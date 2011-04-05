Рада призывает ЕС снять долгосрочный статус с перспективы введения безвизового режима

Верховная Рада Украины приняла заявление «О сотрудничестве между Украиной и Европейским Союзом в визовой сфере».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие постановления, которым принимается данное заявление, проголосовали 290 из 358 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Верховная Рада призывает Европейский Союз и его государства-члены продемонстрировать политическую волю и снять долгосрочный статус с перспективы введения ЕС безвизового режима для граждан Украины, включив соответствующее положение в будущее Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Также парламент призывает оказать Украине возможную помощь в выполнении Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины.

ВР призывает Евросоюз к введению безвизового режима обеспечить неуклонное выполнение посольскими и консульскими учреждениями государств-членов ЕС положений Соглашения между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз, в частности, относительно перечня необходимых документов при подаче заявки на получение визы, выдачи многократных и бесплатных виз и тому подобное.

Верховная Рада также призывает Евросоюз внести изменения в Соглашение между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз с целью расширения категорий граждан Украины, которые могли бы воспользоваться ее преимуществами, в частности, за счет представителей неправительственных общественных организаций, религиозных организаций и организованных групп туристов; отменить плату за оформление национальных и шенгенских виз для граждан Украины, учитывая позитивный опыт Литвы, Латвии и Эстонии, которые уже отменили плату за оформление национальных виз для граждан Украины; обеспечить обязательность предоставления пояснений заявителю в случае отказа в выдаче визы согласно соответствующим положениям Визового кодекса ЕС; осуществлять дальнейшие шаги для создания надлежащих условий при представлении документов и получении виз украинскими заявителями в посольствах и консульствах государств-членов ЕС.

Верховная Рада ожидает, что Президент Украины определит выполнение Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины одним из первоочередных приоритетов; утвердит Национальный план по выполнению Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины, который четко определит соответствующие задачи, их исполнителей и сроки реализации; осуществит надлежащие шаги в направлении обеспечения верховенства права и уважения к основополагающим свободам, поскольку от этого, как это следует из Резолюции Европарламента от 25 ноября 2010 года относительно Украины, зависит успешность процесса либерализации визового режима.

Кроме того, ВР ожидает, что Кабинет Министров Украины обеспечит надлежащую реализацию Национального плана по выполнению Плана действий по либерализации Евросоюзом визового режима для Украины после его утверждения Президентом Украины, а также создаст для надлежащего выполнения Плана действий действенный механизм межведомственной координации и обеспечит надлежащее финансирование соответствующих мер.

Верховная Рада надеется, что правительство обеспечит оперативную разработку и предоставление в парламент законопроектов, необходимых для надлежащего выполнения плана действий.

Также ВР надеется, что правительство создаст базу данных иностранцев и лиц без гражданства – заявителей на получение виз на въезд в Украину, в том числе тех, кому было отказано в выдаче таких виз, а также урегулирует механизм передачи таких данных от Министерства иностранных дел Украины Министерству внутренних дел Украины, Государственной пограничной службе Украины, Государственной миграционной службе Украины, а также другим государственным органам, которых касаются эти вопросы.

Парламент надеется, что правительство примет меры для создания единой национальной базы данных управления миграционными потоками, продолжит реформирование Государственной пограничной службы Украины в соответствии с Концепцией развития Государственной пограничной службы Украины на период до 2015 года.