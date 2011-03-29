Главное на 29 марта (вечер)

Финансы

Госдолг Украины в феврале вырос на 2,9% – до 56,2 млрд. долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 28 февраля 2011 года составил 445 млрд. 739 млн. 220,68 тыс. грн., или 56 млрд. 204 млн. 272,07 тыс. долл., что на 2,9% больше показателя на конец января 2011 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг на 28 февраля 2011 г. составил 291 млрд. 065 млн. 729,02 тыс. грн. (65,3% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 36 млрд. 701 млн. 139,73 тыс. долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 154 млрд. 673 млн. 491,66 тыс. грн. (34,7%), или 19 млрд. 503 млн. 132,34 тыс. долл.

Государственный долг Украины на конец февраля 2011 г. составил 336 млрд. 516 млн. 625,22 тыс. грн. (75,5%), или 42 млрд. 432 млн. 146,6 тыс. долл. Государственный внешний долг составил 195 млрд. 588 млн. 384,96 тыс. грн. (43,88%), или 24 млрд. 662 млн. 184,27 тыс. долл. Государственный внутренний долг составил 140 млрд. 928 млн. 240,26 тыс. грн. (31,62%), или 17 млрд. 769 млн. 962,33 тыс. долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 109 млрд. 222 млн. 595,46 тыс. грн. (24,5%), или 13 млрд. 772 млн. 125,47 тыс. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 95 млрд. 477 млн. 344,06 тыс. грн. (21,42%), или 12 млрд. 038 млн. 955,46 тыс. долл.; гарантированный внутренний долг – 13 млрд. 745 млн. 251,40 тыс. грн. (3,08%), или 1 млрд. 733 млн. 170,01 тыс. долл.

В январе-феврале 2011 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 13 млрд. 503 млн. 810,49 тыс. грн. (3,12%), в основном за счет роста курса иностранных валют к гривне и доразмещения облигаций внешнего государственного займа на сумму 100 млн. долл., размещения облигаций внешнего госзайма на 1,5 млрд. долл.

При этом государственный внешний долг вырос на 13 млрд. 775 млн. 280,97 тыс. грн. (7,58%), государственный внутренний долг вырос на 733,86 млн. грн. (0,52%).

Гарантированный государством долг Украины увеличился на 462,4 млн. грн.

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«Энергоатом» привлек у «Ощадбанка» кредиты на 260 млн. грн.

НАЭК "Энергоатом" привлек у «Ощадбанка» кредиты (3 лота) на общую сумму 260 млн. грн. сроком на 1 год.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном на сайте Государственных закупок.

Согласно сообщению, соответствующий договор подписан 21 марта т.г. Согласно его условиям, стоимость обслуживания кредита на 50 млн. грн. составит 7,492 млн. грн., на 100 млн. грн. – 15,45 млн. грн., на 110 млн. грн. – 16,995 млн. грн. Первый лот – кредит в виде овердрафта, второй и третий – в виде возобновляемых кредитных линий.

Справка УНИАН. ГП "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

В 2010 году "Энергоатом" увеличил выработку электроэнергии на 7,2%, или 6,204 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 89,36 млрд. кВт/ч.

ОАО "Государственный сберегательный банк Украины" («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2011 года активы банка составляли 59,019 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 44,778 млрд. грн., обязательства – 42,393 млрд. грн., уставный капитал – 13,892 млрд. грн., собственный капитал – 16,626 млрд. грн.

В 2010 году «Ощадбанк» сократил прибыль против показателя 2009 года в 1,5 раза – до 461 млн. грн.

100% акций банка принадлежат государству.

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Банк «Надра» увеличит уставный капитал почти в 10 раз

Временный администратор ПАО «КБ «Надра» 28 марта 2011 года принял решение о проведении дополнительной эмиссии, в результате которой уставный капитал банка увеличится с 390,36 млн. грн. до 3 млрд. 890,36 млн. грн.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, банк намерен провести закрытое размещение 350 млн. простых именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 10 грн. каждая.

Также указывается, что проведение допэмиссии акций может привести к изменению долей акционеров банка, которые уже владеют более 10% его акций.

Как сообщал УНИАН, с 10 февраля 2009 года в банке «Надра» была введена временная администрация, с 10 февраля 2010 года Нацбанк продлил ее действие еще на один год – до 9 февраля 2011 года.

11 февраля т.г. НБУ сообщил о продлении работы временной администрации в банке, при этом не уточнил, на сколько именно.

