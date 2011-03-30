Главное на 30 марта (день)

Финансы

Азаров поручил Тигипко не допустить роста задолженности по выплатам зарплат

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил вице-премьер-министру – министру социального развития Сергею ТИГИПКО и главам областных госадминистраций принять меры для недопущения роста задолженности по выплатам заработных плат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров Украины.

Премьер отметил, что в феврале был отмечен небольшой рост такой задолженности. «Такую тенденцию нужно немедленно остановить. Ответственность за это возлагаю на вице-премьер-министра С.ТИГИПКО и руководителей облгосадминистраций», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что задолженность по выплате зарплат это «красная карточка» для каждого руководителя министерства и ведомства.

Как сообщал УНИАН, по информации Государственного комитета статистики Украины,

в стране задолженность по выплате заработной платы в феврале 2011 года выросла на 5,3% и на 1 марта составила 1,415 млрд. грн.

По данным статистики, самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 марта т.г. зафиксирован в трех областях Украины и в Киеве. В частности, в Донецкой области задолженность по зарплате на 1 марта составила 290,607 млн. грн. (в феврале 2011 года увеличилась на 15,4%, по сравнению с 1 марта 2010 года – сократилась на 3,8%), в Харьковской – 153,202 млн. грн. (в феврале рост на 1,5%, по сравнению с 1 марта 2010 года – на 19,3%), в Луганской – 123,017 млн. грн. (в феврале рост на 5,1%, по сравнению с 1 марта 2010 года – снижение на 19,1%), в Киеве – 151,045 млн. грн. (в феврале рост на 8,2%, по сравнению с 1 марта 2010 года – снижение 5,1%).

Справка УНИАН. В 2010 году задолженность по зарплате в Украине сократилась на 17,3% и на 1 января 2011 года составила 1,218 млрд. грн.

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К середине 2012 года экономика Украины должна выйти на докризисный уровень - Азаров

К середине 2012 года экономика Украины должна выйти на докризисный уровень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, открывая заседание Кабинета министров.

«Мы должны поставить себе цель - уже к середине 2012 года выйти на докризисный уровень во всех отраслях экономики», - сказал Н.АЗАРОВ и отметил, что выведение экономики из кризиса должно стать для руководителей ведомств одной из главных задач.

Премьер отметил необходимость уделить чрезвычайное внимание развитию внутреннего рынка, а также «экспансии на внешние рынки».

«Все эти задачи нужно решать, создавая привлекательный инвестиционный климат в Украине, то есть последовательно нужно завершать либеральную налоговую, таможенную реформы и наращивать практические результаты по дерегулированию предпринимательской деятельности», - заявил Н.АЗАРОВ.

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ТЭК

Цена на газ для промпотребителей и бюджетников с апреля возрастет на 12%

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) с 1 апреля увеличила предельный уровень цены на природный газ для промышленных и приравненных к ним потребителей, а также для бюджетных организаций на 11,88%, или на 271,2 грн. - до 2,553,2 тыс. грн. за тыс. куб. м (без учета НДС, сбора в виде целевой надбавки, тарифа на транспортировку и поставку).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на сегодняшнем внеочередном заседании НКРЭ.

При пересмотре цен регулятор исходил из прогнозной стоимости импортного газа для Украины во втором квартале на уровне 269 долл. за тыс. кубометров. Также при пересмотре цен учитывалось колебание курса гривни к доллару.

В последний раз предельный уровень цен для этих категорий потребителей пересматривался регулятором в декабре 2010 год, в результате чего с 1 января т.г. предельная цена на газ для них была повышена на 4,3%, или на 94,8 грн. - до 2,282 тыс. грн. за тыс. куб. м .

Промышленным потребителям и бюджетным организациям поставляется импортируемый природный газ.

Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН заявлял, что цена импортируемого газа для Украины во втором квартале составит 280 долл. за тыс. куб. м.

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«Нафтогаз» выплатил проценты по еврооблигациям

НАК «Нафтогаз Украины» осуществила третью выплату купонного платежа по еврооблигациям с погашением в конце сентября 2014 года, выпущенным осенью 2009 года в рамках реструктуризации внешнего долга.

