Численность штата аппарата СНБО не будет превышать 90 человек - указ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ "Некоторые вопросы Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины", который предусматривает сокращение численности штатных единиц.

Текст указа №353/2011 размещен на официальном сайте Президента.

В.ЯНУКОВИЧ утвердил предельную численность работников Аппарата СНБО в количестве 90 штатных единиц.

В соответствии с указом Президента, руководство Аппарата СНБО будет ограничиваться секретарем СНБОУ, его первым и еще двумя заместителями.

В структуре Аппарата останутся пресс-секретарь, Управление экспертно-аналитического обеспечения, Управление координационной и административной работы, Управление организационного обеспечения, юридический отдел, финансово-экономический отдел, отдел документооборота и архива, отдел обеспечения доступа к публичной информации, отдел кадров, Служба секретаря СНБО, сектор контроля выполнения актов Президента Украины, режимно-секретный сектор.

В.ЯНУКОВИЧ поручил секретарю СНБО Раисе БОГАТЫРЁВОЙ принять меры по приведению штатного расписания Аппарата СНБО в соответствие с этим указом, а также обеспечить осуществление мер, связанных с сокращением численности работников Аппарата СНБО, в том числе предупреждения в установленном порядке работников о дальнейшем увольнении, обеспечении при их освобождении безусловного выполнения требований законодательства Украины о государственной службе, о труде.

Справка УНИАН. Предыдущий Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом от 17 марта 2009 года утвердил численность руководящего аппарата СНБО в количестве 10 человек, в том числе секретаря СНБО, трех его первых и шести заместителей.

До решения В.ЯНУКОВИЧА в структуре СНБО работали также Департамент военной безопасности, Департамент внешнеполитических аспектов национальной безопасности, Департамент экономической безопасности, Департамент социальной безопасности, Департамент государственной безопасности, Департамент энергетической безопасности, Департамент экологической и научно-технической безопасности и Контрольное управление, которые сейчас сокращены.