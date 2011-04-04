Главное на 4 апреля (вечер)

Финансы

Тигипко: около 145 млрд. грн. фонда зарплаты находится в тени

По данным Института демографии НАН Украины, около 145 млрд. грн. фонда зарплаты находится в тени.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

«Мы предусматривали, что фонд оплаты труда за 2010 год составит 338,9 млрд. грн., составил реально 346 млрд. грн. Взносы в Пенсионный фонд мы получили из фонда заработной платы 330,2 млрд. грн.», - сказал он.

По словам С.ТИГИПКО, на 2011 год фонд оплаты труда утвержден в размере 398 млрд. грн.

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Счетная палата проверяет эффективность использования 450 млн. грн., выделенных на Калуш

Счетная палата Украины проверяет эффективность использования 450 млн. грн., выделенных в 2010 году на решение экологических проблем Калуша Ивано-Франковской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Ивано-Франковске на пресс-конференции сообщил председатель всеукраинского благотворительного фонда имени Олексы Гирныка Евгений ГИРНЫК. По его словам, в прошлом году планировалось выделить на ликвидацию последствий экологических проблем Калуша 570 млн. грн., но выделили и использовали 450 млн. гривен. «450 млн. гривен использовано и ни одна из экологических проблем не решена в Калуше, - отметил Е.ГИРНЫК. – Хранилище гексахлорбензола раскопано, этот яд не вывозится, и является дальнейшей угрозой для здоровья калушан». По его мнению, «неизвестно в настоящее время эффективно ли использовании эти средства».

Он считает, что «подняв экологическую проблему, городская власть оказалась неготовой в проектном отношении решить эту проблему».

«Необходимо кардинальное решение проблем хранилища гексахлорбензола, хвостохранилищ и Домбровского карьера», - добавил Е.ГИРНЫК.

По его словам, «фонд вместе с другими экологическими организациями «требуют международной экологической экспертизы в Калуше», которая бы «подала конкретные предложения решения этой проблемы». «Если вывоз гексахлорбензола стоит таких больших денег, то надо проверить рационально ли их используют, - заметил он. – Поэтому по нашему представлению Счетная палата Украины и КРУ проводят проверку об использовании этих 450 млн. грн. И, если они использованы нерационально, за это должен кто-то ответить. Средства не должны идти в песок».

Е.ГИРНЫК также сообщил, что в мае профильная экологическая комиссия Верховной Рады проведет выездное заседание по поводу экологических проблем Калуша.

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Общая сумма долга государства перед «АрселорМиттал Кривой Рог» составляет 3,5 млрд. грн.

Общая сумма задолженности государства перед ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» сегодня составляет 3,5 млрд. грн.

Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН директор по социальным и общим вопросам «АрселорМиттал Кривой Рог» Александр ЗОЗУЛЯ.

В частности, по его словам, по состоянию на 31 декабря 2010 г. сумма невозвращенного государством НДС составила 2,3 млрд. грн., предприятие также уплатило в госбюджет 1,2 млрд. грн. авансовых платежей по налогу на прибыль.

По словам А.ЗОЗУЛИ, в случае возвращения задолженности по НДС предприятие могло бы быстрее решить ряд стоящих перед ним задач, касающихся модернизации и выполнения взятых на себя инвестобязательств.

По его словам, со следующего года предприятие планирует заняться строительством аглофабрики. В планах также реконструкция и строительство коксовых батарей, замена мартеновских печей электропечами и пр. «АрселорМиттал Кривой Рог» также обратился к ряду отечественных научно-исследовательских институтов за определением и обоснованием необходимого для полноценного производства на предприятии количества работников.

Глава Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации, народный депутат (КПУ) Евгений МАРМАЗОВ сообщил, что он направил письма Президенту Украины и премьер-министру в связи со сложившейся ситуацией из-за невозврата предприятию задолженности по НДС. Он также отметил, что «АрселорМиттал Кривой Рог» слишком часто и, возможно, иногда необоснованно подвергается проверкам со стороны различных контролирующих органов. Так, по его информации, на данный момент на предприятии находятся с целью проверки 37 экологических инспекторов.

Е.МАРМАЗОВ также сообщил, что по результатам выездного заседания Специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации на «АрселорМиттал Кривой Рог», которое состоялось 24 марта этого года, комиссией было установлено, что по состоянию на 31 декабря 2010 г. условия договора купли-продажи пакета акций ОАО «Криворожсталь» выполняются надлежащим образом.

