Азаров уверен, что Украина максимум через 10 лет станет членом ЕС

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ уверен, что Украина максимум через 10 лет станет членом Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Киеве в ходе церемонии открытия движения на мостовом переходе через Днепр.

Н.АЗАРОВ отметил, что сегодня в ходе конференции о европейских перспективах Украины в Киеве экс-Президент Польши Александр КВАСНЕВСКИЙ заявил, что твердо верит в европейскую перспективу Украины.

При этом Н.АЗАРОВ отметил, что предложил А.КВАСНЕВСКОМУ заключить пари, что Украина станет членом ЕС максимум через 10 лет. «Я со своей стороны говорю, давайте пари заключим. Максимум через 10 лет Украина станет членом Европейского Союза. Максимум, подчеркиваю», - сказал Н.АЗАРОВ.