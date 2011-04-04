Порошенко считает реальным введение безвизового режима со странами ЕС к Евро-2012

Председатель Совета Национального банка Украины, экс-министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО называет реальным введение безвизового режима со странами Европейского Союза к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.ПОРОШЕНКО сказал в эфире винницкого телеканала.

«В 2006 году количество украинских граждан, выехавших в страны Евросоюза, в страны шенгенской зоны, составляло чуть более 200 тысяч, я могу гордиться тем, что в 2009-2010 годах количество шенгенских виз, выданных украинским гражданам, превысило 1 миллион. И это уже реальный результат работы по либерализации визового режима», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Однако, по его мнению, этого не достаточно. «В 2010 году на саммите был принят план действий по безвизовому режиму, дорожная карта. То, что должна сделать Украина. И там серьезнейшие и одновременно чрезвычайно полезные для Украины ходы - и по прозрачных биометрических паспортах, и по системе управления границей, и относительно нелегальной миграции, и о фальсификации документов. Если эти реформы будут проведены за полгода, в соответствии со взятыми Украиной обязательствами, мы переходим ко второму этапу - к безвизовому режиму, который в координации с Евросоюзом мы можем провести, я на это надеюсь, и так было заявлено, и абсолютно реально это сделать к Евро-2012», - сказал П.ПОРОШЕНКО.