В свою очередь глава департамента Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Юрий НИКИТИН отметил, что сегодня ФГИУ и представителями собственника «АрселорМиттал Кривой Рог» разрабатывается дополнительное соглашение по выходу предприятия из форс-мажорных обстоятельств. В первую очередь, по его словам, данное соглашение уточнит сроки выполнения тех или иных взятых на себя покупателем «Криворожстали» инвестобязательств, которые были перенесены в 2010 г. в связи с форс-мажорными обстоятельствами.

Как сообщал УНИАН, представители ФГИУ и члены Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации ранее заявили, что условия договора купли-продажи пакета акций ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог" («Криворожсталь») по итогам деятельности за 2010 г. выполняются надлежащим образом, в том числе по социальному блоку обязательств.

По информации ФГИУ, общий объем расходов на охрану труда и социально-бытовые цели в 2010 г. составил 196 млн. 198,6 тыс. грн. С 1 апреля 2011 г. на предприятии повышены тарифные ставки работникам и должностные оклады руководителям, специалистам и служащим на 7%, что в полной мере позволило обеспечить требования законодательства и договора по уровню социальных стандартов. Жилищная программа на 2010 г. выполнена в полном объеме, введены в эксплуатацию 2 жилых дома на 164 квартиры. Ведется строительство двух новых домов на 285 квартир, которые планируется передать работникам ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог" бесплатно в 2011 г.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО «КГМК «Криворожсталь».

28 октября 2005 года Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 году компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более чем 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.

«АрселорМиттал Кривой Рог» в 2009 году сократил производство основных видов продукции на 17,2-21,6%.

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Банк "Хрещатик" планирует увеличить уставный капитал на 27,4%

Банк "Хрещатик" (Киев) намерен увеличить уставный капитал на 27,44% - до 928,9 млн. грн.

Как говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном УНИАН, решение принято на очередном собрании акционеров банка 31 марта 2011 года.

Увеличение будет проходить путем закрытой допэмиссии 174 826 акций на 200 млн. грн. (номинал одной акции – 1,144 тыс. гривен) с 4 по 22 июля 2011 года. Привлеченные средства планируется использовать на увеличение объемов активных операций – 65%, развитие инфраструктуры банка и внедрение новых банковских технологий – 35%.

На собрании был утвержден финансовый отчет и результаты работы банка "Хрещатик" за 2010 год. Акционеры приняли решение не выплачивать дивиденды за 2010 год. Согласно ранее обнародованному отчету, чистый убыток банка в 2010 году составил 209,409 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Коммерческий банк «Хрещатик» зарегистрировано в мае 1993 года и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.

На 1 января 2011 года акционерами банка «Хрещатик» являются ООО «КФ «Укрфинком», прямое участие – 37,3522%, Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета, прямое участие – 24,5251%, ООО «Маркет Инвест Групп», прямое участие – 24,9796%.

Основные финансовые показатели банка за 2010 год: совокупные активы — 7,066 млрд. грн., совокупные обязательства – 6,496 млрд. грн., в том числе депозиты юридических лиц – 1,673 млрд. грн., депозиты физлиц – 2,884 млрд. грн.

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ТЭК

ДТЭК начал коммерческие поставки электроэнергии в Молдову

Энергосбытовая "дочка" ДТЭК ООО «Пауэр Трейд» с 1 апреля 2011 года начала осуществлять коммерческие поставки электроэнергии в Молдову.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДТЭК со ссылкой на директора «Пауэр Трейд» Андрея ФАВОРОВА.

По словам А. ФАВОРОВА, предполагаемый объем ежемесячных поставок в направлении Молдовы составит от 75 до 100 млн. кВт/ч при мощности поставок до 150 МВт.

«ДТЭК планирует до конца текущего года обеспечить украинской электроэнергией 30-50% потребностей энергорынка Молдовы, чему способствует благоприятная ценовая конъюнктура. Коммерческие поставки электроэнергии из Украины помогут обеспечить стабильность параллельной работы энергосистем Украины и Молдовы», - цитирует пресс-служба директора компании.

