Анонс на 5 апреля

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Пресс-конференция на тему: «Варшавская фондовая биржа в 2011г. - перспективы для украинского бизнеса». Организатор - Представительство Варшавской фондовой биржи. Участники: вице-министр Фонда Государственного имущества Польши Кшиштоф Валенчак, президент Варшавской фондовой биржи Людвик Соболевски; вице-президент Департамента ІB, BG Capital Евгений Червьяченко, управляющий директор IB&Corporate Finance, Concorde Capital Виталий Струков, директор IB&Finance, Renaissance Capital, Сергей Олексиенко.

* Круглый стол на тему: «Рост цен на топливо в Украине: точки кипения и цепная реакция экономики. Участники: Юрий Кравченко, первый зам.председателя АМКУ, государственный уполномоченный; Сергей Орехов, председатель Госкомитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики; Константин Бородин, директор департамента по вопросам нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Минтопливэнерго Украины; Леонид Косянчук,президент Ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины»; Василий Юрчишин, директор экономических программ Украинского центра экономических и политических исследований им. Разумкова; Богдан Соколовский, эксперт по энергетической безопасности; Игорь Бураковский, директор Института экономических исследований и политических консультаций; Валерий Боровик, председатель правления Альянса «Новая Энергия Украины» и другие.

* Состоится пресс-конференция вице-премьер-министра - Министра инфраструктуры Украины Бориса Колесникова по итогам работы правительства в подготовке к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

* Состоится «День открытых дверей» во Всеукраинском депозитарии ценных бумаг. Участники: председатель Наблюдательного совета Василий Роговый, председатель Правления Николай Швецов, первый зам. председателя Правления Юрий Шаповал. Будет продемонстрировано как организованная робота ВДЦБ, как происходит обслуживание клиентов, проведение депозитарных, клиринговых операций, и операций в системе электронных платежей НБУ. Также представители СМИ смогут ознакомиться с технологической инфраструктурой и средствами безопасности ВДЦБ. Будет сообщено об итогах работы депозитария за предыдущий год и планы на будущее.

* Пресс-конференция на тему: “Урожай 2011: прогнозы и перспективы". Приглашены: Александр Демидов, директор департамента развития рынков растениеводства Минагропрома; Алекс Лисситса, президент Украинского клуба аграрного бизнеса; Николай Кульбида, начальник Укргидрометцентру.

* Пресс-конференция на тему: «Стоит ли украинцам остерегаться продуктов из Японии?». В работе примет участие заместитель председателя Государственного комитета ветеринарной медицины Украины Виталий Башинский.

* Начнется заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств подписания газовых соглашений между НАК «Нафтогаз Україна» и ОАО «Газпром» о наличии признаков государственной измены в сфере экономической безопасности Украины. Будут рассматриваться ответы на запросы ВСК, а также будут проанализированы стенограммы заседания Кабинета Министров Украины от 19 и 21 января 2009 года и контракты на снабжение и транспортировку газа вместе с соответствующими документами.

* Пресс-конференция на тему: «Какое молоко мы пьем?». Речь пойдет, о том, каким образом государство регулирует качество молочной продукции,почему показатели качества существенно отличаются у разных украинских производителей, а также почему существует большая разница между закупочными ценами на сырье и готовую молочную продукцию. Приглашены: Олег Юхновский, президент Союза производителей пищевой промышленности Украины; Василий Бондаренко, председатель совета Ассоциации “Укрмолпром”; Ольга Степаненко, начальник технологического отдела ГП "Милки-ленд Украина"; Наталия Фесун, директор по внешним связям ПАТ "Бель Шостка Украина"; Ирина Романенко, зам.директора Технологического института молока и мяса УААН. Модератор - директор ИА“ГолосUA” Оксана Ващенко.

* Пресс-конференция уполномоченного рейтингового агентства "Эксперт-Рейтинг", посвященная основным результатам традиционного ежегодного (pi) -рейтинга надежности банков, который проводит РА "Эксперт-Рейтинг". Участники: директор РА "Эксперт-Рейтинг", член Совета УОФА Владимир Духненко; ген.директор коллекторной компании группы Credex Сергей Деминский; главный редактор украинского финансово-экономического еженедельника "Ukraine Business" Татьяна Горенко; главный финансовый аналитик РА "Эксперт-Рейтинг" Виталий Шапран.

* В редакции газеты «Известия в Украине» состоится круглый стол на тему: «Земельная реформа: кто будет хозяином украинской земли». Приглашены: Леонид Козаченко, председатель Совета предпринимателей при КМУ, президент Украинской аграрной конфедерации, Николай Калюжный, зам.председателя Государственного агентства земельных ресурсов Украины, Павел Кулинич, старший научный сотрудник Института государства и права им. В.М.Корецкого НАНУ, Николай Миркевич, президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины, Валерия Бевзенко, член комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

* Состоится рабочая поездка Премьер-министра Украины Николая Азарова на строительную площадку оптового сельско-хозяйственного рынка «Столичный» (Кольцевая дорога (соседняя территория с торговым центром «Аракс»).

* Состоится публичная дискуссия на тему: «Достроят ли в Украине недостройки?». Инициаторы проведения - ОО «Лига финансового развития» при поддержке проекта USAID «Развитие финансового сектору» FINREP и «Зеркало недели. Украина». Анатолий Максюта, зам.министра экономического развития и торговли Украины; Владимир Рыбак, председатель Комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики; Михаил Голица, президент ХК "Киевгорстрой"; Лев Парцхаладзе, депутат Киеврады; Николай Толмачев, председатель компании “ТММ” ; Василий Горбаль, народный депутат Украины; Роман Шпек, старший Советник «Альфа банка»; Владимир Лавренчук, председатель Правления “Райффайзен Банка Аваль”.

* Авторы обращения участников АвтоМайдана к премьер-министру Украины, члены Совета предпринимателей Украины проведут консультации с членами правительства по реализации законодательных инициатив, направленных на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в Украине. Речь пойдет о законопроектах: “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства"; “О внесении изменений в ст..139 Налогового Кодекса Украины о расходах предприятий, которые не учитываются при определении облагаемой налогом прибыли” и др. Приглашены: вице-премьер-министр, министр социальной политики С.Тигипко, председатель Комитета ВРУ по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия Королевская, министр финансов Ф.Ярошенко, министр юстиции А.Лавринович, первый зам.министра экономического развития и торговли В.Копылов, председатель правления Пенсионного фонда Б.Зайчук.

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