Герман, Лукаш, Ставнийчук и Портнов попали под сокращение

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил восемь заместителей Главы Администрации Президента, одновременно Станислава СКУБАШЕВСКОГО и Олега РАФАЛЬСКОГО переназначив на эти должности.

Соответствующие указы обнародованы на официальном сайте главы государства вчера вечером.

В.Янукович освободил восемь заместителей Главы Администрации Президента, в частности: была освобождена Елена ЛУКАШ с должности Первого заместителя Главы Администрации Президента Украины - Представителя Президента Украины в Конституционном Суде Украины, Анну ГЕРМАН - с должности заместителя Главы Администрации Президента Украины, Андрея ГОНЧАРУКА - с должности заместителя Главы Администрации Президента Украины, Юрия ЛАДНОГО - с должности заместителя Главы Администрации Президента Украины - Руководителя Главного управления Государственного Протокола и Церемониала, Андрея ПОРТНОВА - с должности заместителя Главы Администрации Президента Украины - Руководителя Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства, Олега РАФАЛЬСКОГО -з должности заместителя Главы Администрации Президента Украины - Руководителя Главного управления документального обеспечения, Станислава СКУБАШЕВСКОГО - с должности заместителя Главы Администрации Президента Украины - Руководителя Главного управления по вопросам региональной и кадровой политики и назначенной несколько дней назад Марины СТАВНИЙЧУК - с должности заместителя Главы Администрации Президента Украины.

В то же время В.Янукович переназначил О.Рафальского и С.Скубашевского заместителями главы Администрации Президента.

Также на сайте обнародованы указы и о назначении других освобожденных заместителей советниками Президента.

В частности, А.Герман назначена советником Президента Украины - руководителем Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента Украины, А.Гончарук - советником Президента Украины - руководителем Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Украины, Ю.Ладный - советником Президента Украины - руководителем Главного управления Государственного Протокола и Церемониала Администрации Президента Украины, Е.Лукаш - советником Президента Украины - Представителем Президента Украины в Конституционном Суде Украины, А.Портнов - советником Президента Украины - руководителем Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Украины, М.Ставнийчук - советником Президента Украины - руководителем Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации Администрации Президента Украины.

Как сообщалось, сегодня Президент подписал указ «Некоторые вопросы Администрации Президента Украины», которым предусматривалось сокращение заместителей главы АП из девяти до трех, при этом один из них - первый заместитель.

Ирина АКИМОВА сохранила за собой должность первого заместителя Главы администрации Президента.