Стоит отметить, что 11 февраля 2011 года закончился двухгодичный, согласно действующему законодательству - максимально возможный, срок работы временной администрации в банке «Надра».

При этом в феврале т.г. Верховная Рада Украины утвердила поправки к ст. 75 Закона «О банках и банковской деятельности», продлив максимально возможный срок работы временных администраций в банках с 24 до 30 месяцев. Закон передан на подпись Президенту Украины и в силу еще не вступил.

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 января 2011 года составляли 22,908 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 24,547 млрд. грн., обязательства – 22,428 млрд. грн., собственный капитал – 479,434 млн. грн., уставный капитал – 390,363 млн. грн.

Банк «Надра» в 2010 году получил прибыль 4,74 млн. грн. против убытка 1,36 млрд. грн. в 2009 году.

Акционерами банка являются компании Novartik Trading Limited (60,9967%) и Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

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ТЭК

«Нафтогаз» ищет компанию для аудита запасов углеводородов на своих месторождениях

НАК «Нафтогаз Украины» объявила тендер по отбору компании для проведения аудита запасов углеводородов на своих месторождениях.

Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, аудит будет профинансирован за собственные и бюджетные средства. Срок предоставления услуги - до 2012 года.

Заявки принимаются до 27 апреля, тогда же состоится и раскрытие конвертов с предложениями.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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На стимулирование населения к внедрению энергоэффективных технологий выделят 200 млн. грн.

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению намерено в 2012 году направить 200 млн. грн. на внедрение энергоэффективных технологий в индивидуальных домохозяйствах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам заместитель председателя ведомства Мария МАЛАЯ.

По ее словам, указанные средства будут выделены из государственного бюджета в рамках соответствующей целевой программы энергоэффективности до 2015 года.

Средства бюджета планируется направлять на предоставление населению льготных кредитов или на частичную компенсацию ставок по кредитам, которые будут привлекаться населением для реализации таких проектов. В обоих случаях операторами предоставления компенсаций будут выступать государственные банки.

М.МАЛАЯ отметила, что участниками такой программы могут стать как индивидуальные домохозяйства, так и объединения совладельцев многоквартирных домов и кооперативов, имеющие статус юрлица.

Заместитель председателя ведомства сообщила, что в настоящее время Госэнергоффективности совместно с Министерством финансов Украины отрабатывает порядок и механизм выделения государством таких компенсаций, что найдет отражение в соответствующих изменениях в целевую программу энергоэффективности, которые будут внесены в документ до конца текущего года.

Также планируется разработать отдельный порядок, регулирующий предоставление таких льгот.

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Для строительства НБК «Укрытие» на ЧАЭС необходимо 990 млн. евро

Объем средств, необходимых для строительства Нового безопасного конфайнмента (НБК) «Укрытие» над разрушенным энергоблоком Чернобыльской АЭС, составляет 990 млн. евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Государственного агентства по управлению зоной отчуждения ЧАЭС Владимир ХОЛОША на совместной с ЕБРР пресс-конференции в Киеве сегодня.

При этом он отметил, что оценка стоимости строительства НБК, проведенная в 90-х годах прошлого века, составляла 768 млн. долл. Разницу в суммах В.ХОЛОША объясняет инфляцией и удорожанием материалов.

Также он напомнил, что для проведения работ на Чернобыльской АЭС было создано два фонда: Чернобыльский фонд «Укрытие», общая емкость которого должна составить 1,54 млрд. евро, и Фонд «Счет ядерной безопасности», из которого, в частности, планируется финансировать мероприятия по строительству хранилища отработавшего ядерного топлива, емкость которого должна составить 255 млн. евро.

По словам В.ХОЛОШИ, на сегодняшний день недофинансирование средств по первому фонду составляет 600 млн. евро, по второму - 140 млн. евро. При этом из обоих фондов уже расходовано около 500 млн. евро на задачи, связанные с чернобыльскими проектами.

Он сообщил, что для обеспечения наполнения указанных выше фондов 19 апреля в Киеве пройдет встреча доноров, которые обеспечивают финансирование чернобыльских проектов.

Справка УНИАН. 17 сентября 2007 года ГСП «Чернобыльская АЭС» и французский концерн Novarka подписали контракт на строительство нового безопасного конфайнмента над объектом «Укрытие» Чернобыльской АЭС.

Планировалось, что стоимость работ по сооружению НБК по контракту будет составлять 505 млн. долл., срок строительства объекта – 5 лет.

