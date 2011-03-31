Голобуцкий: до конца года Азаров будет отправлен в отставку

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ прогнозирует, что до конца года Николай АЗАРОВ будет отправлен в отставку с поста премьер-министра Украины.

Такое мнение А.ГОЛОБУЦКИЙ высказал на пресс-конференции в УНИАН.

По словам эксперта, Н.АЗАРОВА относится к политикам «старой волны». А.ГОЛОБУЦКИЙ подчеркнул, что такие политики «не верят и не могут понять, что рыночные отношения существуют сами по себе, без участия государства». «Поэтому у нас действительно исчезает гречка, овсянка, а, судя по тенденциям, к лету у нас исчезнет еще множество других товаров», - добавил эксперт.

По его мнению, все это также связано с тем, что на Н.АЗАРОВА «давят следующее поколения «регионалов». А.ГОЛОБУЦКИЙ уверен, что все это является частью «грандиозной подставы того же Н.АЗАРОВА, потому, что понятное дело, он не продержится не то что до конца строка правления ЯНУКОВИЧА, но и до конца этого года».