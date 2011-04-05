Главное на 5 апреля (вечер)

Финансы

Нацбанк: деньги при досрочном снятии депозита будут выдавать на протяжении 30 дней

Национальный банк Украины (НБУ) намерен инициировать изменения в законодательство Украины, согласно которым при досрочном расторжении физическим лицом депозитного договора банк ему может возвратить деньги на протяжении 30 дней со времени обращения.

Об этом говорится в сообщении НБУ, переданном агентству УНИАН.

Как сообщалось, в феврале т.г. Нацбанк вынес на обсуждение общественности возможные варианты досрочного изъятия срочных банковских депозитов. Кроме вышеуказанной нормы, также предлагался вариант полного запрета физическим лицам досрочно расторгать срочные депозитные вклады.

«По результатам обсуждения предложений и с учетом международного опыта …, НБУ считает целесообразным инициировать внесение в законодательные акты Украины таких изменений: установить, что в случае обращения вкладчика с требованием о выдаче вклада до наступления срока, обусловленного договором срочного вклада, банк обязан выдать вклад на протяжении 30 дней со дня обращения, но не позже срока, установленного договором», - говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, Нацбанк предлагает в законодательном порядке предоставить ему право вводить временный мораторий на досрочное снятие банковских вкладов в случае наступления признаков кризисной ситуации согласно определенным законом критериям (сами критерии в сообщении не указываются - УНИАН).

«Национальный банк Украины считает, что эти изменения дадут возможность обеспечить защиту прав всех вкладчиков банков, поскольку банк в установленный законом срок обязан будет выдать вкладчику средства по первому требованию, а также предотвратить дестабилизацию банковской системы в случае массового неконтролированного снятия средств с банковских счетов», - резюмирует Нацбанк.

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В январе-марте в Госбюджет поступило 187,4 млн. грн. от лицензирования

В январе-марте 2011 года поступления в Государственный бюджет от лицензирования составили 187,371 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, на 1 апреля в Украине действовало 74 лицензии на производство спирта, 213 – на производство алкогольных напитков, 11 – на производство табачных изделий, 476 – на право оптовой торговли алкогольными напитками и табачными изделиями и 189,405 тыс. – на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями.

Поступления средств в местные бюджеты от лицензирования составили 185,037 млн. грн., в т.ч.: лицензирование производства – 54,8 тыс. грн.; лицензирование торговли – 37,083 млн. грн.; лицензирование розничной торговли – 147,9 млн. грн.

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ТЭК

Кабмин завтра на заседании рассмотрит вопрос о снижении акциза на нефтепродукты

Кабинет министров Украины на своем завтрашнем заседании намерен рассмотреть вопрос о снижении акциза на нефтепродукты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Завтра, видимо, мы рассмотрим вопрос о возможности снижения акциза на нефтепродукты в той мере, в какой это необходимо, чтобы поддержать стабильность», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что в связи с возможным снижением акцизов на нефтепродукты возникнет вопрос о компенсации наполнения Фонда дорожного строительства, который формируется за счет этих акцизов.

«Наверное, надо подумать о том, чтобы наши автоперевозчики имели возможность покупать бензин по стабильным ценам. Это очень важно. Вот над таким комплексов вопросов правительство сейчас работает», - подчеркнул премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня в ходе собрания строителей Украины премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил, что Кабинет министров Украины намерен уменьшить акциз на нефтепродукты на 50 долларов за тонну.

По его словам, перед правительством стоит задача удержать цены на базовые элементы, такие как нефть, хлеб, металл и так далее.

“Мы выйдем с предложением уменьшить акциз на нефтепродукты где-то на 50 долларов за тонну с тем, чтобы нам удержать в этот период времени цену на нефтепродукты в определенном коридоре”, - сказал он.

Н.АЗАРОВ также отметил, что скорее всего правительство пойдет на установление специальных цен для автоперевозчиков.