Концептуальный проект НБК в форме арки был разработан консорциумом Bechtel-Battelle-EDF с привлечением украинского подрядчика – консорциуму «КСК» в 2003 году. Проект получил положительное заключение «Укринвестэкспертизы» и был утвержден распоряжением Кабинета министров Украины в июле 2004 года.

Основные характеристики НБК: ширина арки – 257 м, высота – 108 м, длина – 150 м. Проектный срок эксплуатации – 100 лет.

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Строительство

Тихонов выступает против принудительного создания ОСМД

Принуждать людей создавать объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) в Украине никто не будет.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктор ТИХОНОВ в ходе Международной конференции по вопросам развития ОСМД, на которой звучали предложения относительно законодательного закрепления обязательного создания ОСМД.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, по словам В.ТИХОНОВА, создание объединений основывается исключительно на добровольной основе.

«Мы живем в демократичном обществе, и принуждение в вопросах создания ОСМД – не тот рычаг, который стоит применять, чтобы добиться позитивного результата. Наша задача – обеспечить общество необходимой, доступной информацией и разъяснить, чем ОСМД должно заниматься, чем оно лучше ЖЭО и что конкретно для каждого жителя дома даст создание и членство в ОСМД. А люди сами будут принимать решения, нужно им это или нет. Государство не может действовать по принципу: колхоз создали – присылайте колхозников», – сказал вице-премьер-министр.

В.ТИХОНОВ уверен, что все проблемные вопросы, существующие в части создания ОСМД, будут устранены. В частности, правительство одобрило изменения в закон, регулирующий вопрос деятельности ОСМД.

По его словам, Минрегионстрой также намерен усилить сотрудничество по вопросам развития ОСМД с центральными и местными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественностью.

Справка УНИАН. На сегодня в Украине функционирует 12 386 ОСМД. В соответствии с Общегосударственной программой реформирования и развития ЖКХ на 2009-2014 годы, до конца 2014 года запланировано создать 45 530 ОСМД, что составит около 70% многоэтажного жилого фонда.

В 2010 году на реконструкцию, капремонт жилых домов, ремонт кровель, замену лифтов было выделено 121,108 млн. грн. из стабилизационного фонда госбюджета. Средства направлялись на реконструкцию и капремонт домов, где создаются или функционируют ОСМД.

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Попов: строительство дома на территории Александровской больницы будет прекращено

Вопрос о прекращении строительства жилого дома на территории Александровской больницы будет решен в интересах киевлян.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом заявил сегодня председатель КГГА Александр ПОПОВ во время рабочего совещания в больнице.

В частности, он отметил, что ООО «Житло-Буд» в официальном письме на имя председателя столичной горгосадминистрации дало согласие на прекращение права пользования земельным участком и строительства жилого дома по ул. Шовковичной, 39/1-А.

«Хочу заверить всех киевлян, что строительство жилого дома на территории Александровской больницы по ул. Шовковичной, 39/1-А вестись не будет», – сказал А.ПОПОВ.

Как сообщал УНИАН, решение о выделении компании “Житло-Буд” земли площадью 0,06 га на территории Александровской (Октябрьской) больницы было принято Киевсоветом 10 июля 2003 года.

В начале 2007 года на территории больницы начались активные строительные работы. Киевляне выступили в защиту Александровской больницы от застройки и организовали круглосуточное дежурство. Во время конфликта происходили многочисленные стычки активистов - защитников больницы и представителей застройщика.

Во время подготовительных работ застройщик вырубил на территории мемориального парка им. Богомольца на территории больницы 226 деревьев.

Впоследствии столичная мэрия издала распоряжение о прекращении строительства.

В декабре 2010 года Высший хозяйственный суд отменил собственное решение о запрещении строительства на территории Александровской больницы, которое раннее считалось не подлежащим обжалованию. Основанием для этого стало письмо Министерства культуры, которым это ведомство подтверждает согласие Главного управления охраны культурного наследия и реставрационно-восстановительных работ КГГА на строительство.

В то же время 19 января 2011 года заслуженный врач Украины, профессор, директор Института дерматокосметологии доктора О.Богомолец Ольга БОГОМОЛЕЦ отметила, что считает строительство многоэтажки на территории Александровской больницы опасным. По ее словам, если на запланированной площадке вблизи больницы будет построено здание, то Александровская больница не сможет работать.

