Власти Японии подтвердили гибель 19 иностранцев в результате землетрясения и цунами

Японские власти подтвердили гибель 19 иностранцев в результате разрушительного землетрясения и цунами 11 марта.

Об этом сообщает российское информационное агентство ИТАР-ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел Японии.

Среди погибших граждане США, Китая, КНДР, Республики Корея, Тайваня, Канады, Пакистана и Филиппин. Внешнеполитическое ведомство Японии уже известило семьи погибших и дипломатические представительства.

Несколько десятков иностранцев, в основном граждан КНР и Республики Корея, до сих пор числятся пропавшими без вести, сообщил представитель МИД.

Всего по состоянию на сегодняшний день власти Японии подтвердили, что в результате землетрясения и цунами 11 марта погибли 12 тысяч 259 человек. Более чем 15 тысяч 300 человек, в основном проживавших в районах, на которые пришелся удар цунами, числятся в списках пропавших без вести.