Справка УНИАН. Принятым в декабре 2010 года Налоговым кодексом отменен ежегодный транспортный сбор, средства от которого должны были направляться на ремонт дорог. В то же время, НК предусматривает повышение с 1 января 2011 года акциза на бензин на 37,9% – с 132 до 182 евро за тонну; на дизельное топливо: с содержанием серы более 0,2% – с 65 до 90 евро за тонну, с содержанием серы 0,035-0,2% – с 50 до 69 евро за тонну, более 0,005%, но не более 0,035% – с 45 до 62 евро за тонну, не более 0,005% – с 30 до 42 евро за тонну.

До этого ставка акцизного сбора на бензин повышалась в мае 2010 года. Тогда Верховная Рада повысила налог на 20% – с 110 до 132 евро за тонну.

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«Газ Украины» с 1 апреля выделяет предприятиям ТКЭ газ при условии 100% оплаты

Начиная с 1 апреля т.г., ДК «Газ Украины» выделяет предприятиям коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) плановые объемы природного газа на апрель при условии стопроцентной оплаты ресурса, потребленного в течение января-февраля нынешнего года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что если до 16 апреля 2011 г. предприятия ТКЭ не осуществят расчеты за потребленный в январе-марте 2011 г. природный газ, предприятия по газоснабжению и газификации отключат теплопоставщиков - должников от газопотребления.

Такое решение обусловлено неудовлетворительным состоянием расчетов теплопроизводителей за потребленный в течение отопительного периода 2010-2011 гг. (с 1 октября 2010 г.) газ.

По состоянию на 4 апреля т.г., согласно данным оперативного мониторинга, предприятия ТКЭ задолжали ДК «Газ Украины» за потребленный с 1 октября 2010 г. природный газ свыше 6 млрд. грн. (без АЭК «Киевэнерго»). Уровень расчетов составляет 53%.

В текущем отопительном сезоне наибольшую задолженность накопили предприятия ТКЭ Донецкой (1,06 млрд. грн.), Днепропетровской (824 млн. грн.), Харьковской (793 млн. грн.), Луганской (353 млн. грн.), Запорожской (305 млн. грн.), Одесской (286 млн. грн.), Киевской (223 млн. грн.), Львовской (222 млн. грн.), Полтавской (200 млн. грн.), Житомирской (143 млн. грн.) областей, а также АР Крым (254 млн. грн.).

Столичная энергокомпания АЭК «Киевэнерго» за 2010-2011 гг. задолжала ДК «Газ Украины» 1,75 млрд. грн. (оплата в 2011 г. – 69%).

Самый низкий уровень оплаты (с 1 октября 2010 г.) у теплопоставщиков Закарпатской области (31%), АР Крым (38%), г. Севастополь (40%), Донецкой (43%), Луганской (44%), Житомирской (47%), Кировоградской (48%), Днепропетровской, Харьковской (по 50%) Волынской, Ивано-Франковской (по 51%), Черновицкой (52%) областей.

Оперативный мониторинг ДК «Газ Украины» свидетельствует о том, что население в целом добросовестно и своевременно оплачивает стоимость потребленных коммунальных услуг, в т.ч. тепловой энергии. Однако, в результате нарушения отдельными теплопроизводителями требований постановления Кабинета министров Украины от 03.12.08 №1082, уплаченные населением средства своевременно в компанию не поступают.

ДК «Газ Украины» отмечает, что природный газ, используемый для производства тепловой энергии, является товаром, и закупается по импортным контрактами. В соответствии с действующими контрактами, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» обязана своевременно рассчитываться с ОАО «Газпром». В случае нарушения сроков оплаты, могут применяться штрафные санкции, размер которых будет превышать стоимость полученного газа.

ДК «Газ Украины» призывает всех теплопроизводителей и местные органы власти обеспечить выполнение решений правительства по стопроцентным и своевременным расчетам за потребленный газ.

Справка УНИАН. Согласно положениям статьи 13 Закона Украины «О теплоснабжении», ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями Закона Украины от 08.07.2010 №2467-VI «О принципах функционирования рынка природного газа» и постановления Кабинета министров Украины от 27.12.2001 г. №1729, импортированный природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.

