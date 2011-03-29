KSG Agro намерена привлечь на Варшавской бирже около 30 млн. долларов

Варшава. Украинская агрокомпания KSG Agro (Днепропетровская обл.) намерена привлечь в ходе первичного размещения акций на Варшавской фондовой бирже около 100 млн. злотых (1 долл. - 2,9 PLN).

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил представитель польского Dom Maklerski BZ WBK, который выбран лид-менеджером планируемого выпуска, Ян РАКОВСКИ.

Он сказал, что IPO KSG Agro запланировано на первую половину текущего года, заметив, что компания пока окончательно не определила объемы эмиссии.

«Это будет около 100 млн. злотых», - сказал представитель компании.

По его словам, более детальная информация по планируемому выпуску будет доступна в половине апреля.

Он сообщил, что консультантом по выпуску выступит также компания Visum Capital.

Я.РАКОВСКИ также отметил, что DM BZ WBK ведет переговоры с рядом других украинских компаний, которые могут провести первичное размещение акций на варшавском рынке еще в 2011 году.

«В этому году мы намерены провести IPO еще как минимум трех компаний из Украины (в том числе, KSG Аgro)», - сказал он.

Собеседник УНИАН добавил, что в прошлом году DM BZ WBK провела 7 IPO, в том числе трех заграничных компаний, две из которых - из Украины.

Согласно сообщению на веб-сайте KSG Аgro, компания занимается главным образом растениеводством.

К 2016 году фирма планирует увеличить земельный банк до 150 тыс. га с нынешних 34 тыс. га.

По данным польской газеты Parkiet, KSG Аgro в прошлом году увеличила чистую прибыль в 4 раза - до 10 млн. долларов при увеличении дохода до 15,6 млн. долларов с 13,8 млн. долларов в 2009 году.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году на ВФБ дебютировало 3 компании из Украины (Agroton, Milkiland, Sadovaya Group), а одна – Geo Alliance – из-за неблагоприятных рыночных условий отказалась от первичного размещения акций.

Справка УНИАН. На Варшавской фондовой бирже котируются бумаги 6 компаний из Украины, пять из которых - на основной площадке.

Четыре компании представляют агропромышленный холдинг, а крупнейшая по капитализации украинская компания на ВФБ Kеrnel в марте текущего года вошла в индекс «голубых» фишек польского рынка.

В феврале 2011 года на альтернативном рынке NewConnect дебютировала харьковская агропромышленная Agroliga.

Первой на польский фондовый рынок вышла Astarta в 2006 году, после которой в 2007 году IPO провела Kernel.