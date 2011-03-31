Украинские лучники завоевали девять наград на Чемпионате Европы в Испании

В испанском городе Камбрилс завершился Чемпионат Европы 2011 года по стрельбе из лука в помещении. По итогам соревнований, в «копилке» украинских лучников – 9 наград, сообщили УНИАН в пресс-службе компании «Фокстрот. Техника для дома», которая оказала финансовую поддержку блочникам.

Как указывается в сообщении, впервые украинские лучники представлены 24 спортсменами - полным составом во всех 8 категориях: у классиков и блочников, мужчин и женщин, взрослых и юниоров, лично и командно. В составе сборной – представители 7 городов и областей. Традиционно классики финансируются государством, а блочники – исключительно за свой счёт.

«Поскольку блочный лук в Украине не является олимпийским видом спорта, то он не имеет материальной поддержки от государства. Помощь для участия в чемпионате Европы, представителям «молодого» для Украины вида лука – блочного, как и ранее, оказала сеть супермаркетов БТиЭ «Фокстрот. Техника для дома», - сказал исполнительный директор Федерации по стрельбе из лука в Харьковской области Виктор Галазюк.

Максимальное представительство украинских спортсменов во всех категориях отразилось и на качественных показателях. По итогам чемпионата, в 8 категориях в личном и командном первенстве, украинские спортсмены получили 9 наград: 3 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых.

В компании отметили, что более успешно на чемпионате выступили юниоры. Открытием соревнований стали юниоры Ольга Булига и Игорь Кардаш. Ольга стала двукратной победительницей чемпионата Европы в классическом луке, а Игорь – двукратным призером в блочном. Команда юниоров-блочников поднялась с восьмого места на третье.

Вполне успешными можно назвать и бронзовые награды «классиков» в личном зачете у мужчин - олимпийского чемпиона Виктора Рубана, и у юниорок - участницы I молодежных Олимпийских игр Лидии Сичениковой.

«Украина может гордиться достижениями своих спортсменов. В общекомандном зачете Украина заняла 3 место, уступив более опытным и успешным в обоих видах лука сборным России и Италии. Хочется поздравить и поблагодарить всех, кто продолжает поддерживать наших чемпионов. Следующий этап – это Чемпионат мира, который состоится в июне в Италии», - сообщил В. Галазюк.

«Наша компания уже четвёртый год поддерживает команду украинских лучников. Это действительно талантливые спортсмены, мы за них болеем, переживаем и гордимся достижениями каждого. Для компании "Фокстрот. Техника для дома" крайне важно участвовать практически в каждом соревновании, ведь таким образом мы способствуем популяризации этого интересного вида спорта, а также продвижению украинских спортсменов на международной арене», - отметила ведущий специалист по PR компании «Фокстрот. Техника для дома» Елена Михайловская.