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Агро

На весенне-полевые работы потребуется в целом 35 млрд. грн. - Минагропрод

На весенне-полевые работы потребуется 35 млрд. грн. вместо 27 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор Департамента развития рынков растениеводства Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Александр ДЕМИДОВ.

«Проблемные вопросы есть по финансированию. По предварительным данным, нужно было 27 млн. грн. средств, но произошло повышение цены на топливно-смазочные материалы, меры защиты, минеральные удобрения. Думаю, нужно будет не 30, а 35 млрд. грн., и эти средства будут потрачены на проведение весенне-полевых работ», - сказал он.

Относительно удешевления минеральных удобрений А.ДЕМИДОВ отметил, что по поручению КМУ должны поставить в марте 50 тыс. тонн аммиачной селитры и 150 тыс. тонн в апреле. «На сегодня, к сожалению, законтрактована поставка только 15 тыс. тонн, поставлено около 8 тыс. тонн», - отметил он.

Тем не менее, заявки регионов на минеральные удобрения уже почти выполнены. «Минудобрений планировали закупить 796 тыс. тонн, на сегодня уже закуплено почти 700 тыс. тонн, то есть через несколько дней будет выполнена заявка регионов», - сказал А.ДЕМИДОВ. По его данным, из 8,1 млн. га посевов зерновых озимых почти 7 млн. га уже удобрено.

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Сев ранних зерновых и зернобобовых завершится через 10-15 дней

Сев ранних зерновых и зернобобовых культур завершится в Украине через 10-15 дней, в зависимости от погодных условий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор Департамента развития рынков растениеводства Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Александр ДЕМИДОВ.

По его словам, из 4 млн. га ранних зерновых и зернобобовых на сегодня посеяно 1,3 млн. га — 30%.

«Четыре региона на сегодня: АР Крым, Одесса, Херсон, Николаев — практически уже завершили посевную кампанию. Мы уже в сутки сеем 200-250 тыс. га, выйдем на 300-350 тыс., и через несколько дней мы завершим сев ранних зерновых, зернобобовых. Кроме того, мы на сегодня уже посеяли около 60 тыс. га сахарной свеклы, начали сев подсолнечника», - сообщил он.

По словам А.ДЕМИДОВА, в Украине изменилась структура посевных площадей.

«В этом году мы увеличиваем площадь посева сахарной свеклы на 50 тыс. га — 550-560 тыс. га будет посеяно, гречихи - до 300 тыс., что почти на 80 тыс. га больше прошлого года. Кукурузы будет посеяно 3 млн. га, по предварительным данным регионов. Это почти на 220 тыс. га больше против прошлого года», - отметил А.ДЕМИДОВ, уточнив, что это будет происходить за счет уменьшения площадей под посев подсолнечника и ярового ячменя.

Что касается озимых культур, он подчеркнул, что они находятся хорошем состоянии и пересевать придется гораздо меньше, чем в прошлом году. В частности, пшеницы пересеют около 200 тыс. га, тогда как в прошлом году пересеяли 700 тыс. га.

В целом будет засеяно 15,6 млн. га - на 500 тыс. га больше, чем в прошлом году.

По поводу урожая А.ДЕМИДОВ сказал, что сложно назвать точные цифры, так как все будет зависеть от погоды.

«Вал, по предварительным расчетам, в пределах 42 млн. тонн. Я боюсь называть цифры, так как в прошлом году называл 46 млн. - получили 39 млн. тонн», - сказал он.

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Минагропрод намерен отказаться от закупок топлива по льготным ценам

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины намерено отказаться от закупок топлива по льготным ценам для проведения весенне-полевых работ из-за дорогой логистики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор департамента развития рынков растениеводства Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Александр ДЕМИДОВ.

«Топливо там около 1 грн. (скидка за 1 литр — УНИАН), но если брать логистику, там практически ничего не получается, поэтому мы будем пересматривать этот вопрос, и скорее всего, мы от этого топлива откажемся», - сказал он.

