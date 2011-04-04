Главное на 4 апреля (день)

Энергетика

Агентство УНИАН с 4 апреля возобновило выпуск информационно-аналитического еженедельника «УНИАН-Энергетика».

Еженедельник будет выходить по понедельникам на русском языке, объемом от 30 страниц. В выпуске «УНИАН-Энергетика» публикуется информация о событиях топливно-энергетического комплекса Украины, произошедших за неделю, от самых важных и значимых, до самых детальных и узкопрофильных. В частности, в рубриках выпуска вы сможете прочитать новости по каждой отдельной интересующей вас отрасли энергетики, в частности, новости компаний, статистику, информацию об инновациях, а также заявления, комментарии и интервью ведущих специалистов и руководителей отрасли. Выпуск состоит из информационного и аналитического блоков, в которых собраны материалы, касающиеся профильной темы. Основные информационные рубрики: официальная хроника, альтернативная энергетика и энергоэффективность, нефтегазовый комплекс, энергокомплекс, угольная промышленность, новости компаний, статистика отрасли, законодательство, и др. Отдельное внимание в выпуске будет уделено вопросам развития в Украине альтернативной энергетики, а также внедрения энергоэффективных и энергосберегающих технологий в производственных отраслях экономики.

Выпуск в свободном доступе размещается на сайте УНИАН (http://www.unian.net/rus/products/36/), а также на тематической страничке сайта УНИАН-Экономика (http://economics.unian.net/rus/publist_29.html).

Еженедельник “УНИАН-Энергетика” также рассылается по e-mail профильным ведомствам, организациям, компаниям и СМИ.

Цены на нефть в пятницу, 1 апреля, выросли до новых максимумов за два с половиной года около отметки 108 долларов за баррель на фоне более сильных, чем ожидалось, данных по занятости в США за март и слабости доллара, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки майских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 1,22 доллара, или на 1,1%, до 107,94 доллара за баррель, самого высокого уровня с 25 сентября 2008 года. Фьючерсы достигли внутридневного максимума 108,05 доллара за баррель в последние минуты торгов на прошлой неделе.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на ICE подорожали на 1,34 доллара по сравнению с предыдущей сессией, до 118,70 доллара за баррель, достигнув самого высокого уровня с 21 августа 2008 года.

Согласно данным, опубликованным Министерством труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства выросло в марте на 216 000, тогда как экономисты ожидали их роста на 195 000. Февральский показатель был пересмотрен в сторону повышения. Согласно пересмотренным данным, в феврале число рабочих мест вне сельского хозяйства выросло на 194 000, тогда как ранее сообщалось о росте на 192 000. Между тем уровень безработицы снизился до 2-летнего минимума 8,8% против 8,9% месяцем ранее.

По словам трейдеров, модели на графиках указывают на то, что цены на нефть на NYMEX легко могут подскочить до 110 долларов за баррель и выше. Рост подпитывает сам себя тем, что цены отвечают на слабость доллара.

Доллар утратил набранные ранее позиции после того, как Уильям ДАДЛИ, президент Федерального резервного банка Нью-Йорка, заявил, что еще не время для ФРС, чтобы "разворачивать курс" и ужесточать денежно-кредитную политику на фоне "неустойчивого" восстановления экономики США. Эти заявления отличаются от недавних комментариев других руководителей ФРС, свидетельствующих о склонности к ужесточению политики. Более слабый доллар, как правило, делает нефть дешевле для инвесторов, использующих иностранные валюты.

Майские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов выросли на 2,25 цента - до 3,1302 доллара за галлон, достигнув самого высокого уровня с 30 июля 2008 года. Фьючерсы на топочный мазут подорожали на 3,27 цента - до 3,1452 доллара за галлон, самого высокого уровня с 29 августа 2008 года.

Финансы

"Родовид Банк" увеличивает уставный капитал на 46,97% - до 12,359 млрд. грн. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном на сайте раскрытия информации ГКЦБФР.

Приказом временного администратора "Родовид Банка" Юрия РАЙТБРГА от 1 апреля т.г. предусмотрен закрытый (частный) выпуск 2 194 445 000 простых именных акции в бездокументарной форме общей номинальной стоимостью 3,950 млрд. грн. (1,8 грн. – каждая акция).

Оплата акций акционерами - физическими и юридическими лицами возможна исключительно в денежной форме, государством в лице Министерства финансов Украины - путем обмена на облигации внутреннего государственного займа.

В январе-марте 2011 года поступления в бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ) составили 30,9 млрд. грн., что на 22,8%, или на 5,7 млрд. грн., больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Прирост к плановым показателям составил 3,8%.

