Главное на 30 марта (вечер)

Энергетика

Кабинет министров Украины и отечественные производители нефтепродуктов подписали меморандум о партнерстве, предусматривающий увеличение переработки нефти на отечественных предприятиях, передает корреспондент УНИАН.

В частности, от Кабинета министров меморандум подписал министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО. Со стороны производителей нефтепродуктов меморандум подписали глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН, президент ОАО «Лукойл» Вагит АЛЕКПЕРОВ, исполнительный директор ОАО "ТНК ВР" Герман ХАН, акционер ОАО «Нефтехимик Прикарпатья» Игорь КОЛОМОЙСКИЙ, глава правления ОАО «Укртатнафта» Павел ОВЧАРЕНКО.

Выступая перед подписанием меморандума, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сказал: «За последние годы у нас, к большому сожалению, сокращался объем переработки (нефти – УНИАН) на наших нефтеперерабатывающих комбинатах и увеличивалась доля завоза импортного бензина. Все это, безусловно, негативно повлияло на ценовую ситуацию в стране и обусловило исключительную зависимость нашего рынка нефтепродуктов от цен на мировых рынках».

Он подчеркнул, что эта ситуация повлияла на то, что государственный бюджет недополучил необходимые поступления денег, что, в частности, увеличивало риск роста инфляции.

Н.АЗАРОВ также отметил, что правительство поставило перед Министерством энергетики и угольной промышленности задачу увеличить объемы переработки нефти на отечественных нефтеперерабатывающих заводах и постепенно увеличить долю реализации отечественной продукции на рынке нефтепродуктов.

«Безусловно, мы не хотим этим сказать, что мы хотим своих импортеров, работающих на нашем рынке, поставить в какие-то невыгодные для них условия. Но вместе с тем мы говорим о значимости (меморандума – УНИАН) для нашей экономики, для наших нефтеперерабатывающих комбинатов, и готовы по мере того, как у государства будет появляться все больше и больше возможностей, подставить плечо нашим нефтеперерабатывающим комбинатам. Мы будем такое плечо подставлять», - сказал премьер.

По словам Н.АЗАРОВА, после подписания этого меморандума правительство будет взаимодействовать с производителями нефтепродуктов. Также он отметил необходимость выполнения подписантами своих обязательств по меморандуму.

Экспертно-аналитическая группа (ЭАГ) по вопросам стабильного функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности повысила верхнюю границу ценового коридора на бензин А-95 до 9,75 грн./литр, на дизельное топливо – до 9,25 грн./литр.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель директора департамента нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства энергетики и угольной промышленности Константин БОРОДИН сегодня журналистам в Киеве после заседания ЭАГ.

По его словам, эти ценовые ориентиры будут действовать в течение 7-10 дней - до следующего заседания группы.

«По результатам заседания группы было четко отмечено, что цена топлива не должна выходить за ориентир», - сказал К.БОРОДИН.

Он отметил, что достичь консенсуса удалось, в частности, благодаря стабилизации стоимости нефти на мировом рынке.

Также К.БОРОДИН добавил, что в настоящее время рынок нефтепродуктов Украины является насыщенным и средневзвешенная цена топлива марки А-95 составляет 9,71 гр./л.

Он подчеркнул, что в ближайшее время НАК «Нафтогаз Украины» начнет импортировать нефть и перерабатывать ее на отечественных нефтеперерабатывающих заводах, что также положительно отразится на ситуации.

Бизнесмен Игорь КОЛОМОЙСКИЙ выступает за создание вертикально интегрированной нефтяной компании (ВИНК) на базе «Укрнафты» и «Укртатнафты».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Кабинете министров Украины.

При этом он подчеркнул, что на данном этапе переговоры о создании такой компании не ведутся.

Отвечая на вопрос, на какой стадии находятся переговоры, И.КОЛОМОЙСКИЙ сказал: «Ни на какой». При этом он не уточнил, какая доля участия в этой компании его бы устроила. «Это коммерческая тайна», - сказал И.КОЛОМОЙСКИЙ.