Директор департамента сообщил, что топлива по льготным ценам на сегодня закуплено 6 тыс. тонн. «Думаю, что то, что проплатили сельхозпроизводители на сегодня, они возьмут, а в дальнейшем мы брать не будем», - сказал А.ДЕМИДОВ.

По поводу удобрений он отметил, что при сегодняшних ценах в 3350-3400 грн. за 1 т льготные цены составляют 2800 грн. за 1 т. «По удобрению мы будет работать», - сказал он. На сегодня законтрактовано около 15 тыс. тонн удобрений по льготным ценам, в целом аграрии рассчитывают получить 250 тыс. т по льготным ценам.

В свою очередь президент Украинского клуба аграрного бизнеса Алекс ЛИССИТСА отметил, что топливо, которое продается со скидками, ненадлежащего качества, и на это жалуются аграрии. «Вы знаете, что все, что со скидками, не всегда такого же качества, как то, что по нормальной цене. И как раз тут большие нарекания со стороны аграриев, что то топливо, которое поступает со скидками, украинского производства, его можно использовать исключительно на тракторах и другой технике украинского и белорусского производства», - сказал он.

Напомним, 17 марта премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил, что правительство Украины обеспечило снабжение аграриев азотными удобрениями и топливом по льготным ценам. «Правительство договорилось с химическими предприятиями о поставках 200 тыс. тонн азотных удобрений по льготным ценам. Также по льготным ценам с Шебелинского ГПЗ отпускается топливо для сельхозпредприятий», – сказал Н.АЗАРОВ. Он уточнил, что отпускная цена дизельного топлива и бензина А-76 составляет соответственно 7,7 грн./л и 7,9 грн./л.

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Транспорт/Связь

ЕБРР готов удвоить финансирование проектов «Укрзализныци»

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов к сотрудничеству с "Укрзализныцей" и изъявил желание удвоить финансирование своих проектов при условии реформирования железнодорожного транспорта Украины.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», об этом говорилось во время встречи генерального директора «Укрзализныци» Владимира КОЗАКА с директором департамента транспорта ЕБРР Сью БАРЕТ, состоявшейся 4 апреля в г. Киеве.

Среди перспективных новых проектов, которые могут появиться уже в этом году, железнодорожники и банкиры называют проекты по электрификации и обновлению подвижного состава.

Со своей стороны В.КОЗАК заверил банкиров в том, что реформирование железнодорожного транспорта начнется скоро, ведь на сегодня есть все составляющие для эффективного реформирования - единые намерения и скоординированные действия всех участников процесса: железнодорожников, правительства и руководства государства.

Как отмечалось на встрече, также ЕБРР будет способствовать «Укрзализныце» в разработке новых кредитных программ. «ЕБРР будет способствовать украинским железным дорогам в разработке совместных проектов также и с Европейским инвестиционным банком», - отметила С.БАРЕТ.

Напомним, что совместными усилиями ЕБРР и «Укрзализныци» уже реализуются несколько проектов. Один из них - проект «Внедрение скоростного движения пассажирских поездов на железных дорогах Украины». За средства кредита закуплено 24 путевые машины на сумму 80 млн долл. США. Также в рамках данного проекта уже проведен тендер по отбору подрядчика для проектирования и строительства Бескидского тоннеля. Сумма контракта с НДС и непредвиденными расходами составляет 102,7 млн. евро.

Кроме того, "Укрзализныцей" и ГП "Донецкая железная дорога» подписано Кредитное соглашение с ЕБРР для реализации коммерческого проекта «Обновление подвижного состава на железных дорогах Украины», целью которого является приобретение грузовых полувагонов. Общая стоимость проекта составляет 73,5 млн. долл. США, кредитные средства - 62,5 млн. долл. США, средства Донецкой железной дороги - 11 млн. долл. США. Проект находится в стадии реализации.

