Главное на 6 апреля (день)

Финансы

Кабмин принял решение о докапитализации "Укргазбанка" на 4,3 млрд. грн.

Кабинет министров Украины принял решение о докапитализации ПАО "Укргазбанк" на 4,3 млрд. грн.

Это предусмотрено в постановлении Кабмина от 4 апреля 2011 года, обнародованном на сайте правительства.

«…Государство принимает участие в дополнительной капитализации ПАО “Укргазбанк” путем приобретения акций дополнительной эмиссии банка в сумме 4,3 млрд. грн. в обмен на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ)», - говорится в постановлении.

При этом Министерству финансов Украины поручено осуществить выпуск ОВГЗ на сумму 4,3 млрд. грн. со сроком погашения в 2018-2021 годах равными частями и процентной ставкой дохода на уровне 9,5% годовых.

После завершения процедуры допэмиссии уставный капитал "Укргазбанка" составит 10 млрд. грн.

Справка УНИАН. ПАО АБ "Укргазбанк" (г. Киев) создано в 1993 году и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.

Активы банка на 1 января 2011 года составили 13,837 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 10,540 млрд. грн., обязательства – 11,846 млрд. грн., уставный капитал – 5,7 млрд. грн., собственный капитал – 1,991 млрд. грн.

"Укргазбанк" в 2010 г. получил чистую прибыль 10 млн. грн.

По результатам проведенной в 2009-2010 гг. докапитализации "Укргазбанка" при участии государства Министерство финансов Украины является владельцем 87,719% акций банка.

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ВР отказалась ликвидировать налоговую милицию

Верховная Рада Украины отказалась ликвидировать налоговую милицию.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины" относительно отмены налоговой милиции, предложенного депутатом от НУ-НС Анатолием ГРИЦЕНКО, проголосовали лишь 87 народных депутатов из 400, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривалась передача функций налоговой милиции в части оперативно-розыскной и криминально-процессуальной деятельности, расследования и производства дел об административных правонарушениях соответствующим правоохранительным органам. Часть функций должна была быть передана МВД и СБУ. Остальные функции налоговой милиции, преимущественно, были бы переданы обычной милиции.

Законопроектом предусматривалось, что после ликвидации налоговой милиции будут сохранены гарантии пенсионного обеспечения ее бывших работников и членов их семей, согласно законам «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц» и “О пенсиях за особые заслуги перед Украиной”.

Также предусматривалось сохранение стажа работы в налоговой милиции для соответствующих социальных гарантий.

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Активы украинских банков выросли на 6% - до 998,4 млрд. грн.

Активы украинских банков в I квартале т.г. выросли на 6% - до 998,4 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте национального банка Украины.

Общие активы увеличились на 5% – до 1,149 трлн. грн., из которых: 67,5% – кредиты; 8% – вложения в ценные бумаги; 6,5% - остатки средств на корсчетах, которые открыты в других банках; 4,7% - наличные средства, банковские металлы и средства в НБУ.

Обязательства банков выросли на 6,5% - до 856,5 млрд. грн. В структуре обязательств 33,5% (или 286,6 млрд. грн.) составляли средства физических лиц, 20,5% (или 175,8 млрд. грн.) - межбанковские кредиты и депозиты, 18,0% (или 154,6 млрд. грн.) - средства субъектов хозяйствования.

Собственный капитал украинских банков за I квартал 2011 года вырос на 3% и составил 141,9 млрд. грн., или 14,2% пассивов банков.

Оплаченный зарегистрированный уставный капитал увеличился на 0,8% - до 147,1 млрд. грн.

Лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций по состоянию на 1 апреля 2011 года имели 176 банков. В состоянии ликвидации находится 18 банков.

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ТЭК

Кабмин предлагает снизить акциз на бензин на 50 евро за тонну, на дизтопливо – на 30 евро

Кабинет министров Украины одобрил изменения в Налоговый кодекс Украины, которыми предлагается снизить ставку акцизного сбора на бензины автомобильные на 50 евро за тонну (со 182 до 132 евро за тонну) и на дизельное топливо – на 30 евро за тонну.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра финансов Анатолий МЯРКОВСКИЙ сегодня на брифинге после заседания Кабинета министров.

По его словам, снижение акцизных ставок на нефтепродукты Кабмин предлагает ввести со сроком действия на три месяца, начиная со второго квартала 2011 года.

Также А.МЯРКОВСКИЙ добавил, что по прогнозам Кабинета министров такое снижение ставок акцизного сбора позволит снизить розничные цены на нефтепродукты в среднем на 50 коп. за литр.

Справка УНИАН. Принятым в декабре 2010 года Налоговым кодексом отменен ежегодный транспортный сбор, средства от которого должны были направляться на ремонт дорог. В то же время, НК предусматривает повышение с 1 января 2011 года акциза на бензин на 37,9% – с 132 до 182 евро за тонну; на дизельное топливо: с содержанием серы более 0,2% – с 65 до 90 евро за тонну, с содержанием серы 0,035-0,2% – с 50 до 69 евро за тонну, более 0,005%, но не более 0,035% – с 45 до 62 евро за тонну, не более 0,005% – с 30 до 42 евро за тонну.

До этого ставка акцизного сбора на бензин повышалась в мае 2010 года. Тогда Верховная Рада повысила налог на 20% – с 110 до 132 евро за тонну.

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Второй энергоблок Ривненской АЭС отключен от сети для устранения неисправностей

Энергоблок №2 Ривненской АЭС 5 апреля в 12.18 отключен от энергосети для устранения неисправностей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, сегодня на украинских АЭС в работе 10 из 15 энергоблоков.