О.БОГОМОЛЕЦ отметила, что на земельном участке планируется построить 17-этажное здание (не учитывая 4 или 5 уровней подземного паркинга) в 7 метрах от двух операционных корпусов, а по строительным стандартам и нормам расстояние должно быть, по меньшей мере, 30 метров.

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Агро

Минагропрод инициирует создание Государственной аграрной страховой компании

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины инициирует создание Государственной аграрной страховой компании.

Проект соответствующего распоряжения Кабмина опубликован на сайте министерства.

Отмечается, что в сельском хозяйстве необходимо сформировать систему, которая позволит обеспечить необходимый уровень функционального взаимодействия трех главных участников рынка страхования сельскохозяйственной продукции – сельхозпроизводителей, страховщиков и государства и усилить контроль за функционированием системы агрострахования со стороны государства.

Министерство предлагает создать Государственную аграрную страховую компанию (ГАСК) в рамках реализации концепции развития системы страхования сельскохозяйственной продукции в Украине. Планируется, что данная концепция будет реализоваться поэтапно. На первом этапе предусмотрено создание законодательных условий и разработка соответствующих нормативно-правовых актов для функционирования системы страхования сельскохозяйственной продукции, а также обеспечение формирования необходимых инфраструктурных элементов системы; создания ГАСК как самостоятельного государственного предприятия, которое действует на принципах самофинансирования и прибыльности.

На втором этапе предусмотрено внедрение необходимых стандартных страховых продуктов и проведение их пилотного использования, а также формирование необходимых баз данных относительно страхования сельскохозяйственной продукции.

Срок внедрения – 1 год с момента принятия Закона Украины «Об особенностях осуществления страхования сельскохозяйственной продукции с государственной финансовой поддержкой».

Реализация предложенного проекта распоряжения нуждается в выделении средств из государственного бюджета для создания Государственной аграрной страховой компании в сумме, эквивалентной 1 млн. евро (минимальный размер уставного фонда страховщика), что предусмотрено статьей 30 раздела III Закона Украины «О страховании».

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Повышение цен на овсянку вызвано снижением урожая овса в текущем году - эксперты

Повышение цен на овсяную крупу вызвано снижением урожая овса в текущем году.

Об этом в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН сообщил генеральный директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимир ЛАПА.

«В 2009 году урожай овса в Украине составил 731 тыс. тонн, в 2010 году – 458 тыс. тонн. То есть только 63% от уровня 2009 года. По овсу мы имеем практически такую же тенденцию, как и по гречке, – постепенное снижение производства, и это отражает общую тенденцию украинского сельского хозяйства: большое внимание сельхозпроизводителей к более прибыльным культур, вследствие чего сегментные культуры выпадают. Эта тенденция сформировалась не в прошлом году, а продолжается несколько лет», - сказал В.ЛАПА.

По его словам, цена на овсяную крупу зависит от запасов овса. «По данным Госкомстата о наличии зерна на предприятиях, которые занимаются переработкой и хранением, на 1 марта 2010 года запасы овса были 33 тыс. тонн, а на 1 марта 2011 года – 5,2 тыс. тонн, то есть снижение почти в 6 раз. Нельзя сказать, что запасы овса сейчас достаточные. Такой сравнительно низкий показатель запасов влияет на динамику цен», - пояснил В.ЛАПА.

По мнению эксперта, до поступления нового урожая на рынок вряд ли можно ожидать снижения цен. «А дальнейшее повышение цены будет зависеть не только от наличия зерна, но и от платежеспособности потребителей, но исключать этого не следует», - добавил он.

В.ЛАПА уточнил, что «если смотреть по динамике запасов, то (существуют) две проблемные позиции – это овес и гречка», по другим культурам недостатка зерна нет.

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В Киеве нет ажиотажного спроса на гречиху и муку – КГГА

В Киевской городской госадминистрации заявляют, что ажиотажного спроса на гречиху и муку в столице нет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Главное управление внутренней торговли и бытового обслуживания населения.

В частности, в сообщении отмечается, что 26 марта в Киеве было проведено 10 ярмарок во всех районах столицы, где были широко представлены фермерские хозяйства и сельскохозяйственные предприятия Киевской области. В ярмарках приняли участие товаропроизводители из Киевской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Житомирской и Волынской областей. Всего было задействовано 1764 автомашины: 464 с фруктами и овощами, 381 – с мясом, 101 – с рыбой, 73 – с молокопродуктами и 745 – с другими продовольственными товарами. Было реализовано 1 тыс. 568,5 тонны разной продукции.