Об этом УНИАН сообщил источник, близкий к компании.

По словам собеседника агентства, выплата осуществлена в установленный срок и в полном объеме. При этом он не уточнил сумму выплаты.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября 2009 года НАК «Нафтогаз Украины» завершила комплексную реструктуризацию внешнего долга путем формального обмена еврооблигаций и других обязательств на новые еврооблигации на общую сумму 1 млрд. 595,017 млн. долл. с погашением 30 сентября 2014 года под 9,5% годовых. Купон по ним выплачивается раз в полгода – 30 марта и 30 сентября.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Агро

Кабмин сегодня планирует продлить квотирование экспорта зерновых до 30 июня

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует принять решение о продлении квотирования экспорта зерновых до 30 июня.

Об этом УНИАН сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Квоты будут до 1 июля, после 1 июля квот не будет», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

При этом он отметил, что правительство сегодня также выскажет позицию в отношении необходимости принятия во втором чтении законопроекта о продаже квот на аукционе.

«Квоты, которые выделят, будут продаваться на аукционе прозрачно, чисто и красиво – как хотят зернотрейдеры», - сказал министр.

Вместе с этим он сообщил, что объемы выделения квот остаются прежними, однако объем квот на экспорт кукурузы будет увеличен на 2 млн. тонн.

При этом Н.ПРИСЯЖНЮК подчеркнул, что заменять квотирование экспорта экспортными пошлинами нецелесообразно. «Я не думаю, что это более эффективный метод», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает продлить действие квот на экспорт зерновых до 30 июня.

Соответствующий проект постановления размещен на сайте Минэкономразвития.

Вместе с этим, документом предлагается увеличить объемы экспортной квоты на кукурузу на 2 млн. тонн.

В Минэкономразвития считают, что отмена ограничений на экспорт зерновых культур приведет к значительному их подорожанию на внутреннем рынке, что повлияет на стоимость практически всего спектра продовольственных товаров, сырья в производстве хлебобулочных изделий и кормов в производстве мяса, мясопродуктов и яиц.

Напомним, 29 марта первый заместитель главы администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА сообщила, что Украина намерена заменить меры нетарифного регулирования рынка зерна (квотирование экспорта) мерами тарифного регулирования.

«31 марта истекает действие квот на экспорт зерна, и Президент Виктор ЯНУКОВИЧ потребовал подготовить соответствующий акт, согласно которому, если требуется ограничения, то это будут не квоты, а таможенные меры», - сказала И.АКИМОВА.

Вместе с этим, на заседаниях 21 и 23 марта Кабинет министров рассматривал законопроект о введении экспортной пошлины на зерно вместо квотирования экспорта.

Документом, который был разработан Министерством финансов, предлагалось ввести экспортные пошлины на пшеницу, смесь пшеницы и ржи, полбу - 9%, ячмень - 14%, кукурузу - 12%.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины 4 октября 2010 года установил до конца года квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы - 2 млн. тонн, ячменя - 0,2 млн. тонн и ржи - 1 тыс. тонн, гречихи - 1 тыс. тонн.

8 декабря 2010 г. режим квотирования был продлен до конца марта 2011 года, а размер квот увеличен на 1,5 млн. тонн - до 4,2 млн. тонн. В частности, размер квоты на экспорт пшеницы увеличен на 500 тыс. тонн - до 1 млн. тонн, кукурузы - на 1 млн. тонн, до 3 млн. тонн.

26 января 2011 года министр агрополитики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК заявил, что правительство Украины рассматривает возможность увеличения квот на экспорт зерновых на 2,5-2,7 млн. тонн: на 1 млн. тонн пшеницы и 1,7-1,5 млн. тонн кукурузы.

22 февраля он сообщил, что Министерство аграрной политики и продовольствия планирует дать окончательный ответ по поводу ситуации с квотированием зерна в первой декаде марта после того, как будет завершен анализ остатков зерна в Украине.

Зернотрейдеры Евросоюза и США выражают обеспокоенность в связи с вмешательством государства в работу зернорынка, введением квот и непрозрачным их распределением.

