Киев будет праздновать день города 28-29 мая

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ подписал распоряжение о праздновании Дня столицы и Дня Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в этом году праздники приходятся на 28-29 мая, однако первые мероприятия, посвященные Дню Киева и Дню столицы, согласно предварительному плану Главного управления культуры КГГА состоятся 26 мая 2011 года.

“Столичной властью запланировано множество интересных творческих и спортивных мероприятий. Среди них как традиционные и любимые всеми киевлянами, так и мероприятия, которые будут проходить впервые и стать сюрпризом для жителей и гостей города”, - говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что сформирована предварительная программа празднования Дня Киева и Дня столицы, а основной план общегородских мероприятий будет утвержден Главным управлениям культуры в ближайшее время.