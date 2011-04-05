Кабмин назначил Горобца гендиректором госконцерна «Укрторф»

Кабинет министров Украины назначил Игоря ГОРОБЦА генеральным директором государственного концерна «Укрторф».

Об этом сказано в распоряжении Кабмина от 4 апреля т.г. № 256-р, текст которого обнародован на правительственном портале.

И.ГОРОБЕЦ с октября 2006 года по август 2009 года являлся заместителем председателя правления ОАО «Укртранснафта».

Как сообщал УНИАН, 28 марта Кабмин уволил Виктора ЮРЧЕНКО с должности генерального директора ГК “Укрторф”, а также его заместителей - Евгения ГУДЗИКЕВИЧА и Олега ОСТАПЮКА. Увольнения связаны с переходом упомянутых лиц на другую работу.

Справка УНИАН. Кабмин постановлением от 3 мая 2007 г. № 689 создал государственный концерн “Укрторф”. В концерн вошли предприятия: Волыньторф, Житомирторф, Киевторф, Коростышевский завод “Реммашторф”, Подилляторф, (г. Хмельницкий), Ривнеторф, Сумыторф, Черниговторф и Укринспалыво (Черкасская обл.).

Государственный концерн “Укрторф” является государственным хозяйственным объединением, контроль за деятельностью которого осуществляет Министерство энергетики и угольной промышленности.

Концерн осуществляет координацию работы его участников, которая проводится по принципу единого технологического процесса, связанного с добычей и переработкой торфа.