Как сообщал УНИАН, ООО «Пауэр Трейд» 16 марта выкупило на аукционе НЭК «Укрэнерго» доступ к украинско-молдавскому сечению мощностью до 250 МВт для организации экспортных поставок в апреле.

Напомним также, что с июля 2010 года ООО «Пауэр Трейд» выступало в роли оператора параллельной работы энергосистем Украины и Молдовы, администрируя взаиморасчеты по сальдированным перетокам электроэнергии между энергосистемами двух стран.

Справка УНИАН. ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).

Дочерние компании ДТЭК ООО «Востокэнерго» и ООО «Пауэр Трейд» экспортируют украинскую электроэнергию в страны Восточной Европы, Беларусь и Молдову.

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«Нафтогаз» планирует переработать в апреле на Лисичанском НПЗ 100 тыс. тонн нефти

НАК «Нафтогаз Украины» планирует в апреле переработать на мощностях Лисичанского НПЗ (ЧАО «ЛИНИК», Луганская обл.) 100 тыс. тонн нефти.

Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО 1 апреля вечером в эфире телеканала «Интер».

«Мы в этом месяце уже перерабатываем примерно 100 тыс. тонн «Нафтогаза Украины» на мощностях Лисичанского НПЗ и будем проводить товарные интервенции», - сказал он.

По его словам, уже в середине апреля НАК «Нафтогаз Украины» получит первые партии нефтепродуктов, которые будут реализованы на внутреннем рынке.

«Договоры заключены, мы в середине апреля получим первую продукцию», - добавил Ю.БОЙКО.

В то же время министр не уточнил, у кого «Нафтогаз Украины» приобретает нефть для ее переработки на Лисичанском НПЗ.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» планирует в 2011 году переработать на мощностях Лисичанского НПЗ до 1 млн. тонн российской нефти марки Urals.

В начале текущего года «Нафтогаз Украины» провел переговоры о возможности заключения договора на закупку услуг по переработке нефти на Лисичанском НПЗ, в результате которых стоимость переработки одной тонны сырья на мощностях завода составит 288 грн. (с НДС).

Финплан «Нафтогаза Украины» на 2011 год предусматривает расходы на закупку импортной нефти и нефтепродуктов и их хранение, а также доходы от реализации топлива на внутреннем рынке. В документе также отмечается, что перед компанией стоит задача создания государственной сети АЗС.

Напомним, ранее председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН заявлял, что компания сделает дополнительные закупки углеводородов для стабилизации цены на бензин в Украине.

Весной 2010 года «Нафтогаз Украины» начал формирование департамента по закупкам и сбыту нефтепродуктов. Планируется, что департамент будет осуществлять как давальческую схему работы на НПЗ Украины, так и заниматься импортом нефтепродуктов для их дальнейшей реализации на коммерческом рынке.

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Транспорт/Связь

«Костянтин Ольшанський» в порту Триполи принимает на борт пассажиров

Большой десантный корабль Военно-Морских сил Украины «Костянтин Ольшанський» в порту Триполи осуществляет прием на борт граждан для их дальнейшей эвакуации из Ливии.

Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-центра - пресс-секретарь Командования ВМС Украины капитан I ранга Олег ЧУБУК.

Согласно его информации, корабль сегодня в первой половине дня прибыл в ливийский порт Триполи. После решения определенных организационных вопросов в 14.15 начался прием на борт граждан для их дальнейшей эвакуации. Первыми на борт поднялись женщины-граждане Украины с детьми. Женщины и дети размещаются в отдельно выделенных каютах.

О.ЧУБУК также сообщил, что прием беженцев во взаимодействии с работниками Посольства Украины в Ливии и консульского отдела МИД Украины осуществляет специально созданная на корабле «Костянтин Ольшанський» группа, задачей которой является обеспечение безопасности места эвакуации, прием и размещение гражданского персонала на корабле, организация обеспечения эвакуированных (продовольственное, морально-психологическое, медицинское, бытовое).

Как предусматривается, прием граждан на корабль, изъявивших желание эвакуироваться, будет осуществляться в течение светового дня. По его завершении, как планируется, «Костянтин Ольшанський» отправится в порт Валетта (Мальта), сообщил руководитель пресс-центра.