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Правительство установило квоты на экспорт гречихи и продуктов из нее

Кабинет министров Украины установил экспортные квоты на гречиху и продукты из нее.

Соответствующее постановление Кабмина (№300 от 23 февраля т.г.) опубликовано на сайте парламента.

Согласно документу, в список сельхозпродукции, экспорт которой подлежит квотированию, включены гречиха, гречневая мука, крупа, хлопья и готовые пищевые продукты из гречихи.

Напомним, в Украине наблюдается дефицит гречки. Ранее Кабмин установил нулевую ставку на импорт гречки. Кроме того, правительство заявило о намерении импортировать гречку из Китая, первая партия китайской гречки должна быть ввезена в Украину 4-5 апреля т.г.

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Строительство

Государственное ипотечное учреждение в этом году рефинансирует банки на 1,5 млрд. грн.

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) в текущем году рефинансирует банки на сумму 1,5 млрд. грн. для завершения строительства жилых объектов с высокой степенью готовности и выдачи ипотечных кредитов населению в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель правления Государственного ипотечного учреждения Виктор МИРГОРОДСКИЙ в рамках совещания ГИУ с участниками рынка ипотечного кредитования «Направления финансирования завершения строительства жилья и восстановления рынка ипотечного кредитования».

«В этом году мы будем иметь ресурс порядка 3,2 млрд. грн. На сегодняшний день (2 млрд. грн. - УНИАН) в уставный фонд поступили в полном объеме. 1,2 млрд. – это те облигации, которые мы планируем выпустить в ближайшее время», - сказал он.

В.МИРГОРОДСКИЙ отметил, что из общей суммы средств 1,7 млрд. грн. планируется потратить на погашение долговых обязательств, в частности, на выкуп первого выпуска пятилетних облигаций 2006 года выпуска, а также купоны по облигациям всех годов выпуска.

«Оставшиеся 1,5 млрд. грн. мы планируем направить на реализацию нашей программы, связанной с финансированием завершения строительства объектов незавершенного строительства с высокой степенью готовности и на ипотечное кредитование физлиц для приобретения квартир в этих новых объектах», - пояснил он.

В.МИРГОРОДСКИЙ отметил, что на эти средства планируется в этом году сдать в эксплуатацию порядка 1 млрд. кв. м жилья (около 260 жилых домов) в регионах, в основном, в городах, принимающих Евро-2012.

Предправления ГИУ отметил, что учреждение будет предоставлять банкам рефинансирование под 11% годовых. За предоставленные средства банки могут выдавать кредиты застройщикам, а также предоставлять ипотечные кредиты населению на покупку квартир в достраиваемых объектах.

«Банки должны вместе с проектом прийти в ГИУ, мы его рассмотрим. В случае, если банк готов финансировать и у нас нет вопросов к банку, мы готовы дать свой ресурс для реализации этих проектов», - добавил он.

В.МИРГОРОДСКИЙ уточнил, что объекты для финансирования будут выбирать банки-участники программы.

Планируется, что ипотечные кредиты на покупку жилья на первичном рынке по стандартам ГИУ будут выдаваться банками-партнерами по ставке не выше 15% годовых до 30 лет с 25%-ным первоначальным взносом.

Предправления учреждения также отметил, что ГИУ готово предоставить финансирование банкам по ставке около 9,75% для достройки жилья по программе «Доступное жилье» в размере около 100 млн. грн.

По данным учреждения, с начала года ГИУ профинансировало застройщиков через банки-партнеры («Проминвестбанк», банк «Камбио», «Кредитпромбанк», «Пивденкомбанк», Инпромбанк», «Промэкономбанк» и банк «Меркурий») на сумму свыше 200 млн. грн. За эти средства до конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию 157 тыс. жилья в Ивано-Франковской, Львовской, Харьковской, Киевской, Донецкой областях. В частности, в Харькове уже завершено строительство двух жилых домов и начата программа ипотечного кредитования под 14% годовых.

По прогнозам ГИУ, что в текущем году ипотечный кредитный портфель учреждения вырастет с 961 млн. грн. в 2009 году до 1 млрд. 283 млн. грн. На сегодня количество банков-партнеров ГИУ составляет 97 банков (в 2010 году – 89 банков).