Киевская горгосадминистрация организовала поставки в районы города гречишной крупы от ДАК «Хлеб Украины» для реализации на всех продовольственных ярмарках. Так, было продано 20,9 тонны крупы по цене 18,99 грн. за килограмм. Кроме того, на ярмарках осуществлялась реализация гречишной крупы, завезенной производителями из областей Украины. Такой крупы было реализовано 1,2 тонны. Также на ярмарках осуществлялась продажа муки производства ОАО «Киевмлын», всего было реализовано 11,8 тонны муки по цене 4,52–4,92 грн.

«Следует отметить, что в эти выходные на 10 столичных ярмарках было задействовано рекордное количество автомашин. Мы видим стабильный интерес киевлян и производителей к таким мероприятиям. В целом, на продовольственные ярмарки было завезено 30 тонн гречишной крупы, из которых реализовано лишь 22 тону, и 20 тонн муки, из которых продано 12 тонн. Это свидетельствует об отсутствии ажиотажного спроса на эти продукты», – прокомментировал ситуацию председатель КГГА Александр ПОПОВ.

Как сообщал УНИАН, 16 марта первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК заявил, что власть Киева рассчитывает снизить цену на гречиху за счет значительного увеличения объемов ее поставок в столицу.

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Транспорт/Связь

Счетная палата признала неэффективной работу власти по строительству Харьковского метро

Счетная палата Украины признала деятельность центральных и местных органов власти в 2009-2010 годах по строительству и развитию Харьковского метрополитена неудовлетворительной и непоследовательной, а также такой, что не обеспечила эффективное использование средств Государственного бюджета.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Счетной палаты Украины (СПУ), к таким выводам пришла Коллегия СПУ, проведя аудит эффективности использования средств, выделенных из Государственного бюджета коммунальному предприятию «Харьковский метрополитен» на строительство и развитие метрополитена.

В Счетной палате пришли к выводу, что «система организационного обеспечения выполнения мероприятий по строительству и развитию Харьковского метро несовершенна, а действия органов исполнительной и местной власти не скоординированы».

Аудиторы Счетной палаты отметили несогласованность Государственной программы строительства и развития сети метрополитенов на 2006-2010 годы и Государственной программы подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу, которые регулируют строительство метрополитена в Харькове.

Они также отметили, что на сегодняшний день «отсутствует целостная система нормативно-правового и программного обеспечения вопросов строительства и развития сети метрополитенов, в частности метрополитена в Харькове». Государственные целевые программы в этой сфере, а также областная и городская программы должным образом в этой сфере не финансируются и не выполняются.

При этом в Счетной палате отмечают, что бюджетные средства на строительство метро выделяются небольшими частями, что в свою очередь приводит к неэффективному их использованию. Так, из-за постоянного перенесения сроков строительства объектов ежегодно увеличивается их остаточная сметная стоимость и объемы финансовых ресурсов, необходимых для завершения работ и поддержания подземных выработок в безаварийном состоянии. В частности, только в 2009-2010 годах на поддержание в безаварийном состоянии участка между станциями «Алексеевская» и «Проспект Победы» направлено 6,4 млн. грн.

Коллегия также отметила несовершенство системы финансирования мероприятий по строительству и развитию метрополитена через господдержку.

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Фондовый рынок

Акимова: единый депозитарий будет создан до конца первого полугодия

Первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА заявляет, что единый депозитарий будет создан до конца первого полугодия 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.АКИМОВА заявила сегодня, выступая на "Украинском саммите: Могут ли настоящие реформы быть воплощены в жизнь".

"В целом в теме развития фондового рынка перед нами стоит еще одна важная, достаточно сложная задача, но решимая в течение первого полугодия -это создание единого депозитария, без которого дальнейшее активное развитие финансовых рынков сложно представить", - сказала И.АКИМОВА.

Кроме того, по ее словам, правительство также планирует подготовить ряд законопроектов для развития фондового рынка в Украине. "Из законодательных инициатив одной из самых важных будет расширение функций и укрепление функций Фонда гарантирования вкладов. Большое значение будут иметь конкретные меры по расчистке токсичных активов. Сейчас вместе с международными организациями рассматривалась такая деликатная тема, как проблемные банки и один из таких проблемных банков — "Родовид". Было принято решение превратить его в банк плохих активов", - сообщила первый заместитель главы Администрации Президента.

УНИАН