Как сообщалось, большой десантный корабль ВМС Украины «Костянтин Ольшанський» в ночь на 23 марта отправился из Севастополя в Средиземное море с целью выполнения гуманитарной миссии по эвакуации граждан Украины из Ливии.

С 28 марта и до последнего времени “Костянтин Ольшанський”, успешно осуществив переход из Севастополя к берегам Ливии, находился в точке ожидания.

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«Укрзализныця» к Пасхе назначила 19 дополнительных поездов

«Укрзализныця» по состоянию на 4 апреля 2011 года назначила 19 дополнительных поездов для обеспечения пиковых перевозок пассажиров накануне и во время пасхальных праздников.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, 7 поездов назначила Юго-Западная железная дорога; 4 - Приднепровская, 3 - Одесская; по два - Донецкая и Южная и один - Львовская железная дорога.

Работа по изучению спроса и назначению дополнительных поездов на наиболее популярные направления продолжается.

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«Укрзализныця» на майские праздники назначила 21 дополнительный поезд

По состоянию на 4 апреля «Укрзализныця» назначила 21 дополнительный поезд на майские праздники для обеспечения спроса на перевозки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, 7 поездов назначила Юго-Западная железная дорога; 4 - Приднепровская; по 3 - Одесская, Донецкая и Южная и один - Львовская железная дорога.

Так, составом Юго-Западной железной дороги назначены поезда № 282/281 Киев-Симферополь отправлением из Киева 27, 29 апреля, 2, 4, 6, 8, 11 мая, из Симферополя - 28, 30 апреля, 3, 5, 7, 9, 12 мая ; № 207/208 Киев-Ужгород отправлением из Киева 27, 28, 29, 30 апреля, 6, 7, 8 мая, из Ужгорода - 28, 29, 30 апреля, 1, 7, 8, 9 мая; № 219/220 Киев - Ивано-Франковск отправлением из Киева 30 апреля, из Ивано-Франковска — 30 апреля; № 219/220 Жмеринка - Ивано-Франковск - Киев отправлением из Жмеринки 9 мая, из Ивано-Франковска - 9 мая; № 525/512 Киев-Мукачево отправлением из Киева 28 апреля, из Мукачево – 29 апреля; № 253 Киев-Львов отправлением из Киева 30 апреля; № 501/592 Киев-Львов отправлением из Киева 28 апреля, из Львова — 29 апреля; № 529 Киев-Львов отправлением из Киева 29 апреля.

Львовская железная дорога назначила поезд № 147/148 Киев-Львов-Киев отправлением из Киева и Львова 30 апреля, 9 мая.

Приднепровская железная дорога: № 238/237-294/293 Симферополь-Киев отправлением из Симферополя с 20/04 по 12/05 ежедневно, кроме 22, 24 апреля, из Киева с 21/04 по 13/05 ежедневно, кроме 23, 25 апреля; № 146/145 Симферополь-Киев отправлением из Симферополя 27, 28, 29 апреля, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 мая, из Киева - 28, 29, 30 апреля, 3 , 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 мая; № 248/247 Симферополь-Киев отправлением из Симферополя 27, 28, 29, 30 апреля, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 мая, из Киева - 28, 29, 30 апреля, 1 , 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 мая; № 522/521-58/57 Симферополь-Киев отправлением из Симферополя 28 апреля, из Киева – 29 апреля.

Одесская железная дорога: № 432/431 Одесса-Харьков отправлением из Одессы 29 апреля, 2, 6, 9 мая, из Харькова - 30 апреля, 3, 7, 10 мая; № 590/589 Одесса-Симферополь отправлением из Одессы 28, 29 апреля, 2, 6, 8 мая, из Симферополя - 29, 30 апреля, 3, 7, 9 мая; № 210/209 Николаев-Киев отправлением из Николаева 27, 28, 29 апреля, 3, 5, 9 мая, из Киева - 28, 29, 30 апреля, 4, 6, 10 мая.

Донецкая железная дорога: № 524/523 Луганск-Киев отправлением из Луганска 28 апреля, 3, 5, 9 мая, из Киева – 29 апреля, 4, 6, 10 мая; № 577/578-576/575 Донецк-Киев отправлением из Донецка 28 апреля, 3, 5, 9 мая, из Киева – 29 апреля, 4, 6, 10 мая; № 525/526 Дебальцево-Симферополь отправлением из Дебальцево 29 апреля, 6 мая, из Симферополя – 30 апреля, 7 мая.

