Число жертв землетрясения и цунами в Японии превысило 11,4 тысячи человек

Число жертв разрушительного землетрясения 11 марта на северо-востоке Японии и последовавшего за ним цунами превысило 11,4 тысячи, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Киодо.

Согласно последней информации, число погибших достигло 11,417 тысяч человек. Ранее сообщалось, что число погибших едва превышает 11 тысяч.

Список пропавших без вести несколько уменьшился и теперь составляет 16,273 тысячи человек. Таким образом, общее число погибших и пропавших без вести в результате стихийного бедствия приближается к 28 тысячам человек.

После землетрясения на АЭС "Фукусима-1" была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. В результате инцидентов на АЭС было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километрой зоны вокруг АЭС, а также ввести запрет на полеты над станцией в радиусе 30 километров. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в частности изотопов йода и цезия, в воздухе, морской и питьевой воде, а также в продуктах.