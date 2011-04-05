Главное на 5 апреля (день)

Энергетика

Кабинет министров Украины намерен уменьшить акциз на нефтепродукты на 50 долларов за тонну.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Николай АЗАРОВ в ходе собрания строителей Украины.

По его словам, перед правительством стоит задача удержать цены на базовые элементы, такие как нефть, хлеб, металл и так далее.

“Мы выйдем с предложением уменьшить акциз на нефтепродукты где-то на 50 долларов за тонну с тем, чтобы нам удержать в этот период времени цену на нефтепродукты в определенном коридоре”, - сказал он.

Н.АЗАРОВ также отметил, что скорее всего правительство пойдет на установление специальных цен для автоперевозчиков.

“Сейчас правительство разрабатывает комплекс мер, который позволил бы в этой сложной ситуации стабилизировать цены... Завтра на правительстве мы будем эти меры рассматривать”, - добавил премьер-министр.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) возбудил дело против ДП “Ливела” (Полтава) за непредоставление информации в полном объеме в рамках расследования дела о безакцизном ввозе нефтепродуктов в 2010 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый заместитель председателя АМКУ Юрий КРАВЧЕНКО сегодня журналистам в Киеве.

“Мы завершаем это расследование, но препятствие в том, что компания не предоставила нам информацию в полном объеме. Мы были вынуждены возбудить дело. Сейчас ожидаем эту информацию, чтобы принять взвешенное решение”, - сказал он.

Также Ю.КРАВЧЕНКО добавил, что возможный штраф за непредоставление информации может составить до 1% от годовой выручки компании.

Котировки нефтяных фьючерсов на NYMEX в понедельник достигли самого высокого уровня за 2,5 года, а котировки фьючерсов на нефть марки Brent превысили отметку 120 долларов за баррель, так как события, происходящие в Ливии, разбили надежды на скорое завершение конфликта, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки майских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 53 цента, или на 0,5%, до 108,47 доллара за баррель. Это самый высокий итоговый уровень с 22 сентября 2008 года.

По итогам торгов на ICE цены на нефть марки Brent выросли на 2,36 доллара, или на 2%, до 121,06 доллара за баррель, и это самый высокий итоговый уровень с 1 августа 2008 года.

Нефть подорожала, в то время как антиправительственные силы в Ливии вернули себе значительную часть ключевого для нефтяного сектора города Брега, уступив в выходные этот город войскам, верным КАДДАФИ. Такого рода борьба усилила опасения относительно возможности затяжного конфликта. Мало кто ожидает, что Ливия скоро возобновит свой экспорт нефти, который составлял 1,3 млн. баррелей в день.

Поддержку нефтяным фьючерсам также продолжали оказывать опубликованные на прошлой неделе позитивные экономические данные США, из которых следует, что спрос в крупнейшем мировом потребителе нефти восстанавливается. В пятницу Министерство труда США сообщило о том, что число рабочих мест в прошлом месяце увеличилось на 216 тыс.

Цены на другие сырьевые товары последовали вверх вслед за ценой нефти, причем цены на драгоценные металлы достигли новых максимумов, так как инвесторы искали защиту от инфляции. В частности, цены на серебро в понедельник достигли самого высокого уровня с 1980 года.

Социальная политика

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ не исключает, что зарегистрированный в парламенте проект закона о проведении пенсионной реформы, внесенный правительством, будет отозван.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ заявил сегодня во время брифинга.

По его словам, вчера состоялось заседание фракции Партии регионов с участием Сергея ТИГИПКО. На заседании обсуждался законопроект о пенсионной реформе.

«Мы определились относительно другого – он нуждается в серьезной доработке. Я даже не исключаю тот вариант, что в процессе доработки мы можем прийти к формуле, когда тот законопроект, который есть, может быть отозван, а на его замену может быть подан другой законопроект», - добавил А.ЕФРЕМОВ.

Япония

На японской атомной электростанции "Фукусима-1", поврежденной в марте в результате землетрясения и цунами, начали сброс в океан радиоактивной воды, скопившейся в реакторах.

Как заявил представитель японского правительства, эта мера была неизбежной - чтобы предотвратить масштабное загрязнение территории, прилегающей к АЭС, передает Радио «Свобода».

Специалисты заявляют, что радиоактивная вода разносится океанскими течениями, в результате чего уровень радиации быстро снижается, и серьезной угрозы морской флоре и фауне нет.

В школах и детских садах в районах Японии, расположенных недалеко от аварийной АЭС, начаты регулярные замеры уровня радиации

Содержание радиоактивного йода-131 в воде, которая выливается в Тихий океан с аварийной АЭС "Фукусима-1", в 7,5 миллиона раз превышает норму, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Киодо.

По данным компании-оператора АЭС TEPCO, пробы воды для анализа были взяты 2 апреля. Выявлено содержание йода-131 в объеме 300 тысяч беккерелей на один кубический сантиметр воды. Радиоактивная вода попадает в Тихий океан через трещину в колодце дренажной системы АЭС. Остановить утечку пока не удается, сообщает TEPCO. Детальнее в теме: ЯПОНИЯ: ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ-АВАРИИ НА АЭС.

(УНИАН)