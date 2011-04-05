Анонс на 6 апреля

* Состоится заседание Кабинета Министров Украины под председательством Премьер-министра Николая Азарова.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* В УНИАН состоится пресс-конференция, посвященная началу реализации социального экологического проекта «H2O», который инициировал серебряный призер Олимпийских игр в Сиднее Денис Силантьев. Благодаря этому социальному проекту планируется очистка озер в городах: Киев, Харьков, Ивано-Франковск. На очищенных озерах будет проводиться «Клуб детского плавания», благодаря которому дети в возрасте от 6 до 12 лет на протяжении лета смогут бесплатно научиться плавания. Участники: Денис Силантьев, президент Фонда поддержки молодежного и олимпийского плавания, Марк Поллинз, руководитель программы обеспечения соблюдения водоохранного законодательства агентства защиты и природы США, участники социального проекта: актрисы Снежана Егорова, Даша Малахова, Ольга Сумская, представители Государственного комитета Украины по водному хозяйству.

* Круглый стол на тему: «Кому достанется украинская земля?». Организатор - Институт Горшенина. Вопросы: Отмена моратория на продажу земли: за и против. Украинская земля станет товаром: каковы последствия? Юридическая оценка украинского рынка земли. Участники: Сергей Святко, директор ГП «Земельный фонд»; Сергей Гордиенко, народный депутат Украины (КПУ); Владимир Яворивский, народный депутат (БЮТ); Геннадий Новиков, председатель Аграрного союза Украины; Борис Бернштейн, Ассоциация «Союз бирж Украины»; Сергей Козьяков, адвокат и др.

* Состоится заседание Комитета по экономическим реформам при КОГА. Участники обсудят реализацию национальных проектов: «Доступное жилье», «Чистый город», (строительство комплексов по переработке и утилизации твердых бытовых отходов), «Новая инфраструктура», образовательного проекта электронного обучения на базе школьных нетбуков и др. Также речь пойдет о подписании Соглашения о региональном развитии Киевской области между КМУ и Киевским облсоветом, который будет определять совместные мероприятия по развитию высокотехнологического агропромышленного производства. Участники: председатель КОГА Анатолий Присяжнюк, первый зампредседателя КОГА Ярослав Москаленко.

* Пресс-конференция на тему: «Строительная Палата Украины», Украинская Строительная Ассоциация (УБА) и «Всеукраинский союз строительных материалов и изделий» объединяются в Конфедерацию строителей Украины». Участники: Владимир Поляченко, президент Строительной Палаты, Лев Парцхаладзе, глава Совета директоров УБА, Иван Салий, глава Наблюдательного совета «Всеукраинского союза строительных материалов и изделий».

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Дальнейшие действия организаторов АвтоМайдана и Налогового майдана". Участники: А.Панаетов, член Координационного совета Ассамблеи общественных организаций малого и среднего бизнеса, соорганизатор АвтоМайдана; В.Рой, председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства, соорганизатор Налогового майдана; З.Шкиряк, председатель общественного объединения "Новый Киев"; Е.Шаповаленко, координатор предпринимательского движения Львовской области, соорганизатор Налогового майдана, сопредседатель Совета предпринимателей Украины; Н.Королевская, народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, сопредседатель Совета предпринимателей Украины.

* Состоится брифинг народного депутата Украины председателя Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Н.Королевской.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Рейдерская атака на Союз дизайнеров Украины?» Руководство организации в лице Сергея Чуева (председатель СДУ), Юрия Борисова (зам.председателя СДУ), Дмитрия Иванова (председатель молодежной секции СДУ, лидер молодежного объединения ВАРТО) просит помощи у СМИ, чтобы обратить внимание судебных и правоохранительных органов на попытку уничтожения одного из старейших творческих союзов страны.

* Круглый стол на тему: "Динамика иностранных инвестиций в Украину после отсрочки транша МВФ для нашей страны". Организаторы: Фонд качественной политики, Институт социально-политического проектирования. Будет проанализирована ситуация в сферах, влияющих на приход иностранных инвестиций в украинскую экономику: налоговое обложение, валютное регулирование, взаимоотношения с судебной системой.

* Президент Украины Виктор Янукович примет участие в публичной презентации концепции «Инвестиционная реформа».

* Состоится заседание Комитета по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики. Вопросы: информация председателя Государственной таможенной службы Украины И.Калетника о результатах работы за 2010 год и о ходе работы над проектом новой редакции Таможенного кодекса Украины; проект Закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины и др.

* Пресс-конференция, посвященная Европейской неделе энергоэффективности в Украине. 11-15 апреля в Киеве, Львове, Полтаве и Ковеле состоятся мероприятия, посвященные обсуждению и популяризации энергоэффективности и возобновимой энергетики. Будет представлена Программа Европейской недели энергоэффективности в Украине. Приглашены: Жозе Мануел Пинту Тейшейра, посол, председатель Представительства ЕС в Украине; Лоранс Леводель, атташе по вопросам сотрудничества, посольство Франции в Украине; Габриель Бланк, Секторный менеджер по энергоэффективности и возобновимой энергетике, Представительство ЕС в Украине; Святослав Павлюк, замдиректора Фонда украинско-польского сотрудничества (PAUCI).

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