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

В сентябре 2010 года Кабмин исключил из приоритетных видов деятельности ГИУ функции по содействию строительству, а также по обеспечению реализации государственных программ по обеспечению жильем граждан Украины.

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Фондовый рынок

ГИУ во II квартале выпустит облигации на 1 млрд. грн., в III-IV – ипотечные облигации на 200 млн. грн.

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) планирует во II квартале текущего года выпустить облигации на 1 млрд. грн., в III-IV кварталах – ипотечные облигации на 200 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель правления Государственного ипотечного учреждения Виктор МИРГОРОДСКИЙ в рамках совещания ГИУ с участниками рынка ипотечного кредитования «Направления финансирования завершения строительства жилья и восстановления рынка ипотечного кредитования».

«Мы планируем выпустить на 1 млрд. грн. облигаций под государственные гарантии. Планируем на второй квартал этого года. Такая норма в законе о госбюджете есть. Кроме того, мы также планируем выпустить 200 млн. грн. ипотечных облигаций… в третьем и четвертом кварталах», – сказал он.

В.МИРГОРОДСКИЙ уточнил, что планируемая доходность облигаций на 1 млрд. грн. будет на уровне 10%, по ипотечным облигациям на 200 млн. грн. – на уровне 11%.

«Мы планируем из 1 млрд. грн. облигации на 800 млн. грн. выпустить сроком на 5 лет, на 200 млн. грн. – на 7 лет. Срок по ипотечным облигациям – 5 лет», – добавил предправления ГИУ.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета Министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

В сентябре 2010 года Кабмин исключил из приоритетных видов деятельности ГИУ функции по содействию строительству, а также по обеспечению реализации государственных программ по обеспечению жильем граждан Украины.

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"Брянский машзавод" стал акционером «Лугансктепловоза»

На счета ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» перечислены 76,001% акций ОАО «Холдинговая компания «Лугансктепловоз».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда госимущества Украины.

По информации пресс-службы, ранее акции «Лугансктепловоза» во исполнение распоряжения Фонда были списаны их хранителем со счета ФГИУ.

Как сообщал УНИАН, ФГИУ и "Брянский машзавод" ранее подписали акт приема-передачи 76,001% пакета акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз".

Постановлением Хозяйственного суда Киева от 21 марта 2011 г. было утверждено мировое соглашение между ФГИУ и покупателем «Лугансктепловоза».

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины принял распоряжение от 21 июля 2010 г. с изменениями от 15 декабря 2010 г. относительно прекращения взаимных обязательств между Фондом госимущества Украины и покупателем «Лугансктепловоза» – ЗАО «УК «Брянский машиностроительный завод» путем проведения взаимозачета по договорным обязательствам и заключения между сторонами мирового соглашения.

Киевский хозяйственный апелляционный суд в декабре 2010 года удовлетворил апелляцию управляющей компании «Брянский машзавод», отменив решение Хозяйственного суда Киева, признавшего недействительным договор купли-продажи 76,001% акций холдинговой компании «Лугансктепловоз».

Решение Хозяйственного суда Киева было принято по иску Фонда госимущества от 8 октября 2010 г. относительно расторжения договора купли-продажи «Лугансктепловоза». Причиной для подачи иска послужила неуплата Брянским машзаводом заявленной им на приватизационном конкурсе суммы за госпакет акций «Лугансктепловоза».

15 июня 2010 г. управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия), входящая в российский «Трансмашхолдинг», была признана победителем конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 76,001% пакета акций ОАО «ХК «Лугансктепловоз».

Холдинговая компания «Лугансктепловоз» – крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных грузовых тепловозов и электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.

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Транспорт/Связь

"АэроСвит" увеличил количество рейсов между Киевом и Софией

Авиакомпания "АэроСвит - Украинские авиалинии" почти утроила интенсивность авиасообщения между Киевом и Софий по сравнению с началом прошлогоднего летнего сезона.

