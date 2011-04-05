Сокращение штатов в органах власти продолжится – Лёвочкин

Сокращение штатов в органах власти будет продолжаться, несмотря на сопротивление чиновников среднего звена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЁВОЧКИН сегодня на брифинге.

Он заметил, что в этом году в Украине планируется сокращение аппаратов областных государственных администраций. С.ЛЁВОЧКИН заметил, что это вопрос ближайших месяцев.

Глава АП напомнил, что Президент подписал указ о проведении административной реформы, которым уменьшение численности аппаратов ОГА было запланировано на второй и третий кварталы текущего года, общее сокращение госслужащих должно составлять 30%. С.ЛЁВОЧКИН подчеркнул, что у председателей ОГА останутся по три заместителя.

При этом он заметил, что основное требование Президента заключается в том, чтобы качество работы госадминистраций не ухудшилось, чтобы люди имели возможность своевременно получать от власти качественные услуги.

С.ЛЁВОЧКИН отметил, что на сегодняшний день государство выполняет функции, которые не всегда оправданы. В частности, количество государственных функций составляет 9 тысяч 700, оно будет сокращено до 5,5 тысяч. По словам С.ЛЁВОЧКИНА, это позволит не только сократить бюджетные расходы, но и количество чиновников.

При этом глава АП отметил, что в государстве действительно наблюдается сопротивление госслужащих среднего звена.

«Действительно, и глава государства неоднократно отмечал, имеет место безумное сопротивление бюрократии, в первую очередь, среднего звена – потому что избыточные функции, они часто происходили за счет граждан, за счет их времени, которое они теряли на общение с государственными органами, расходы бюджета направлялись на содержание чиновника, который выполнял совершенно не нужные людям функции», - сказал С.ЛЁВОЧКИН.

В то же время, глава АП заметил, что, несмотря на это сопротивление, Президент будет продолжать реализовывать административную реформу.