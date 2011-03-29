Анонс на 30 марта

* Состоится заседание Кабинета Министров Украины под председательством Премьер-министра Николая Азарова.

* Государственное ипотечное учреждение проведет совещание на тему: «Направление финансирования банков - партнеров для завершения строительства жилья и возобновления рынка ипотечного кредитования». Вопросы: Состояние и перспективы развития рынка ипотечного кредитования в Украине; Программа ГИУ поддержки завершения строительства и приобретения жилья при помощи ипотечного кредитования через механизм рефинансирования ГИУ банков - партнеров; Основные принципы взаимодействия ГИУ с банками.

* В медиа-холдинге «Главред» состоится пресс-конференция на тему: «Экономическое развитие Украины. Итоги І квартала 2011 года: достижения и просчеты». Участники: президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины Владимир Лановой, экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко, замгендиректора Украинской аграрной конфедерации Александр Ярославский, председатель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины Андрей Забловский.

* В УНИАН состоится пресс-конференция Профсоюза работников атомной энергетики и промышленности Украины (Атомпрофсоюза) на тему: ”Особо тяжелая ситуация, или Распад Чернобыльской зоны отчуждения”. О крайне тревожном и угрожающем состоянии дел на радиационно-опасной территории вокруг ЧАЭС, чрезвычайно сложных условиях для проведения работ по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС из-за хронического, а на 2011 год - катастрофического бюджетного недофинансирования программ ЧАЭС и зоны отчуждения сообщат СМИ председатель Атомпрофсоюза Валерий Матов, Представитель профсоюза в Чернобыльской объединенной организации Николай Тетерин и председатель профкома ГСП ЧАЭС Евгений Козлов.

* В УНИАН состоится пресс-конференция, на которой будут презентованы результаты аналитического исследования Центра исследований корпоративных отношений на тему: «Актуальные проблемы развития депозитарной системы Украины и пути их решения». Участники: Василий Роговой, председатель наблюдательного совета Всеукраинского депозитария ценных бумаг, Вячеслав Бутко, вице-президент Центра исследований корпоративных отношений, Алексей Сухоруков, управляющий директор инвестиционной группы "Универ".

* Круглый стол на тему: «Болевые точки АПК Украины». Организатор - Международная инвестиционная компания SigmaBleyzer. Приглашены: Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера; Леонид Козаченко, председатель Совета предпринимателей при КМУ, президент УАК; Виктор Андриевский, директор Института развития аграрных рынков; Владимир Лапа, гендиректор Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса»; Джон Шморгун, президент агрохолдинга Harmelia.

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