Как сообщила УНИАН пресс-служба авиакомпании, новым расписанием, введенным на период с 27 марта по 29 октября 2011 года, предусмотрено выполнение в Софию 8 рейсов в неделю (год назад - 3 авиарейса).

Перевозчик также оптимизировал график полетов между столицами стран. Это позволило интегрировать часть рейсов в/из Софии в дневную, а часть - в вечернюю стыковочные волны в аэропорту "Борисполь".

Помимо этого, совместно с авиакомпанией Bulgaria Air, партнером по эксплуатации линии Киев - София, "АэроСвит" обеспечивает доставку пассажиров через столицу Болгарии в ряд городов этой страны, в том числе в Варну и Бургас.

Как сообщал УНИАН, в целом в период летней навигации 2011 года "АэроСвит" будет обслуживать около 80 международных маршрутов в 33 страны, включая 5 трансконтинентальных линий в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели и Бангкок.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии", созданная в 1994 году, является крупнейшим украинским авиаперевозчиком.

На сегодняшний день на рейсах авиакомпании используются дальнемагистральные самолеты Boeing 767, среднемагистральные Boeing 737, Airbus 320, Airbus 321 и Embraer 195, региональные воздушные суда Embraer 145 и Ан-148.

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Япония

«Фукусиму-1» накроют куполами из специальной ткани

Поврежденные реакторы аварийной АЭС «Фукусима-1» планируется накрыть куполами из специальной ткани, что должно предотвратить разлетание радиоактивных частиц, сообщил японской газете «Асахи» представитель компании-оператора станции Tokyo Electric Power (TEPCO).

Помимо этого сегодня утром представитель национального Агентства по атомной и промышленной безопасности сообщил, что содержание радиоактивного йода в морской воде вблизи АЭС «Фукусима-1» превысило установленную местным законодательством предельную норму в 3355 раз, передает ИТАР-ТАСС.

При этом он сослался на сделанные 29 марта замеры у выходных фильтров на южной стороне станции, через которые морская вода в нормальном режиме поступает в турбинные залы реакторов для охлаждения их закрытых циркуляционных систем. По данным агентства, 26 марта содержание изотопов йода в морской воде у фильтров станции превышало обычный уровень в 1850 раз, но затем существенно снизилось и 28 марта превышение составляло 28 раз. Отмечаемая сейчас тенденция к росту концентрации радиоактивного йода в морской воде вблизи АЭС, по оценке экспертов, вероятно, связана с продолжающейся утечкой радиоактивной воды из реакторов. Несмотря на предпринимаемые усилия специалистов, в нижней части турбинных залов и в тоннеле рядом со зданием второго энергоблока по-прежнему отмечается значительное количество скопившейся воды, уровень радиации на поверхности которой превышает 1000 миллизивертов в час. Такая радиации пока не позволяет продолжить активные работы по откачке этой воды и охлаждению перегретых систем реакторов.

Специалисты намерены накрыть тканью энергоблоки №1, №3 и №4, здания которых были серьезно повреждены в первые дни катастрофы, когда внутри периодически взрывался водород. Предварительно строения проблемных реакторов планируется обработать особой краской, которая также ограничит утечку радиоактивных веществ в атмосферу.

Эта операция будет проведена и на реакторе №2, здание которого пострадало в меньшей степени.

Кроме того, официальные представители TEPCO опровергли информацию о том, что ее президент 66-летний Масатака СИМИДЗУ сложил с себя полномочия – накануне даже обсуждались слухи, что М.СИМИДЗУ покончил с собой.

Как отмечает Газета.ру, Управление полиции в Японии объявило о том, что число жертв землетрясения в Японии на сегодняшний день достигло 11232 человек.

Число пропавших без вести – 16361 человек.

Справка УНИАН. Разрушительное землетрясение 11 марта привело к авариям на японской АЭС "Фукусима-1". Эпицентр землетрясения магнитудой 9 баллов находился в 130 километрах от побережья острова Хонсю. Подземные толчки вызвали беспрецедентные разрушения и стали причиной цунами, высота волн которого достигала 10 метров. Детальнее в теме: ЯПОНИЯ: ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ-АВАРИИ НА АЭС.

УНИАН