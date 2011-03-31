Украина крайне заинтересована в расширении сотрудничества с Туркменистаном – Клюев

Украина крайне заинтересована в расширении торгово-экономического сотрудничества с Туркменистаном.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Украины, об этом Андрей КЛЮЕВ заявил в ходе встречи с президентом Туркменистана Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВЫМ.

А.КЛЮЕВ выразил убеждение, что развитию сотрудничества будет способствовать проведение второго заседания межправительственной украинско-туркменской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Он подчеркнул, что заседания комиссии не проводились с 2003 года.

Также А.КЛЮЕВ выразил обеспокоенность по поводу сокращения торгового оборота между двумя странами в последнее время. «Украина чрезвычайно заинтересована в активизации сотрудничества во всех направлениях. Именно поэтому в Туркменистан прибыла большая делегация, которая состоит из представителей большинства министерств и ведомств, крупных государственных и частных компаний, а также деловых ассоциаций», – сказал А.КЛЮЕВ.

При этом он отметил успешную работу в Туркменистане украинских компаний по строительству объектов государственного значения, в частности, дренажно-коммуникационного тоннеля в Ашхабаде, автодорожного моста через Амударью, газокомпрессорных станций «Хазар» и «Наип».

По мнению А.КЛЮЕВА, грандиозные планы промышленного и социального строительства в Туркменистане, а также новые инфраструктурные проекты открывают широкие возможности для расширения участия украинских предприятий.

Он отметил, что Украина поддерживает международную инициативу Туркменистана по обеспечению безопасности транснациональной трубопроводной инфраструктуры. «Украина как большой импортер природного газа и транзитная страна, которая владеет развитой газотранспортной инфраструктурой, заинтересована в реализации этой идеи и возобновлении тесного сотрудничества в газотранспортной сфере», – заверил А.КЛЮЕВ.