Кабмин будет наказывать чиновников, не выполнивших решения по реформе системы админуслуг

За невыполнение заданий, определенных поручениями Президента и решениями правительства, Кабинет министров подготовит предложения Президенту относительно вынесения выговора тем заместителям министров и руководителям других центральных органов исполнительной власти, которые непосредственно отвечают за реформирование системы предоставления административных услуг.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ, комментируя результаты обсуждения на заседании правительства среду, которое было посвящено вопросам проведения реформы системы админуслуг, сообщила УНИАН пресс-служба первого заместителя главы правительства.

А.КЛЮЕВ отметил, что руководителям центральных органов исполнительной власти дана неделя на выполнение требований постановления Кабинета министров Украины по этому вопросу.

В частности, министерства и ведомства должны внести на рассмотрение Кабмина проекты актов об утверждении перечней платных административных услуг, предоставляемых ими и подчиненными им предприятиями, учреждениями и организациями в соответствии с правительственным постановлением от 5 января 2011 года №33, сообщил первый вице-премьер-министр. Он напомнил, что эти перечни должны были быть представлены правительству еще до 20 февраля. А.КЛЮЕВ отметил, что вовремя такие предложения внесли только Минэкономики, Минфин, Госпотребстандарт и Госэкспортконтроль.

«Другие центральные органы исполнительной власти решения правительства не выполнили», - сказал первый вице-премьер.

По словам А.КЛЮЕВА, центральные органы исполнительной власти должны в недельный срок также обеспечить зачисление средств, поступающих в качестве платы за предоставление административных услуг, в специальный фонд Государственного бюджета.

В этой связи А.КЛЮЕВ напомнил, что министерствам и ведомствам поручалось до 1 марта обеспечить открытие специальных казначейских счетов предприятиям, которые согласно закону имеют право оказывать платные административные услуги.

Первый вице-премьер сообщил, что из 40 открытых на сегодняшний день счетов только 11 имеют незначительные оборотные средства.

«Из анализа их фактического использования мы делаем вывод, что счета открыли не для наведения порядка, а для имитации выполнения решения правительства», - заявил А.КЛЮЕВ. При этом, отметил первый вице-премьер, государственные предприятия до настоящего времени продолжают пользоваться коммерческими счетами, открытыми в банковских учреждениях.

А.КЛЮЕВ подчеркнул, что госпредприятия, небюджетные учреждения и организации должны быть лишены полномочий по предоставлению платных админуслуг, кроме случаев, когда это предусмотрено законами.