При этом он отметил, что объединение «Укрнафты» и «Укртатнафты» не возможно без ликвидации этих акционерных обществ и создания нового.

«Надо ликвидировать оба акционерных общества и создать новое», - сказал И.КОЛОМОЙСКИЙ.

Бизнесмен Игорь КОЛОМОЙСКИЙ заинтересован в покупке государственных пакетов акций «Днепрооблэнерго» и «Запорожьеоблэнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Кабинете министров Украины.

«Я заинтересован в приватизации «Запорожьеоблэнерго» и «Днепроблэнерго»», - сказал И.КОЛОМОЙСКИЙ. При этом он отметил, что его участие в приватизации будет зависеть от условий продажи акций этих предприятий.

Финансы

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) в текущем году планирует взыскать около 1 млрд. грн. задолженности по кредиту, предоставленному банку «Надра».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель правления Государственного ипотечного учреждения Виктор МИРГОРОДСКИЙ в рамках совещания ГИУ с участниками рынка ипотечного кредитования «Направления финансирования завершения строительства жилья и восстановления рынка ипотечного кредитования».

«У нас есть очень нехороший актив, связанный с банком "Надра", – сейчас уже порядка 1 млрд. грн. они нам должны. Им был дан финансовый кредит, который не был возвращен. На сегодняшний день принимаются меры по взысканию этой задолженности. Мы планируем в этом году (получить долг от банка "Надра" – УНИАН). Но процесс идет не очень легко", – сказал он.

По данным председателя правления, на сегодня общий объем активов ГИУ составляет 5,2 млрд. грн. «Из них порядка 800 млн. грн. – это ипотечные кредиты, на 1,5 млрд. грн. квартир, которые мы покупали в 2009 году для бесплатной передачи льготным категориям населения. По-прежнему эти квартиры у нас на балансе, но в этом году …мы должны эти квартиры бесплатно передать в коммунальную собственность, чтобы люди могли воспользоваться своим конституционным правом их приватизировать…. Плюс есть у нас еще облигации ОВГЗ, которые мы держим в своем портфеле», – пояснил В.МИРГОРОДСКИЙ.

Кабинет Министров Украины принял решение о докапитализации «Родовид Банка» на 3,95 млрд. грн. и «Ощадбанка» на 604 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО сегодня на пресс-конференции.

По его словам, эти средства будут использованы для проведения выплат вкладчикам «Родовидбанка» путем их перевода в «Ощадбанк».

Министр отметил, что «Ощадбанк» докапитализируется «для сохранения стабильности при осуществлении выплат вкладчикам «Родовид Банка». Указанные средства будут привлечены за счет выпуска семилетних облигаций внутреннего государственного займа под 9,5% годовых.

По информации первого заместителя председателя Национального банка Украины Юрия КОЛОБОВА, вклады будут выплачиваться в той валюте, в которой они были осуществлены. Для выплаты валютных вкладов Нацбанк намерен поддержать «Ощадбанк» и продавать ему валюту.

По словам Ф.ЯРОШЕНКО, решение по докапитализации «Укргазбанка», которое было в повестке дня сегодняшнего заседания, не принято.

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) предлагает освободить от предоставления годовой декларации об имущественном положении и доходах (налоговой декларации) физических лиц, которые получили доход в виде наследства (подарка), облагаемого налогом по нулевой ставке.

Как отмечается в сообщении пресс-службы ГНСУ, переданном УНИАН, об этом заявил председатель ГНСУ Виталий ЗАХАРЧЕНКО на сегодняшнем заседании правительства.

Предложения изложены в соответствующем проекте распоряжения Кабинета министров.

По мнению В.ЗАХАРЧЕНКО, принятие данного распоряжения снимет определенное напряжение в обществе, связанное с процедурой лишнего декларирования гражданами доходов в виде унаследованного имущества (подарка), с которых не предусмотрена уплата налога.

„Ми считаем, что это также уменьшит расходы средств и времени граждан на подготовку и предоставление соответствующих деклараций. В то же время принятие данного распоряжения не ухудшит состояние администрирования налога на доходы физических лиц”, - отметил В.ЗАХАРЧЕНКО.

