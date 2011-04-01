Анонс на 1 апреля

* Состоится выставка «INVEST EXPO - 2011». Организатор - "Инвестфандс-Украина" (группа компаний Cbonds).

* Пресс-конференция Группы Cbonds на тему: «Инвестиции: возможности для частного капитала». Участники: Вячеслав Харченко, директор «Сбондс-Украина»; Сергей Бирюк, член ГКЦБФР; Вадим Мосийчук, директор КУА «Райффайзен Аваль»; Григорий Овчаренко, директор КУА «ОТП Капитал»; Александр Скляров, председатель Совета Директоров ПФТС.

* Презентация проекта ФБ ПФТС «Развитие рынка ценных бумаг ИСИ на ФБ ПФТС».

* Состоится брифинг на тему: «Оценка состояния переговорного процесса между Украиной и Европейским союзом по соглашению о свободной торговле и ассоциируемом членстве». Участники: депутат Европейского Парламента, вице-председатель Комитета по международной торговле ЕП Павел Залевски и президент УСПП, сопредседатель Межфракционного депутатского объединения «Европейский выбор» Анатолий Кинах. Будут рассматриваться вопросы формирования взаимных отношений со стратегическими партнерами Украины - Европейским Союзом и Республикой Польша. П.Залевски проинформирует о намерениях создать в Европарламенте группу депутатов под названием «Друзья Украины».

* В рамках iForum-2011 состоится пресс-конференция. Участники: Игорь Ашманов (Ашманов и партнеры), Александр Ольшанский (Imena.UA/MiroHost), Дмитрий Шоломко (Google), Дмитрий Сатин (Usabilitylab), Cергей Петренко (Яндекс.Украина), Алексей Мась (banner.kiev.ua), Евгений Шевченко (UAMaster, ИМУ), Денис Довгополый (BayViewInnovations), Артур Оруджалиев (Ain.ua), Денис Олейников (ProstoPrint), Александр Колб (Promodo), Вадим Пилипенко (Allegro), Кирилл Готовцев (Маньяко.ру), Максон Пуговский («Майкрософт Украина»), Лукаш Щепанськи (Digital Ventures, Tochka.net). В рамках iForuma предусмотрено 4 потока: интернет-бизнес, интернет-реклама,технологии, социальные медиа.

* Круглый стол на тему: «Детенизация рынка труда: баланс интересов государства и общества». Организатор: Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства. Вопросы: Детенизация рынка труда и зарплат. Реалии и перспективы. Наполнение Пенсионного фонда как следствие модернизации экономики и создания рабочих мест. Единый социальный взнос - новый налог или социальная страховка? Брифинг председателя Комитета Н.Королевской.

* Состоится торжественное празднование Дня работников геологии, геодезии и картографии. С профессиональным праздником представителей геологической отрасли будут приветствовать: министр экологии и природных ресурсов Украины Николай Злочевский, председатель государственной службы геологии и недр Украины Эдуард Ставицкий и др. После торжественной части мероприятия состоится праздничный концерт.

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