Составом Южной железной дороги назначены: № 175/176 Харьков-Симферополь отправлением из Харькова 29, 30 апреля, 3, 9 мая, из - Симферополя 29, 30 апреля, 3, 9 мая; № 545/546 Харьков-Симферополь-Харьков отправлением из Харькова 29 апреля, из Симферополя — 30 апреля; № 539/540 Харьков-Симферополь отправлением из Харькова 29 апреля, из Симферополя – 30 апреля.

Как отмечают в пресс-службе, учитывая устойчивый спрос, работа по назначению дополнительных поездов будет продолжаться.

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Агро

Янукович 11 апреля обсудит с представителями аграрной отрасли ход земельной реформы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 11 апреля планирует провести встречу с представителями аграрной отрасли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал во время сегодняшней встречи с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ.

Президент хочет детально обсудить с представителями аграрной отрасли ход земельной реформы в государстве, чтобы взвесить все «за и против», чтобы выслушать мнение именно людей, работающих на земле.

«Чрезвычайно важно советоваться с хлеборобами по всем тем вопросам, которые вызывают неоднозначное восприятие у крестьян», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ

«Например, о том, кто, когда земля будет становиться товаром, смогут ли быть ее реальным владельцем? Останутся ли украинские черноземы, этот наш золотой земельный запас, в руках людей, работающих на нашей земле? Особенно меня тревожит, - отметил глава государства, - чтобы в процессе земельной реформы не пострадали сами крестьяне».

На встрече с премьер-министром также речь шла о ходе весенне-полевых работ, о вопросе с квотированием зерна, об изменениях в бюджет, которые давали бы возможность направлять больше средств на социальную защиту малообеспеченных людей, о сотрудничестве с МВФ и другие вопросы.

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Гречка из Китая будет доставлена в Украину не ранее 23-24 апреля

Гречка из Китая будет доставлена в Украину не ранее 23-24 апреля т.г., сообщила УНИАН пресс-служба Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ).

«29 марта 2011 года поступило письмо от логистической компании Shtef Freight, в котором со ссылкой на объективные форс-мажорные обстоятельства сообщается о более позднем сроке доставки первой партии китайской гречки, а именно – 27 апреля 2011 года. В ответ на официальный запрос относительно разъяснения ситуации, 31 марта 2011 года компания-судовладелец – Mediterranean Shipping Company S.A. сообщила, что делает все возможно для ускорения доставки груза, однако его прибытие в Одессу ожидается не раньше 23-24 апреля 2011 года. Вместе с тем на официальном сайте компании в линейном расписании судна конечной датой поступления указано 27 апреля 2011 года», - говорится в сообщении компании.

Напомним, Украина и Китай 21 февраля т.г. подписали контракт о поставке гречки в Украину. В соответствии с данным контрактом, первая партия законтрактованной гречки была отправлена из Китая 11 марта 2011 года судном MSC BERYL. Ранее заявлялось, что ориентировочный срок поступления груза в Украину - начало апреля 2011 г.

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Строительство Суд вернул государству свыше 120 га земель в Киеве

Хозяйственным судом Киева удовлетворен иск Генеральной прокуратуры о признании недействительным решения Киевского городского совета, согласно которым кооперативу "Транспортник" были переданы бесплатно в частную собственность для строительства жилья из природно-заповедного фонда земельные участки площадью свыше 67,5 га, а также земельные участки, в долгосрочную аренду для рекреационных целей и благоустройства территории площадью свыше 58,8 га.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, ГПУ по результатам проверки установила многочисленные нарушения требований действующего законодательства при получении в частную собственность в 2007 году указанным кооперативом земельных участков, расположенных в Голосеевском районе г. Киева.

Так, решением Киевского городского совета от 1 октября 2007 года вопреки требованиям Земельного кодекса, Закона «О природно-заповедном фонде Украины» и Жилищного кодекса передано бесплатно в частную собственность отмеченному кооперативу земли природно-заповедного фонда для строительства жилья. При этом учредителями этого кооператива были всего четыре физических лица, которые не нуждались в улучшении жилищных условий. В дальнейшем указанный кооператив передал земельные участки, которые были предоставлены ему в частную собственность, в уставный фонд других обществ.