Об этом говорится в сообщении ПФУ, обнародованном на официальном сайте фонда.

В январе-марте т.г. на финансирование пенсионных программ из Государственного бюджета было выделено 14,4 млрд. грн.

Общий объем расходов ПФУ составил 50,8 млрд. грн., что на 6,4 млрд. грн. больше по сравнению с январем-мартом 2010 года. При этом потребность в средствах на пенсионные выплаты в марте составляла 17,1 млрд. грн., что на 2,2 млрд. грн. больше потребности марта 2010 года.

В ПФУ сообщают, что с введением закона о едином социальном взносе увеличились поступления в бюджет фонда от предпринимателей-«упрощенцев»: в январе-феврале 2011 года в бюджет ПФУ поступило 898 млн. грн., что на 655,6 млн. грн. больше, чем за соответствующий период в прошлом году. Также увеличились поступления от предприятий угольной отрасли благодаря решению правительства об отмене моратория на уплату пенсионных взносов. Так, в январе-марте т.г. поступило 726 млн. грн., что на 630 млн. грн. больше по сравнению с аналогичным периодом в 2010 году.

В результате проведенного пересчета пенсий, с 1 апреля средний размер пенсии увеличился до 1 166 грн.

Во вторник, 5 апреля, в 14.30, авторы обращения участников АвтоМайдана к премьер-министру Украины, члены Совета предпринимателей Украины проведут консультации с членами правительства по поводу реализации законодательных инициатив, направленных на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в Совете предпринимателей.

В частности, речь идет о таких законопроектах:

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства (№8276);

О внесении изменений в статью 139 Налогового кодекса Украины относительно расходов предприятий, которые не учитываются при определении облагаемой налогом прибыли (№8217-2);

О внесении изменений в статью 176 Налогового кодекса Украины о представлении декларации по налогу на доходы физических лиц (№8217-3);

О внесении изменений в статью 4 Закона Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" относительно освобождения пенсионеров и инвалидов от уплаты единого взноса (№8287).

Консультации состоятся в помещении комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства (улица Садовая 3а, к.1034)

К участию в рабочем совещании приглашены: вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, министр финансов Федор ЯРОШЕНКО, министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, первый заместитель министра экономического развития и торговли Вадим КОПЫЛОВ, председатель правления Пенсионного фонда Борис ЗАЙЧУК.

Правительство на следующей неделе внесет в Верховную Раду законопроект об изменениях в Государственный бюджет на 2011 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ сегодня на заседании Согласительного совета парламента.

Он отметил, что в правительстве работают над тем, чтобы учителям были выплачены 20% надбавки. «Мы уже разработали изменения в бюджет на 2011 год. Там 365 млн. грн.», - отметил А.КЛЮЕВ.

При этом он добавил, что «на следующей неделе эти изменения в бюджет будут внесены в ВР».

Япония

Утечка радиоактивных веществ с японской атомной электростанции «Фукусима-1» может продолжаться в течение нескольких месяцев, заявил в воскресенье на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Юкио ЭДАНО, передает ИТАР-ТАСС.

По его словам, «жители опасной зоны вокруг АЭС в течение некоторого времени не смогут вернуться в свои дома».

На данный момент японское правительство эвакуировало жителей 20-километровой зоны вокруг «Фукусимы-1» и порекомендовало без крайней необходимости не выходить на улицу тем, кто живет в пределах 30 километров от станции.

Ранее агентство ядерной безопасности Японии потребовало от правительства рассмотреть вопрос о расширении зоны отчуждения вокруг АЭС «Фукусима-1».

Компания-оператор аварийной японской АЭС "Фукусима-1" TEPCO рассматривает возможность установки специальных "ловушек" для предотвращения распространения утечки воды с высоким уровнем радиационного загрязнения в акваторию.

Как передает РИА «Новости», по словам представителя TEPCO Хидехико НИСИЯМЫ, специальные плавучие заграждения представляют собой большие полотнища, к нижней части которых прикреплены грузы-утяжелители. С помощью этих "ловушек" компания надеется остановить распространение зараженной воды в акваторию близ АЭС.

"Мы намерены установить эти заграждения как можно быстрее", - заявил Х.НИСИЯМА, подчеркнув, однако, что на завершение работ по установке потребуется несколько дней.

TEPCO планирует разместить "ловушки" перед водозабором второго реактора АЭС, расположенной недалеко от шахты силовых кабелей, а также вокруг поврежденной дамбы рядом с четвертым реактором. Детальнее в теме: ЯПОНИЯ: ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ-АВАРИИ НА АЭС.

(УНИАН)