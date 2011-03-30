Возбуждено уголовное дело против ликвидатора киевского ОАО «Радикал»

Прокуратура Деснянского района Киева возбудила уголовное дело в отношении ликвидатора ОАО «Радикал».

Как сообщили УНИАН в пресс-группе прокуратуры города Киева, несмотря на действие моратория на принудительную реализацию имущества в соответствии с Законом Украины «О введении моратория на принудительную реализацию имущества», ликвидатор в январе 2002 года незаконно заключил ряд договоров по реализации объектов недвижимого имущества общества на общую сумму более 760 тыс. грн. (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Кроме того, прокуратурой предъявлены иски в суд относительно возвращения в собственность территориальной общины столицы незаконно отчужденного имущества.