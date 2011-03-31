Главное на 31 марта (вечер)

Финансы

По данным Государственного комитета статистики, номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины по итогам 2010 года составил 1 трлн. 094,607 млрд. грн. (ранее Госкомстат оценивал номинальный ВВП за 2010 год в 1 трлн. 086,935 млрд. грн.).

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

По информации комитета, рост ВВП Украины в I квартале 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) против аналогичного периода 2009 года составил 4,8% (номинальный ВВП за квартал – 219,428 млрд. грн.), во II квартале – 5,5% (260,150 млрд. грн.), в III квартале – 3,6% (304,709 млрд. грн.), в IV квартале – 3,3% (310,320 млрд. грн.) и в целом за 2010 год против 2009 года – 4,2%.

Национальному депозитарию Украины (НДУ) будут делегированы полномочия центрального депозитария.

Как сообщил сегодня журналистам председатель Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) Дмитрий ТЕВЕЛЕВ, к такому заключению пришли члены организационного комитета по созданию центрального депозитария в Украине.

По его словам, НДУ, как центральному депозитарию, будут делегированы все права по учету прав собственности, и, соответственно, по хранению глобальных сертификатов. В том числе, в соответствии с разработанным комитетом планом мер, предполагается до конца сентября 2011 г. передать глобальные сертификаты, депонированные в Национальном банке Украины.

По словам народного депутата Украины Игоря ПРАСОЛОВА (Партия регионов), НДУ, таким образом, превратится в глобального регистратора ценных бумаг, что, в свою очередь, должно внести ясность в ситуацию с учетом прав собственности в Украине.

Председатель ГКЦБФР также отметил, что планируется разграничить учет прав собственности и расчетно-клиринговую деятельность. Право на осуществление последней, по словам Д.ТЕВЕЛЕВА, планируется передать другому действующему в Украине депозитарию – «Всеукраинскому депозитарию ценных бумаг» (ВДЦБ).

Д.ТЕВЕЛЕВ также отметил, что после проведения допэмиссии НДУ доля государства в депозитарии ориентировочно уменьшится до 50% плюс 1 акция. По словам председателя ГКЦБФР, участникам рынка, в том числе акционерам «Всеукраинского депозитария ценных бумаг», будет предоставлена возможность по выкупу остальных акций. При этом Д.ТЕВЕЛЕВ высказался за ограничение размера пакетов акций, которые могут быть в собственности у одного акционера, максимум на уровне 4-5% уставного фонда.

В свою очередь И.ПРАСОЛОВ отметил, что выступает за большее присутствие государства и его контроль в сфере учета прав собственности.

По словам И.ПРАСОЛОВА, все наработки организационного комитета легли в основу подготовленного законопроекта по созданию центрального депозитария.

В будущем, по его словам, планируется также разработать и принять более общий закон, регламентирующий работу всей депозитарной системы в Украине.

Глава Наблюдательного совета НДУ Виктор ИВЧЕНКО написал заявление с просьбой уволить его с занимаемой должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Дмитрий ТЕВЕЛЕВ.

В этой связи он отметил, что В.ИВЧЕНКО сделал ощутимый вклад в развитие депозитарной системы в Украине.

Д.ТЕВЕЛЕВ также сообщил, что кандидатуру нового руководителя НДУ должен определить Кабинет министров Украины.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил министру финансов Федору ЯРОШЕНКО провести консультации с авторами обращения к главе правительства участников Всеукраинского автомобильного марша протеста и «рассмотреть их предложения относительно внесения изменений в Налоговый кодекс Украины в части реформирования упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства».

Об этом говорится в размещенном на Правительственном портале сообщении Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Согласно сообщению, вице-премьер-министру – министру социальной политики Украины Сергею ТИГИПКО, министру финансов Ф.ЯРОШЕНКО, первому заместителю министра экономического развития и торговли Вадиму КОПЫЛОВУ, председателю правления Пенсионного фонда Борису ЗАЙЧУКУ и министру юстиции Александру ЛАВРИНОВИЧУ премьер-министр также поручил рассмотреть законопроекты относительно единого социального взноса и единого налога, изменения в Налоговый кодекс, разработанные с участием предпринимателей, которые упоминаются в обращении к главе правительства.

В то же время, как отмечается в сообщении Департамента, возникают возражения относительно некоторых тезисов, содержащихся в обращении протестующих: “Во-первых, авторы документа утверждают, что «по всей стране развернулись настоящие репрессии против активистов предпринимательского движения, которые принимали участие в протестах против Налогового кодекса». В то время как известно, что следственным управлением ГУ МВД Украины в г. Киеве в производстве уголовное дело лишь против семи обвиняемых, трое из которых, кстати, имеют непогашенные судимости. Из них под стражей находится один человек, один – объявлен в розыск, остальные – на подписке о невыезде”. Этим людям инкриминируется организация групповых действий, которые привели к грубому нарушению общественного порядка, преднамеренное уничтожение или повреждение чужого имущества, что причинило ущерб в крупных размерах. Для сравнения: с начала года правоохранителями возбуждено 97 уголовных дел в отношении работников Государственной налоговой службы – объекта наиболее жесткой критики участниками «автомайдана».

