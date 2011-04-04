Печерский райсуд 7 апреля начнет предварительное рассмотрение дела Диденко и Макаренко

Печерский районный суд Киева 7 апреля начнет предварительное рассмотрение уголовного дела по обвинению в совершении служебных преступлений бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО, экс-председателя Государственной таможенной службы Украины Анатолия МАКАРЕНКО и других должностных лиц.

Об этом УНИАН сообщил адвокат И.ДИДЕНКО Юрий ГРИГОРЕНКО.

По его словам, судебное заседание назначено на 10.45 в помещении Печерского районного суда Киева, которое расположено на улице Гайцана. Председателем в судебном заседании назначен судья Сергей ВОВК.

Следует отметить, что указанный судья является председателем в судебном процессе по обвинению в совершении служебных преступлений бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерия ИВАЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, И.ДИДЕНКО был задержан 9 июля 2010 года в рамках расследования уголовного дела о нанесении ущерба Украине по результатам рассмотрения иска “РосУкрЭнерго” к "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже.

Данное дело объединено в одно производство вместе с уголовным делом, которое было возбуждено за аналогичные преступления в отношении бывшего председателя Государственной таможни Украины А.МАКАРЕНКО.

В данном деле, кроме И.ДИДЕНКО и И.МАКАРЕНКО, обвинения были предъявлены и бывшему заместителю начальника Энергетической региональной таможни Тарасу ШЕПИТЬКО.