Сегодня УЕФА завершает регистрацию желающих купить билеты на матче Евро-2012

Варшава. Сегодня в полночь завершится регистрация желающих купить билеты на матче финальной части чемпионата Европы по футболу, который состоится в Украине и Польше в 2012 году.

Об этом напоминает УЕФА на своем веб-сайте, где можно зарегистрироваться для приобретения билетов.

В сообщении отмечается, что время регистрации на сайте, которая началась 1 марта, не будет увеличивать шансы выиграть билеты.

„Первые зарегистрированные имеют такой же шанс, как и те, кто зарегистрировался в любой другой день”, - говорится в сообщении.

УЕФА напоминает, что можно купить три типа билетов: индивидуальный на один матч, на матчи одной команды и матчи на выбранном стадионе.

Билеты в зависимости от матча и места стоят от 30 до 600 евро.

Билет на матч открытия финала, который состоится в Варшаве, будет стоить от 45 до 250 евро, на групповые матчи - от 30 до 120 евро, четверь-финалы ч - от 40 до 150 евро, полуфиналы - от 45 до 270 евро.

Самые дорогие билеты будут стоить на финальный матч Евро-2012 - от 50 до 600 евро.

Как сообщал УНИАН, 600 тысяч билетов на матчи Евро-2012, что составляет немногим больше 40% всех билетов, будут распределены на специальной лотерее между всеми, кто зарегистрировался на сайте УЕФА в марте.

Остальные билеты распределят УЕФА и национальные футбольные федерации Польши и Украины.