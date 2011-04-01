Главное на 1 апреля (день)

Финансы

С сегодняшнего дня ставка налога на прибыль снижена на 2 п.п. – до 23%

Согласно нормам Налогового кодекса, с сегодняшнего дня ставка налога на прибыль снижена на 2 п.п. – до 23%.

Кодексом также предусматривается, что с 1 января 2012 года ставка данного налога будет снижена до 21%, с 1 января 2013 года – до 19% и с 1 января 2014 года – до 16%.

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С сегодняшнего дня повышаются социальные стандарты

Согласно Государственному бюджету на 2011 год, с сегодняшнего дня повышаются социальные стандарты.

Документом предусматривается, что с 1 апреля прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц повышается на 17 грн. и устанавливается в размере 911 грн., с 1 октября - 934 грн., с 1 декабря - 953 грн.

Для основных социальных и демографических групп населения устанавливаются следующие размеры прожиточного минимума: для детей до 6 лет: с 1 апреля - 832 грн., с 1 октября - 853 грн., с 1 декабря - 870 грн.; для детей от 6 до 18 лет: с 1 апреля – 997 грн., с 1 октября - 1022 грн., с 1 декабря - 1042 грн.; для трудоспособных граждан: с 1 апреля - 960 грн., с 1 октября - 985 грн., с 1 декабря - 1004 грн.; для утративших трудоспособность: с 1 апреля – 764 грн., с 1 октября - 784 грн., с 1 декабря - 800 грн.

Уровень минимальной заработной платы с 1 апреля повышается на 19 грн. – до 960 грн., с 1 октября он будет составлять 985 грн., с 1 декабря - 1004 грн.; в почасовом размере: с 1 апреля - 5,77 грн., с 1 октября - 5,92 грн., с 1 декабря - 6,04 грн.

С сегодняшнего дня также повышается размер минимальной пенсии на 14 грн. – до 764 грн.

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ТЭК

Стоимость электроэнергии для населения с 1 апреля выросла на 15%

Сегодня вступило в силу решение Национальной комиссии регулирования электроэнергетики о повышении тарифов на электроэнергию, отпускаемую бытовым абонентам, на 15%.

Напомним, соответствующее постановление регулятор принял 17 марта, а 21 марта оно было в официальном порядке зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины.

Согласно решению комиссии, тариф на электроэнергию для городского населения при условии потребления до 150 кВт/ч в месяц вырастет до 28,02 коп. за кВт/ч (здесь и далее тарифы с учетом НДС), для населения, потребляющего более 150 кВт/ч, – до 36,48 коп. за кВт/ч.

Для населения, проживающего в сельской местности, при условии потребления до 150 кВт/ч в месяц тариф вырастет до 25,92 коп. за кВт/ч, в случае потребления свыше 150 кВт/ч в месяц – до 33,72 коп. за кВт/ч.

Для населения, проживающего в домах, оборудованных кухонными электроплитами и электроотопительными установками, в том числе в сельской местности, тариф с 1 апреля т.г. вырастет при условии потребления до 250 кВт/ч до 21,54 коп. за кВт/ч, а в случае потребления свыше 250 кВт/ч – до 28,02 коп. за кВт/ч.

Для жителей негазифицированных домов, а также домов, в которых отсутствует централизованная система теплоснабжения, в том числе сельской местности, тариф вырастет до 21,54 коп. за кВт/ч независимо от объемов ежемесячного потребления.

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НКРЭ повысила тарифы ТЭЦ на производство тепла и электроэнергии

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЄ) с 1 апреля 2011 года повысила теплоэлектроцентралям тарифы на производство тепловой энергии и электроэнергии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НКРЭ, соответствующее решение комиссия приняла на заседании в четверг.

Комиссия пересмотрела тарифы на тепло 43 компаниям, эксплуатирующим ТЭЦ, а на электроэнергию – 26 предприятиям.

Тарифы компаний повышены в связи с ростом цен на природный газ, а также стоимости его транспортировки.

Тарифы повышены на 3,4-16,3%, в зависимости от компании.

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Фондовый рынок

Киевсовет принял программу приватизации коммунального имущества на 2011-2012 годы

Депутаты Киевского городского совета с многочисленными поправками приняли подготовленную горгосадминистрацией программу приватизации коммунального имущества Киева на 2011-2012 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании сессии Киевсовета 31 марта. За предложенный проект решения после внесения поправок проголосовал 91 депутат.

Презентуя проект решения, заместитель председателя КГГА Александр ПУЗАНОВ отметил, что в программе нет объектов социальной сферы или «проблемных объектов». «Главное управление коммунальной собственности проводило экспертизу по каждому объекту», - заверил он.