“Во-вторых, - отмечает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, - авторы обращения к премьер-министру заверяют, что «с начала года предприниматели всей страны работают в условиях тотального контроля и проверок». Факты свидетельствуют о другом. В январе-феврале текущего года подразделениями Государственной налоговой службы по всей Украине было проверено около 2,3 тыс. предпринимателей – физических лиц, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За первый квартал 2011 года количество проверок, в соответствии с аналогичным 2010-го, уже уменьшилось на 30%, потому что с февраля вообще действует запрет на проведение фактических проверок физических лиц налоговиками. Проверяются лишь нарушители законодательства”.

«В предпринимательской среде царит атмосфера страха и неуверенности в завтрашнем дне», - говорится далее в документе. "Если проверить динамику количества предпринимателей в Луганской и Львовской областях, откуда стартовали участники автомобильного марша протеста, то возникает недоумение: почему «атмосфера страха» заставляет малый и средний бизнес увеличивать свои ряды. Ведь если по состоянию на 1 января 2010 количество плательщиков единого налога с физических лиц в Луганской области составила 47 413, то на 1 января текущего года эта цифра увеличилась до 50 618 - на 3205 человек. На 1 марта 2011 - по сравнению с 1 марта 2010-го - количество таких предпринимателей выросло еще на 132 человека ", - отмечается в сообщении Департамента.

Также отмечается, что "на 1 ноября 2010 г. во Львовской области было зарегистрировано 50 360 юридических лиц - налогоплательщиков, на 1 января этого года эта цифра составляла уже 50 653, а на 1 марта 2011-го - 50 792. Если в IV квартале 2010 года в области было 55 182 плательщики единого налога, то в первом квартале 2011 года - уже 55 519. Всего в Украине на 1 января 2010 было зарегистрировано 2,65 млн. предпринимателей, на 1 января 2011 - 2,7 млн".

"Позитивную динамику деловой активности подтверждают и макроэкономические показатели. За первый квартал текущего года поступления в доходную часть Государственного бюджета превысят прошлогодний показатель на 17 миллиардов гривен. Глава Кабинета министров на расширенном заседании правительства 30 марта призвал чиновников к диалогу с общественностью, в том числе с оппонентами. И подчеркнул, что такой диалог должен строиться на основе правды. С обеих сторон", - напомнили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Энергетика

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины прогнозирует, что в развитие электроэнергетической отрасли страны до 2030 года будет направлено 780 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Сергей ТИТЕНКО со ссылкой на проект откорректированной Энергетической стратегии Украины до 2030 года.

По его словам, эти средства будут направлены на строительство и модернизацию объектов электроэнергетической сферы.

При этом, отметил глава НКРЭ, при расчете общего объема инвестиций эксперты Минэнерго исходили из прогнозной стоимости реконструкции энергогенерирующих мощностей в размере до 800 долл. за 1 кВт установленной мощности, из которых почти половина будет направляться на мероприятия, связанные с улучшением экологической составляющей работы энергообъектов.

Сельское хозяйство

Правительство выделило 3 млрд. грн. для поддержки молочной отрасли. Об этом, ссылаясь на слова министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая ПРИСЯЖНЮКА, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

«Стабилизация объемов поголовья молочного стада – первый шаг для стабильного развития молочной отрасли. В этом году государство выделяет на развитие молочной отрасли около 3 млрд. грн. Это достаточные средства для поддержки этого направления аграрного сектора. Главное - правильно ими распорядиться, чтобы мотивировать инвесторов для развития молочной отрасли», - сообщил Н.ПРИСЯЖНЮК.

По словам министра, за время независимости Украины не было ни одного года, чтобы животноводство не теряло десятки тысяч голов молочного стада (в среднем – 100 тыс. в год). Поэтому Минагропрод разработал национальный проект «Современное животноводство» для возрождения этой отрасли.

«Первым шагом для стабильного развития молочной отрасли станет стабилизация объемов поголовья молочного стада. Для этого сегодня активно ведется строительство новых и реконструкция старых ферм во многих областях Украины», – отметил министр.

Цена на гречку из Китая составит около 17 грн. за кг в рознице. Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщил директор департамента развития аграрного рынка Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Анатолий РОЗГОН.

Он сообщил, что «китайская гречка уже в дороге. Ожидаем ее в первых числах апреля».

«Цена на эту гречку будет 14 грн. в порту на таможенной территории Украины. В рознице еще затраты – 2-3 грн. Я думаю, что цена не превысит 17 грн. за кг», - сказал А.РОЗГОН.

Он добавил, что гречка «едет» не в зерне, а в крупе, расфасованная и упакованная. «Там написано «Крупа гречневая. Made in Chine», - пояснил директор департамента.

(УНИАН)