Анонс на 31 марта

* Состоится церемония открытия автомобильного движения с правого берега на левый по железнодорожно-автомобильному мостовому переходу через г. Днепр в Киеве. В церемонии примет участие премьер-министр Украины Николай Азаров.

* Состоится открытое заседание НКРЭ.

* Пресс-конференция главы Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины Сергея Титенко.

* Состоится Международный финансовый форум “Создание ценности бизнеса”. Организатор: газета «Экономические известия» и Ассоциация присяжных сертифицированных бухгалтеров. Участники: Андрей Клюев, первый вице-премьер-министр Украины, Наталия Вовчук, глава представительства АССА в Украине, государствах Прибалтики и Кавказа, Дмитрий Горюнов, главный редактор газеты «Экономические известия», Юрий Полунеев, народный депутат Украины, Эльнур Гурбанов, партнер, Делойт в Азербайджане; Светлана Хохлова, директор по консалтингу, BMS, Эстония; Курт Рамин, директор и глава по стандартам AccountAbility, разработчик XBRL, Сергей Иванюта, финансовый директор МТС Украина и др.

* Пресс-конференция по случаю открытия рейсов авиакомпании «Визз Эйр Украина». Участники: Александр Попов, председатель КГГА; Анатолий Колесник, глава Государственной авиационной администрации; Денис Костржевский, ген.директор Международного аэропорта Киев (Жуляны); Сергей Дементьев, ген. директор «Авиалинии Визз Эйр Украина»; Владимир Семенченко, ген.директор ООО «Свіспорт Україна».

* Состоится седьмой Финансово-экономический форум на тему: «Укрепление финансового потенциала местного развития». Мероприятие проводится Институтом бюджета и социально-экономических исследований (ИБСЭИ) в рамках проекта «Укрепление местной финансовой инициативы», который реализуется ИБСЭИ при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

* Состоится церемония открытия Международной туристической выставки «Украинский туристический форум 2011 (весна)» при участии представителей центрального исполнительного органа в сфере туризма, иностранных делегатов, представителей Национального туристического офиса и Ассоциации лидеров турбизнеса Украины (АЛТУ).

* Пресс-завтрак при участии: Олега Литвяка, директора ГП «Национальный туристический офис», Елены Шаповаловой, президента АЛТУ, Аркадия Маслова, директора выставочной компании «АЛТУ-ЭКСПО»,ведущих туроператоров - членов АЛТУ. Участники сделают прогнозы на «высокий туристический сезон 2011», расскажут о перспективах внедрения механизмов защиты потребителей туристических услуг и т.п.

* Пресс-конференция на тему: «Особенности подготовки к высокому туристическому сезону разных стран». Участники: Клауди Бенет, министр туризма Андорры, Танел Йокс, директор консульской службы Республики Эстония в Украине, Гастон Нейманис, директор Рижского бюро развития туризма «Live Riga», Берат Йилдиз, атташе по вопросам культуры и информации Посольства Республики Турция в Украине; Олег Литвяк, директор ГП «Национальный туристический офис», приглашен посол Испании в Украине Хосе Родригес Мояно.

* Пресс-конференция на тему: «Состояние укрытия Чернобыльской АЭС». Участники: бывший уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский; президент ВОО инвалидов «Союз Чернобыль Украина», президент МО «Союз Чернобыль», начальник смены Чернобыльской АЭС в день аварии в 26.04.1986 г. Юрий Андреев.

* Пресс-конференция председателя Государственного агентства лесных ресурсов Владимира Сивца на тему: «Весенняя высадка молодых лесов. Будет ли лесистость достаточной для того, чтобы улучшить экологию в Украине?»

* Интернет-конференция председателя ГНС Украины Виталия Захарченко на тему: “Положение Налогового кодекса Украины о порядке расчета и уплаты налога на прибыль, которые вступают 1 апреля 2011 года”.

* Пресс-конференция руководителя группы советников председателя Национального банка Украины Валерия Литвицкого на тему: «Экономика 2011: начало года».

* Пресс-конференция на тему: “Создание центрального депозитария ценных бумаг и внедрение клиринга на фондовом рынке Украины". Участники: зам.председателя Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информации Украины, председатель наблюдательного совета Национального депозитария Украины Виктор Ивченко; председатель правления Национального депозитария Украины Владимир Ульянов.

* Завершится аккредитация на пресс-конференцию Группы «Cbonds» на тему: «Инвестиции: возможности для частного капитала». Участники: Вячеслав Харченко, директор «Сбондс-Украина»; Сергій Бирюк, член ГКЦБФР; Вадим Мосийчук, директор КУА «Райффайзен Аваль»; Григорій Овчаренко, директор КУА «ОТП Капитал»; Александр Скляров, председатель Совета Директоров ПФТС. Будет объявлено о начале выставки INVEST EXPO – 2011.

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