По словам А.ПУЗАНОВА, отдельным дополнением перечислены объекты, которые не подлежат приватизации, и среди них, в частности «Киевгорстрой», «Киевводоканал» и «Киевгаз».

В ходе обсуждения, а также проведения дополнительного согласительного совета председателей фракций из перечня объектов, которые подлежат приватизации, было изъято, в частности, 25,99% акций ОАО «Киевспецтранс», 24,525% акций ПАО КБ «Хрещатик» и 51% акций ООО «Метровагонсервис», а также имущественный комплекс пионерского лагеря "Голубой экспресс" в Бородянском районе Киевской области.

В то же время, согласно принятой программе, приватизации будут подлежать 9,53% акций агрокомбината «Калита», 86,26% акций «Ремонтно-строительного управления № 3», 30% акций завода «Керамика», 97,77% акций ПАО «Техстройсервис», 50% +1 акция ЗАО "Старый Крещатик", 51% акций ЗАО «Экотехпром», 31% акций СП «Интрем», 40% акций СП «Мрия-Дави-Дан», а также 3% акций футбольного клуба «Арсенал».

Кроме того, приватизации подлежит ряд нежилых помещений и объектов незавершенного строительства.

Также в программу приватизации депутаты внесли отдельные объекты.

В целом доходы столичного бюджета от реализации Программы приватизации коммунального имущества, в соответствии с проектом, должны были составить 1 млрд. 340 млн. грн.

Комментируя журналистам принятое решение, А.ПУЗАНОВ сказал: «Программа приватизации и так была очень сложна для выполнения. А с теми поправками, которые сейчас внесены, я вообще скептически отношусь к возможности ее выполнения в полном объеме. Исходя из исключения многих пунктов и с учетом срока выполнения программы, который сокращен практически почти вдвое, поскольку сегодня уже 31 марта, принятие программы затянулось и сегодняшнее решение еще не вступает в силу, пока не будет опубликовано».

На вопрос, насколько после внесенных изменений могут сократиться поступления в бюджет, заместитель председателя КГГА ответил, что пока еще об этом трудно сказать, потому что все зависит от «финального текста решения Киевсовета», который будет получен после расшифровки стенограммы с объявленными «с голоса» предложениями, в то же время, отказ от приватизации, в частности, акций банка «Хрещатик» не позволит получить городу около 400 млн. грн. «В действительности владение этим пакетом акций не дает киевлянам ничего, потому что дивиденды, которые выплачиваются сейчас банковской системе, абсолютно мизерные, а рассчитывать на быстрый рост стоимости пакета акций не приходится с учетом мировых тенденций и рыночной ситуации в банковском секторе Украины», - объяснил А.ПУЗАНОВ позицию КГГА.

От продажи «Киевспецтранса», по его мнению, город мог бы получить более 50 млн. грн.

От приватизации «Метровагонсервиса», который, по словам А.ПУЗАНОВА, является «предприятием - фантомом» и не осуществляет хозяйственную деятельность, имеет незначительный участок земли под производственным корпусом и эти активы городу не интересны, в бюджет поступило бы ориентировочно 10 млн. грн.

«Мы будем настаивать на том, чтобы по регламенту были внесены соответствующие изменения в программу приватизации, которые позволят наверстать бюджетный дефицит», - добавил А.ПУЗАНОВ.

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Транспорт/Связь

Кабмин предоставил «Борисполю» 372 млн. долл. госгарантий на строительство железной дороги до Киева

Кабинет министров Украины предоставил в 2011 году ГП «Международный аэропорт «Борисполь» государственную гарантию для реализации проекта организации железнодорожного сообщения с Киевом в размере 372 млн. 313,538 тыс. долларов США.

Соответствующее постановление от 28 марта 2011 года №335 размещено на сайте правительства.

Согласно постановлении, принято решение для реализации национального проекта "Воздушный экспресс" - железнодорожное пассажирское сообщение г. Киев - международный аэропорт "Борисполь" и строительства других инфраструктурных объектов Киевского региона создать государственное предприятие "Дирекция по строительству и управлению национальным проектом "Воздушный экспресс" и другими инфраструктурными объектами Киевского региона".

Также решено в течение года со дня подписания договора с инвестором о финансовом кредитовании обеспечить передачу в установленном порядке от «Борисполя» функций заказчика и функций по выполнению долговых обязательств по заимствованиям, взятыми под государственную гарантию, государственному предприятию "Дирекция по строительству и управлению национальным проектом "Воздушный экспресс"и другими инфраструктурными объектами Киевского региона".

