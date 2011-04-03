Анонс на 4 апреля

* 10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция ВОО «Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам» на тему: «Защита прав инвесторов после введения дома в эксплуатацию». Участники: Алексей Гончарук, президент ВОО «Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам»; Юрий Кочевенко, исполнительный директор ВО «Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам»; председатель инициативной группы ЖК «Брест-Литовский» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Начнется заседание Согласительного совета ВРУ.

* Пресс-конференция на тему: «Социальные последствия введения Налогового кодекса». Организаторы - ИА «ГолосUA» и интернет-издание «Хвиля». Участники расскажут, повлекут ли за собой новые нормы Налогового кодекса рост безработицы, банкротство и переход в тень предприятий, уменьшение доходов местных бюджетов и Пенсионного фонда. Приглашены: Сергей Кондрюк, зам.главы федерации профсоюзов Украины; Святослав Швецов, глава киевской организации Всеукраинского профсоюза «Столица-регионы»; Алла Алексенцева, координатор Совета предпринимателей Украины; Андрей Мартенс, координатор направления Предпринимательская инициатива «Уряду Змін». Модератор – директор Центра политического анализа «Стратагема» Юрий Романенко.

* 12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция вице-премьер-министра Украины - министра социальной политики Сергея Тигипко, на которой будут презентованы законопроекты по легализации заработных плат (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 226-24-01 до 10-00 4 апреля.

* Состоится торжественное открытие международного конкурса „Всеукраинский юношеский водный приз”. Приглашены: первый зам.министра по вопросам ЖКХ Юрий Хиврич, начальник Управления водных экосистем и ресурсов Минэкологии и природных ресурсов Украины Григорий Петрук, директор Национального эколого-натуралистического центра МОН Украины Владимир Вербицкий, председатель правления ПАТ «АК «Киевводоканал» Валерий Ченчевый, директор Департамента связей с заграничным украинством и культурно-гуманитарного сотрудничества МИД Владимир Яценкивский, декан химико-технологического факультета НТУУ “КПИ” Игорь Астрелин, зам.председателя правления Украинского водного союза „WaterNet” Валерий Маляренко и др.

* Пресс-конференция. Участники: Юрий Хиврич, Григорий Петрук, Валерий Ченчевый, Игорь Астрелин, Оксана Денис.

* Пресс-конференция на тему: «Радиоактивный йод: опасность для здоровья». В работе примет участие: профессор кафедры гигиены питания Национального медицинского университета им.Богомольца Игнат Матасар.

* 13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Подведение итогов выездного заседания специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации о выполнении инвестиционных обязательств ОАО «Арселормиттал Кривой Рог». Будут обнародованы выводы комиссии по результатам недавнего визита членов комиссии на ОАО «Арселормиттал Кривой Рог» для проверки выполнения предприятием своих инвестиционных обязательств. Участники: глава специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации Е.Мармазов, члены комиссии - народные депутаты Украины, представители Фонда Государственного имущества, представители ОАО «Арселормиттал Кривой Рог» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 279-35-23.

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