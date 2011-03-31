В Москву из Ливии прилетел самолет МЧС России с эвакуированными украинцами

Самолет МЧС России, на борту которого находятся 110 эвакуированных из Ливии россиян и иностранных граждан, в том числе Украины, приземлился в Москве, передает РИА «Новости».

Ранее МИД РФ сообщал, что Посольство России в Триполи эвакуировало в среду из Ливии 107 человек, в том числе россиян, а также граждан СНГ и Болгарии. Самолет МЧС РФ вылетел из Туниса, куда ранее россияне и граждане других государств были доставлены из ливийской столицы Триполи.

"Самолет МЧС России Ил-62, на борту которого 110 россиян и граждан Беларуси, Украины, Узбекистана, Таджикистана, Болгарии и три гражданина Ливии, приземлился в Москве в 05.30 мск", - сказал представитель МЧС РФ.

Как сообщал УНИАН, по данным Посольства Украины в Москве, вчера из Ливии самолетом МЧС России были эвакуированы 37 граждан Украины.

Справка УНИАН. С середины февраля в Ливии продолжается народное восстание против лидера страны Муамара КАДДАФИ, который руководит государством свыше 40 лет. Ливия фактически разделилась на подконтрольный М.КАДДАФИ Запад и Восток, который удерживают вооруженные силы повстанцев.

В связи с военными действиями с территории Ливии было эвакуировано уже свыше 400 граждан Украины.

По состоянию на 29 марта МИД установил связь с 700 гражданами Украины в Ливии, из которых около 150 выразили желание покинуть территорию этой страны. По его словам, из этих 150 украинцев 35 граждан обратились с просьбой обеспечить их срочную эвакуацию.