Министерству инфраструктуры поручено утвердить технические условия на подвижной состав в рамках реализации проекта организации железнодорожного сообщения.

Этим же постановлением КМУ одобрено ТЭО проекта организации пассажирского железнодорожного сообщения, разработанное проектным институтом "Киевгипротранс" и рекомендованное к одобрению государственным предприятием "Укргосстройэкспертиза" Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Ориентировочные показатели ТЭО, которые подлежат уточнению при утверждении проекта строительства: длина маршрута — 37,4 км, время движения электропоезда на маршруте — 41 минута, количество остановочных пунктов — 2, путепроводов — 3, протяженность ж/д экстакады — 3,5 км. Предусмотрен отвод 20,5 га земли в постоянное пользование и 9 га — во временное. Также предусмотрено строительство терминального комплекса станции Киев-Пассажирский общей площадью 10,6 тыс. кв.м. Общая сметная стоимость, определенная путем сведения расходов в текущих ценах по состоянию на 1 октября 2010 г., - 3 млрд. 270,727 млн. грн., в т.ч. строительно-монтажные работы — 2 млрд. 403,393 млн. грн., оборудование — 60 млн. 993 тыс. грн.

Также предусмотрено долевое участие государственного предприятия в строительстве пункта технического обслуживания электропоездов на станции Борщаговка-техническая стоимостью 62 млн. 130 тыс. грн., обустройстве терминала на остановочном пункте электропоездов «Выдубичи» - 92 млн. грн., обустройстве терминала на станции Дарница — 944,620 млн. грн., приобретении электропоездов — 229,17 млн. грн.

Проведение общей инвестиционной оценки проекта оценивается в 4 млрд. 598,6 млн. грн.

Продолжительность строительства - 28 месяцев.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля 2011 г. гендиректор аэропорта Борис ШАХСУВАРОВ сообщил, что строительство железнодорожной ветки между аэропортом «Борисполь» и центром Киева откладывается в связи с тем, что пока не решен вопрос госгарантий под кредит китайского банка на это строительство. Он оценивал строительство в 200 млн. долл. без строительства станций для пассажиров.

Планируется, что китайские банки предоставят кредит в размере 1 млрд. долл., при этом часть из них - на строительство железнодорожной ветки, которая свяжет Киев и международный аэропорт «Борисполь».

Согласно подписанному 2 сентября 2010 г. в Китае в присутствии глав Украины и КНР соглашению, китайская сторона построит железнодорожную трассу аэроэкспресса длиной 30 км.

Генеральным подрядчиком проекта выступит компания China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (CMCEC). Строительство планируется начать в 2011 году и завершить через три года.

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В аэропорту «Севостополь» откроют пункт пропуска через границу

В аэропорту «Севастополь» будет открыт международный пункт пропуска через государственную границу.

Соответствующее распоряжение №250 от 30 марта т.г. размещено на сайте правительства.

Согласно документу, «пункт пропуска будет открыт для воздушного сообщения, которое осуществляется с целью перевозки пассажиров, с постоянным режимом функционирования в определенное время и работой контрольных служб по вызову».

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Строительство

В Киеве за I квартал продано 2278 квартир – эксперт

В Киеве в январе-марте этого года продано 1794 квартир на вторичном рынке и 484 – на первичном рынке.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, наибольшим спросом пользовались двухкомнатные квартиры (49% сделок), 38% приходится на однокомнатные квартиры, 13% - на объекты с тремя комнатами и более.

По данным компании, максимальное количество сделок (63%) приходится на квартиры стоимостью до 100 тыс. долл., 25% - в ценовой категории от 100 до 200 тыс. долл. и 12% - в категории свыше 200 тыс. долл.

В частности, в январе было продано 405 квартир на вторичном рынке и 94 квартиры – на первичном, в феврале – 658 квартир на вторичном рынке, 126 – на первичном, в марте – 731 квартира на вторичном рынке и 264 квартиры на первичном.

При этом средняя цена квартир на вторичном рынке Киева по состоянию на 1 апреля т.г. составляет 1 789 долл./кв.м., на первичном рынке - 1 549 долл./кв.м.

Напомним, в первом квартале 2010 года на вторичном рынке жилья Киева было продано 2120 квартир, на первичном рынке - 384 квартиры.

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Завтра в западных и северных областях ожидается небольшой дождь

Завтра в западных и северных областях Украины ожидается небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в южной части северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 2-7° тепла, в восточных областях 0-5° мороза; днем 11-16° тепла, в Карпатах 3-8° тепла.

В Киевской области в субботу ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 11-16°. В Киеве температура ночью 5-7° тепла, днем 12-14°.

УНИАН