Украина в 2010 году сократила отрицательное значение чистой инвестиционной позиции на 4,1% и по состоянию на 1 января 2011 года ее инвестпозиция составила 38,670 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, с начала года активы Украины увеличились на 19% – до 133,507 млрд. долл., в том числе прямые инвестиции за границу выросли на 10% – до 7,966 млрд. долл.

Пассивы Украины увеличились на 13% – до 172,177 млрд. долл., в том числе прямые инвестиции в Украину выросли с 52,021 млрд. долл. до 57,985 млрд. долл., портфельные инвестиции – с 15,567 млрд. долл. до 20,002 млрд. долл.

Рост внутреннего валового продукта (ВВП) в I квартале 2011 года, по предварительным данным, может составить более 6%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи с отечественными производителями нефтепродуктов.

"В Украине стабилизирована сейчас экономическая ситуация, мы выходим из кризиса. Темпы роста ВВП у нас более 6% за первые три месяца (2011 года - УНИАН) намечаются", - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что финансовая ситуация в стране сейчас стабильная, а дефицит государственного бюджета сократился до 3%.

Уровень средней заработной платы в Украине в расчете на одного штатного работника в феврале 2011 года вырос на 41 грн. – до 2238 грн.

Об этом сообщает Государственный комитет статистики.

Самый высокий уровень средней заработной платы зафиксирован по итогам февраля в Киеве (3555 грн.), Донецкой (2726 грн.), Киевской (2476 грн.) и Днепропетровской (2475 грн.) областях, самый низкий – в Тернопольской (1671 грн.), Черновицкой (1736 грн.) и Волынской (1738 грн.) областях.

Сельское хозяйство

Кабинет министров Украины продлил действие квот на экспорт зерновых до 1 июля текущего года и увеличил объем квот на экспорт кукурузы на 2 млн. тонн.

О принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабинета министров агентству УНИАН сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Вадим КОПЫЛОВ.

«Мы приняли решение о продлении квот, но его необходимо доработать. В ходе обсуждения были некоторые замечания», - сказал В.КОПЫЛОВ.

При этом он подчеркнул, что квоты будут распределяться согласно закону, который рассматривается в Верховной Раде, через аукционы.

Также он подчеркнул, что правительство будет рекомендовать Верховной Раде быстрее принять этот законопроект.

«Мы будем рекомендовать Верховной Раде побыстрее разобраться с этим законом», - сказал В.КОПЫЛОВ.

Государственное агентство земельных ресурсов намерено до 1 июня 2011 года разработать законопроект “О консолидации земель”.

Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

«До внедрения рынка земель сельскохозяйственного назначения мы должны внедрить на законодательном уровне механизмы предотвращения возможных общественных рисков», - сказал заместитель главы Госземагентства Николай КАЛЮЖНЫЙ.

Как отметили в ведомстве, в состав рабочей группы по разработке документа, которую возглавляет первый заместитель главы Госземагентства Артем КАДОМСКИЙ, вошли специалисты ведомства, ученые в сфере земельных отношений Антон ТРЕТЯК, Андрей МАРТЫН, Павел КУЛИНИЧ, помощники народных депутатов Сергей БИЛЕНКО и Ирина ДАРВАЙ.

Япония

Европейский Союз может усилить контроль за импортом продовольствия из Японии, добавив также контроль на наличие плутония.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Фредерик ВЕНСАН.

«Европейский Союз рассмотрит этот вопрос на экспертном уровне», - сказал он.

«Мы примем во внимание заражение плутонием», - добавил представитель Еврокомиссии.

На прошлой неделе Евросоюз уже начал контролировать импортируемое из Японии продовольствие на содержание йода-131, цезия-134 и цезия-137.

Однако обнаруженное на этой неделе загрязнение почвы плутонием вызвало новые опасения. «Ситуация серьезная, но наблюдение продолжается, и, при необходимости более сильного контроля, ЕС сделает это», - подчеркнул Ф.ВЕНСАН. Детальнее в теме: ЯПОНИЯ: ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ-АВАРИИ НА АЭС.

(УНИАН)