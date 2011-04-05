Янукович утвердил численность работников АП в количестве 514 штатных единиц - указ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ "Некоторые вопросы Администрации Президента Украины", который будет предусматривать сокращение численности работников АП.

Текст указа № 352/2011 от 5 апреля размещен на официальном сайте Президента.

В.ЯНУКОВИЧ утвердил предельную численность работников Администрации Президента Украины в количестве 514 штатных единиц.

Согласно указу, руководитель АП будет иметь одного первого и двух заместителей.

В структуре Администрации Президента останутся советник - представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины, советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам политики безопасности и оборонной, советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам судоустройства, советник - руководитель Главного управления по вопросам деятельности правоохранительных органов, советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам международных отношений, советник Президента Украины - руководитель Главного управления государственного протокола и церемониала, советник Президента - руководитель Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации, советник Президента - руководитель Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам.

В структуре АП также остались пресс-секретарь Президента и уполномоченные Президента.

В Администрации Президента будут работать Главное управление по вопросам экономической политики и внедрения экономических реформ, Главное управление по вопросам реформирования социальной сферы, Главное управление по вопросам политики безопасности и обороны, Главное государственно-правовое управление, Главное управление по вопросам судоустройства, Главное управление по вопросам деятельности правоохранительных органов, Главное управление по вопросам региональной и кадровой политики, Главное контрольное управление, Главное управление по вопросам международных отношений, Главное управление государственного протокола и церемониала, Главное управление обеспечения доступа к публичной информации, Главное управление по вопросам конституционно-правовой модернизации, Главное управление документального обеспечения, Главное управление организационного обеспечения, Главное управление по гуманитарным и общественно-политическим вопросам, пресс-служба, Управление государственных наград, Управления по вопросам гражданства, Управления по вопросам европейской интеграции, Управления по вопросам обращений граждан, Управление по вопросам коммуникаций, Управление по вопросам помилования, Управление обеспечения связей с Верховной Радой Украины, Управление обеспечения связей с Кабинетом министров Украины, Управление обеспечения связей с Конституционным Судом Украины и представительства интересов Президента Украины в судах, режимно-секретное управление.

Согласно указу, глава Администрации Президента Украины, его первый заместитель и заместители, советники Президента, пресс-секретарь Президента, уполномоченные Президента назначаются на должности и освобождаются от должностей Президентом. Другие работники АП назначаются на должности и освобождаются от должностей главой Администрации Президента, если другое не предусмотрено актами Президента.

Руководитель Администрации Президента отныне не только будет осуществлять общее руководство АП и представлять администрацию в отношениях с другими органами, предприятиями, учреждениями и организациями, но и будет координировать деятельность первого заместителя и заместителей главы АП, советников Президента, пресс-секретаря Президента и уполномоченных Президента.

Первый заместитель, заместители главы Администрации Президента, отдельные советники Президента "исполняют обязанности, обеспечивают координацию и руководство деятельностью закрепленных за ними структурных подразделений Администрации в соответствии со Схемой распределения обязанностей между главой Администрации Президента Украины, его первым заместителем и заместителями, советниками Президента Украины и закрепление за ними структурных подразделений Администрации Президента Украины", а также "вносят главе АП предложения относительно назначения на должности и освобождения от должностей работников соответствующих структурных подразделений администрации".

Пресс-секретарь Президента обеспечивает освещение деятельности главы государства, представляет его официальную позицию средствам массовой информации, а также обеспечивает проведение с участием Президента пресс-конференций, брифингов, других мероприятий для представителей СМИ и анализирует освещение деятельности главы государства в средствах массовой информации и информирует Президента, главу АП по этому вопросу.

Кроме того, пресс-секретарь обеспечивает координацию и руководство деятельностью пресс-службы Администрации Президента Украины.

В.ЯНУКОВИЧ поручил главе своей Администрации Сергею ЛЁВОЧКИНУ подать на утверждение проект Положения о представителе Президента Украины в Верховной Раде Украины и осуществить в установленном порядке мероприятия, которые следуют из этого указа.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.