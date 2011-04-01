Путин планирует посетить Киев 12 апреля
17:58, 01 апреля 2011Разное
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Премьер-министр России Владимир ПУТИН планирует посетить Киев 12 апреля.
Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.
Программа визита главы правительства РФ на данный момент уточняется, отметил источник.
Вместе с тем, собеседник агентства сообщил, что 12 апреля может быть проведено заседание украинско-российского межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству.
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