Учитывая нарушения действующего законодательства, допущенные при предоставлении земельного участка и создании отмеченного кооператива, Генпрокуратурой к Хозяйственному суду Киева предъявлен иск о признании недействительным отмеченного решения Киевсовета и признании недействительными государственных актов на право собственности на эти земельные участки, который 1 апреля 2011 года судом удовлетворено в полном объеме.

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Промышленность

С Горловского химзавода будут вывезены 2 тыс. 350 тонн мононитрохлорбензола

С территории государственного предприятия «Горловский химический завод» в Донецкой области будет вывезено 2 тыс. 350 тонн мононитрохлорбензола.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

В частности, как отмечается в сообщении, по предоставлению Минприроды 4 апреля было принято Распоряжение Кабинета Министров «О выделении средств для осуществления в 2011 году безотлагательных природоохранных мер по удалению и вывозу на утилизацию опасных отходов мононитрохлорбензола».

Документ предусматривает выделение из Государственного фонда охраны окружающей природной среды 60 млн. грн. на проведение комплекса работ по изъятию и вывозу 2 тысяч 350 тонн отходов мононитрохлорбензола с территории Горловского химзавода, которые накапливались на промплощадке предприятия с 1972 по 1994 год.

На сегодняшний день большая часть отходов мононитрохлорбензола хранятся в металлических бочках и емкостях, которые находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, и поэтому в любой момент может возникнуть разгерметизация, которая повлечет загрязнение почві и грунтовых вод всего водного бассейна Донбасса и Украины. Кроме того, рядом с отходами МНХБ находится почти 30 тонн взрывчатки-тротила. Таким образом, в случае детонации толуола может быть взрыв двух смесей мононитрохлорбензола и толуола, который может привести к трагическим последствиям, подчеркнули в Минприроды.

По данным пресс-службы, в течение последних четырех месяцев министерством проведена большая работа по изучения методов обезвреживания этой смеси. Как следствие, министерство заключило договоренность с двумя иностранными компаниями, которые дали согласие на обезвреживание этих опасных отходов на своих мощностях за рубежом. “Таким образом проблема, которая не решалась на протяжении 17 лет, должна быть решена в течение 4-5 месяцев этого года”, - подчеркивается в сообщении.

***Отходы мононитрохлорбензола (МНХБ) – высокотоксичны, принадлежат ко второму классу опасности, яд, нарушающий функции всех органов человека, и в первую очередь – кроветворных. В декабре 1989 года на территории завода имела место авария, связанная с производством МНХБ, которая привела к нарушению водоснабжения 8 городов Донецкой области с населением 300 тысяч человек, государству был нанесен огромный материальный ущерб.

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Кабмин выделил 11,5 млн. грн. на вывоз гексахлорбензола из Ивано-Франковской области

Правительство сегодня, 4 апреля, по представлению Минприроды приняло распоряжение «О выделении средств для осуществления в 2011 году безотлагательных природоохранных мероприятий по удалению и вывозу на утилизацию опасных отходов гексахлорбензола».

Распоряжением предусмотрено выделение 11,5 миллионов гривен из Государственного фонда охраны окружающей природной среды на проведение комплекса работ по вывозу и утилизации опасных отходов из Ивано-Франковской области, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

В частности, по данным министерства, в этом году планируется изъятие и вывоз не менее 3285 тонн отходов гексахлорбензола в зоне консервирования Домбровского карьера для дальнейшей утилизации их на специализированном предприятии Tradebe (Великобритания).

Это позволит обеспечить ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации техногенного и природного характера, которая сложилась в г. Калуш и селах Кропивник и Сивка-Калушская Ивано-Франковской области, улучшить экологическую ситуацию, уменьшить угрозу жизни и здоровью населения региона.

Справка УНИАН. Указом Президента Украины от 10 февраля 2010 года №145 территорию города Калуш и сел Кропивник и Сивка-Калушская Калуского району Ивано-Франковской области было объявлено зоной чрезвычайной экологической ситуации.

По данным Минприроды, в 2010 году проведены работы по удалению отходов гексахлорбензола с площади 4374 м кв. и вывезено 8514 тонн отходов. Территория, на которой находятся остатки ГХБ, составляет 14 тыс. 991 м кв., из которой необходимо удалить около 22,5 тыс. тонн опасных отходов.

УНИАН