“Должны реализовать национальный проект «Олимпийская надежда-2022», целью которого является возрождение зимних видов спорта, развитие туристического потенциала Западной Украины посредством создания новой инфраструктуры, международных транспортных коридоров, туризма и спортивных объектов”, - отметил он.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что все национальные проекты Украины открыты для иностранных инвесторов, и реализации этих инициатив предоставляется максимальное содействие со стороны государственных органов.

Вскоре, сказал он, представители сингапурского бизнеса будут иметь возможность получить детальную информацию о национальных проектах на доступном для них языке – языке цифр. “Осенью этого года мы планируем провести их презентации в ведущих финансовых центрах мира. Безусловно, Сингапур станет одним из первых в этом перечне”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Энергетика

ДК «Газ Украины» выделяет предприятиям коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) плановые объемы природного газа в соответствии с уровнем его оплаты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что согласно данным оперативного мониторинга, по состоянию на 28 марта т.г. предприятия ТКЭ с начала отопительного периода 2010-2011 гг. (с 1 октября 2010 г.) задолжали ДК «Газ Украины» 6,2 млрд. грн. (без АЭК «Киевэнерго»); уровень расчетов составляет 50%.

Наибольшую задолженность за текущий отопительный сезон накопили предприятия ТКЭ Донецкой (1,08 млрд. грн.), Днепропетровской (831 млн. грн.), Харьковской (816 млн. грн.), Луганской (353 млн. грн.), Запорожской (322 млн. грн.), Одесской (311 млн. грн.), Киевской (233 млн. грн.), Львовской (224 млн. грн.), Полтавской (198 млн. грн.), Житомирской (142 млн. грн.) областей, а также АР Крым (255 млн. грн.).

Столичная энергокомпания АЭК «Киевэнерго» за 2010-2011 гг. задолжала ДК «Газ Украины» 1,78 млрд. грн. (оплата в 2011 г. – 65%).

Самый низкий уровень оплаты демонстрируют теплопоставщики Закарпатской области (30%), АР Крым (36%), Донецкой области, г. Севастополь (по 40%), Луганской (42%), Житомирской (46%), Кировоградской, Харьковской (по 47%), Черновицкой (48%), Волынской, Днепропетровской (по 49%) областей.

ДК «Газ Украины» отмечает, что население в целом добросовестно и своевременно оплачивает стоимость потребленных коммунальных услуг, в т.ч. тепловой энергии. Однако в результате невыполнения отдельными теплопроизводителями требований постановления Кабинета министров Украины от 03.12.08 №1082, оплаченные населением средства не поступают в компанию своевременно.

ДК «Газ Украины» подчеркивает, что природный газ, который используется для производства тепловой энергии, является товаром и закупается по импортным контрактам. В соответствии с действующими контрактами, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» обязана своевременно рассчитываться с ОАО «Газпром». В случае нарушения сроков оплаты, могут применяться штрафные санкции, размер которых может превышать стоимость полученного газа.

В связи с этим, ДК «Газ Украины» в который раз предупреждает руководство теплоснабжающих предприятий-должников о возможности ограничения газоснабжения.

Компания также обращает внимание местных органов власти на необходимость упорядочения расчетов теплопроизводителей за потребленный газ и скорейшего погашения накопленной задолженности.

ДК «Газ Украины» призывает всех теплопроизводителей и местные органы власти обеспечить выполнение решений правительства относительно полных и своевременных расчетов за потребленный газ.

Япония

Правительство Японии планирует временно национализировать компанию Tokyo Electric Power (TEPCO) - оператора аварийной атомной электростанции "Фукусима-1".

Об этом сообщает NEWSru со ссылкой на местную газету "Иомиури".

По данным издания, правительство может получить контрольный пакет акций компании. Кроме того, оно поможет TEPCO с осуществлением выплат для покрытия ущерба, причиненного местным жителям и окружающей среде в результате аварии на АЭС "Фукусима-1.

Действия Tokyo Electric Power, отвечающей за ликвидацию последствий утечки радиации на АЭС, вызывают в Японии острую критику. 27 марта, у лавного офиса TEPCO в Токио собрались около 1200 человек - они призывали руководителей компании не замалчивать происходящее на электростанции и с большей ответственностью подойти к устранению последствий аварии.

Премьер-министр Японии Наото КАН считает, что на аварийной АЭС сохраняется "непредсказуемая ситуация", что требует от правительства максимального напряжения сил.

Работы на АЭС "Фукусима-1", в 240 км к северу от Токио, буксуют из-за крайне высокого уровня радиации в воде, которая скопилась в подвальном дизельном зале второго энергоблока. Уровень облучения в час там в четыре раза превышает предельную годовую норму, специально установленную для участников нынешних аварийных работ на атомной станции. Как сообщило в понедельник правительство Японии, эта вода, видимо, какое-то время соприкасалась с частично расплавившимся ядерным топливом в реакторе.

Помимо этого, в пяти местах на территории станции в понедельник были обнаружены следы заражения плутонием. Однако его уровень, как сообщается, пока незначителен и не опасен.

Правительство Японии возьмет на себя также все расходы по расчистке районов страны, пострадавших от разрушительного землетрясения и цунами. Решение об этом принял Кабинет министров.

Количество обломков, оставшихся после удара стихии, только в префектуре Мияги оценивается в 18 млн. тонн. По оценкам специалистов, на их уборку может уйти несколько лет.

Ущерб Японии в результате стихийного бедствия, по предварительным оценкам правительства, составляет от 15 до 25 трлн. иен (185-308 млрд. долларов). При этом пока невозможно оценить экономические потери, которые страна понесла в результате отключений электроэнергии, а также аварии на АЭС "Фукусима-1".

Землетрясение магнитудой 9, произошедшее 11 марта, стало самым разрушительным за всю послевоенную историю Японии, побив рекорд землетрясения в Кобе 1995 года по числу погибших.

Правительство Японии по-прежнему находится «в состоянии максимальной готовности» в связи с кризисом на АЭС «Фукусима-1».

Об этом, как сообщает радио «Свобода», сегодня в японском парламенте заявил премьер-министр страны Наото КАН. Он добавил, что ситуация на станции «продолжает быть непредсказуемой».

На АЭС «Фукусима-1» продолжаются действия по восстановлению системы охлаждения, но утечка радиоактивных веществ еще не прекращена полностью. В понедельник власть заявила о выявлении плутония в почве рядом с аварийным объектом.в теме: Детальнее в теме: ЯПОНИЯ: ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ-АВАРИИ НА АЭС.

(УНИАН)