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Президент поручил в этом году построить объездную дорогу вокруг Днепропетровска

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил включить проект строительства объездной дороги вокруг Днепропетровска в перечень строительства дорог на этот год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил во время проведения совещания по вопросам развития транспортной инфраструктуры в Днепропетровске.

На совещании председатель Днепропетровской ОГА Александр ВИЛКУЛ презентовал главные инфраструктурные проекты области, а именно: по строительству южного обхода г. Днепропетровска и северного съезда с Кайдацкого моста.

Руководитель ОГА сообщил, что проект строительства южного обхода длиной 18 км полностью готов, проведена работа по отводу земли, отселены люди с тех мест, где должна строиться эта автотрасса. Вопрос только в том, чтобы включить этот проект в перечень строительства автодорог на 2011 год и, соответственно, начать его финансирование.

Президент одобрил этот проект и поручил включить его в перечень и начать работы.

Стоимость проекта строительства южного обхода составляет 810 млн. грн. Планируется, что он будет завершен до конца 2011 года. Эта автомагистраль позволит вывести из Днепропетровска большое количество грузового транспорта. В настоящее время через город ежедневно проезжает до ста тысяч грузовых автомобилей.

Относительно Кайдацкого моста А.ВИЛКУЛ отметил, что уже готова первая часть проекта, его запланировано закончить до 2014 года.

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Поезда Hyundai начнут скоростное движение в Украине в мае 2012 г.

Межрегиональные поезда компании «Hyundai», которые обеспечат внедрение в Украине скоростного железнодорожного движения, начнут курсировать в мае 2012 года.

Об этом сказал вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ сегодня во время пресс-конференции по подготовке к Евро-2012, сообщила УНИАН пресс-служба Мининфраструктуры.

«Поезда Hyundai будут доставлены в апреле 2012 года, а в мае - начнем регулярное движение. Поэтому скоростное движение между четырьмя городами, которые будут принимать Евро-2012, будет открыто к чемпионату», - сказал он.

Министерство инфраструктуры Украины и «Укрзализныця» утвердили конфигурацию вагонов и внешний вид поездов. Кроме того, согласована внутренняя комплектация, в частности, возможность предоставлять пассажирам этих поездов услугу беспроводного доступа в Интернет.

Напомним, в конце декабря 2010 был подписан контракт с компанией «Hyundai Corporation» на получение "Укрзализныцей" 10 новых межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации для внедрения в Украине скоростного железнодорожного движения. Благодаря этому инвестиционному проекту, на железных дорогах Украины будут внедрены двухсистемные межрегиональные электропоезда, которые будут перевозить пассажиров в вагонах повышенной комфортности со скоростью до 160 км/ч. Это первый шаг на пути к внедрению высокоскоростного пассажирского движения.

Согласно контракту, шесть электропоездов будут доставлены к Евро-2012, еще четыре - в 2012 году. Первые шесть поездов позволят организовать скоростное движение между Киевом, Донецком, Харьковом и Львовом.

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Строительство

Сегодня создали Конфедерацию строителей Украины

Украинская строительная ассоциация (УБА), Строительная палата Украины и ассоциация "Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий" объединились в Конфедерацию строителей Украины (КСУ).

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня в ходе учредительного собрания конфедерации в Киеве.

Президентом конфедерации избран почетный президент АО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" (г. Киев) Владимир ПОЛЯЧЕНКО.

Главой Совета директоров конфедерации избран глава Совета директоров УБА Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ.

Конфедерация будет иметь статус саморегулирующейся организации.

Детальная информация о целях и задачах созданной КСУ будет озвучена на пресс-конференции в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поддерживает объединение Строительной палаты Украины, Украинской строительной ассоциации, ассоциации “Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий” в Конфедерацию строителей Украины.

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В Украине в I квартале введено в эксплуатацию почти 90 тыс. кв. м доступного жилья

В Украине в I квартале т.г. введено в эксплуатацию почти 90 тыс. кв. м доступного жилья.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Виктора ТИХОНОВА.

