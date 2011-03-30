Глава компании-оператора японской АЭС "Фукусима-1" госпитализирован

Глава японской компании - оператора АЭС "Фукусима-1" Tokyo Electric Power Company (TEPCO) Масатака СИМИДЗУ госпитализирован, сообщает агентство «Киодо» со ссылкой на представителя компании.

М.СИМИДЗУ обратился за врачебной помощью в связи с высоким давлением и головокружением, говорится в сообщении.

В воскресенье японские СМИ уже сообщали, что глава TEPCO заболел, спустя неделю после разрушительного землетрясения 11 марта, приведшего к авариям на АЭС "Фукусима-1".

TEPCO 22 марта взяла на себя ответственность за ситуацию, сложившуюся на станции после землетрясения и цунами. Исполнительный вице-президент компании - оператора Норио ЦУДЗУМИ от лица компании извинился перед жителями города Окума в префектуре Фукусима, которых эвакуировали после аварии на станции, отмечает NEWSru.

По последним данным полиции, число жертв стихии в Японии превысило 11 тысяч, еще более 17 тысяч человек числятся пропавшими без вести.