По его данным, с начала года по программе доступного жилья получили квартиры более тысячи семей. По одному объекту сдано в эксплуатацию в Донецке, Сумах, Харькове, Буче (Киевская обл.) и два объекта в Киеве.

«Квартиры получили 1 084 семьи, из них – 71 семья – участники программы, которым Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству предоставил в 2010 году 30% стоимости жилья», - сказал В.ТИХОНОВ.

Он добавил, что государственной помощи были предоставлено на сумму 11,1 млн. грн., вложено собственных средств граждан – 26,1 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, реализация Государственной целевой социально-экономической программы строительства (приобретения) доступного жилья на 2010-2017 годы началась в сентябре 2010 года. В прошлом году господдержку на приобретение жилья получили 590 семей.

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Кабмин рассчитывает в этом году решить вопрос с жилыми недостроями

Правительство Украины рассчитывает в этом году решить вопрос с объектами незавершенного жилищного строительства с высокой степенью готовности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Николай АЗАРОВ в ходе собрания строителей Украины.

“Мы ставим задачу перед министром ТИХОНОВЫМ (вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктор ТИХОНОВ – УНИАН), заместителем министра Кабинета министров Юрием АНИСТРАТЕНКО, чтобы каждый недострой рассмотреть персонально, конкретно, что мешает его достроить, чтобы в 2011 году наконец недострои закончить”, - сказал премьер-министр.

Н.АЗАРОВ также отметил, что если удастся сочетать все предложенные правительством меры по восстановлению строительной отрасли, то за 2011-2012 годы можно выйти на докризисный уровень строительства.

Премьер-министр добавил, что с начала года первые позитивные признаки выхода из кризиса строительной отрасли есть: в полтора раза больше введено квартир в эксплуатацию, объем строительно-монтажных работ за три месяца вырос на 6%. Однако Н.АЗАРОВ считает недостаточными темпы восстановления строительной отрасли.

Как сообщал УНИАН, Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) в текущем году рефинансирует банки на сумму 1,5 млрд. грн. для завершения строительства жилых объектов с высокой степенью готовности и выдачи ипотечных кредитов населению в Украине.

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Промышленность

В Минприроды обещают в следующем году построить завод по переработке пестицидов

В Министерстве экологии и природных ресурсов обещают в следующем году построить в Украине завод по переработке пестицидов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минприроды, об этом представители министерства сообщили членам союза предприятий Франции-Украины MEDEF International в ходе рабочей встречи и обсуждения совместных возможностей и приоритетов сотрудничества.

Появлению современного завода по переработке пестицидов способствует стремление министерства до 2015 года полностью очистить все области Украины от устаревших средств химической защиты растений, отметили в пресс-службе.

Также в Минприпроды напомнили, что в этом году планируется очистить от пестицидов 13 областей Украины: Киевскую, Донецкую, Львовскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Луганскую, Николаевскую, Одесскую, Хмельницкую, Ривненскую области и АР Крым.

В 2010 году благодаря Минприроды из 5 областей вывезли все устаревшие пестициды.

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США выделят 35 млн. долларов на утилизацию корпусов ракет на Павлоградском химзаводе

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что США выделят 35 млн. долларов на совместную американско-украинскую программу по утилизации корпусов ракет РС-22 на Павлоградском химзаводе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент сообщил журналистам после церемонии торжественного открытия на ПХЗ полномасштабной установки гидромеханического изъятия твердого ракетного топлива межконтинентальных баллистических ракет РС-22.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, договоренность о финансировании США программы утилизации твердых корпусов межконтинентальных баллистических ракет была достигнута во время его встречи с Президентом США Бараком ОБАМОЙ в апреле 2010 года.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что на ПХЗ будет смонтировано и установлено все необходимое оборудования до 2013 года.

«До 2014, в крайнем случае 2015 года станет возможным на 100% утилизировать твердое ракетное топливо и ракеты на Павлоградском химзаводе», - сказал Президент.

УНІАН