Продолжаются ремонтные работы на энергоблоках №1 и №3 Южно-Украинской АЭС, на энергоблоке №4 Запорожской АЭС, а также на энергоблоке №1 Ривненской АЭС.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 020 МВт, РАЭС - 1 945 МВт, ЮУАЭС - 965 МВт, ХАЭС - 1 970 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

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Азаров на встрече с Путиным намерен обсудить вопрос об изменении соглашения о поставках газа

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на встрече с главой правительства России Владимиром ПУТИНЫМ 12 апреля в Киеве намерен обсудить вопрос об изменении соглашения о поставках газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Кабинета министров.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что вопрос планируется рассмотреть в ходе заседания на следующей неделе межправительственного украинско-российского комитета по вопросам экономического сотрудничества межгосударственной комиссии.

В связи с этим Н.АЗАРОВ поручил первому вице-премьер-министру Украины Андрею КЛЮЕВУ и министру энергетики и угольной промышленности Юрию БОЙКО подготовить дополнительные аргументы для пересмотра соглашения.

«Учитывая то, что на следующей неделе мы планируем провести заседание межправительственного украинско-российского комитета по вопросам экономического сотрудничества, поручаю первому вице-премьер-министру КЛЮЕВУ, который отвечает, в частности, за российское направление, и министру энергетики и угольной промышленности БОЙКО предложить дополнительные аргументы, чтобы пересмотреть соглашение о поставках газа с Российской Федерацией», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер Украины подчеркнул, что рост цен на нефтепродукты как никогда повышают актуальность пересмотра формулы образования цены на газ. «Это наследство (формула – УНИАН) связывает нас по рукам и ногам», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля Украину с рабочим визитом планирует посетить глава правительства РФ В.ПУТИН, однако в предварительной программе его пребывания не запланировано проведение межправительственного комитета по вопросам экономического сотрудничества. По сообщению пресс-службы главы правительства РФ, В.ПУТИН планирует в ходе визита обсудить ход реализации ранее достигнутых договоренностей, а также вопросы подготовки к очередному заседанию комитета по вопросам экономического сотрудничества.

Справка УНИАН. Согласно подписанным в январе 2009 года российско-украинским газовым контрактам на период до 2020 года, цена импорта российского газа рассчитывается по формуле, учитывающей изменение цен на мазут и газойль.

В первом квартале 2010 года цена импортируемого российского газа возросла до 305,68 долл. за 1 тыс. куб. м по сравнению с 208,12 долл. за 1 тыс. куб. м в четвертом квартале 2009 года.

21 апреля 2010 года в Харькове Президенты Украины и РФ Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долл. за тысячу кубометров.

Благодаря данному соглашению во втором квартале 2010 года цена импортируемого НАК «Нафтогаз Украины» газа, по данным Министерства экономики, снизилась до 232,86 долл. за тыс. куб. м, в третьем она составила 248,72 долл. за тыс. куб. м, в четвертом – 252,11 долл. за тыс. куб. м.

В первом квартале 2011 года цена импортируемого в Украину газа составит 264 долл. за 1 тыс. куб. м.

Глава украинского правительства Николай АЗАРОВ не раз заявлял, что Украина настаивает на пересмотре газовых контрактов с Россией и намерена убедить российскую сторону в необходимости это сделать. По словам премьер-министра, в первую очередь в контрактах необходимо пересмотреть формулу формирования цены на газ, закупаемый Украиной у России.

В свою очередь, глава российского правительства Владимир ПУТИН считает, что Украина получила достаточную скидку на газ после подписания харьковского соглашения.

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Утечка радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" полностью остановлена

Утечка воды с высоким уровнем радиационного загрязнения с японской АЭС "Фукусима-1" полностью остановлена, передает в ночь на среду агентство Киодо со ссылкой на компанию-владельца АЭС TEPCO.

Во вторник специалисты TEPCO закачали в предполагаемое место утечки загрязненной воды порядка полутора тысяч литров смеси повышенной твердости - "жидкого стекла".

Ранее во вторник TEPCO сообщила, что содержание радиоактивного йода-131 в воде, которая выливалась через трещину в колодце дренажной системы АЭС в Тихий океан, в 7,5 миллиона раз превышает норму. Пробы воды для анализа были взяты 2 апреля. Выявлено содержание йода-131 в объеме 300 тысяч беккерелей на один кубический сантиметр воды.

Компания-оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" TEPCO в понедельник приступила к сбросу 11,5 тысячи тонн низкорадиоактивной воды в Тихий океан, чтобы использовать освободившиеся резервуары для заполнения высокорадиоактивной водой. Компания заявила, что сожалеет о принятом решении, но в сложившейся ситуации это единственный выход.

После разрушительного землетрясения 11 марта и последовавшего за ним цунами на АЭС "Фукусима-1" отказала система охлаждения, на объекте был введен режим ЧС. Впоследствии на нескольких энергоблоках произошли взрывы, что привело к выбросу радиоактивных элементов в атмосферу. Власти эвакуировали людей из 20-километрой зоны вокруг АЭС. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов в воздухе, морской и питьевой воде и в продуктах питания.

Согласно данным на вторник, число погибших в результате разрушительного землетрясения и цунами 11 марта превысило 12 тысяч человек. Без вести пропавшими считаются более 15 тысяч человек.

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Агро

Правительство с 1 июля откажется от применения квот на экспорт зерна

Кабинет министров Украины с 1 июля откажется от применения квот на экспорт зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Правительство приняло решение с 1 июля не применять никаких ограничительных мер, включая квотирование экспорта зерновых», - сказал он.

Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что Минагропрод намерен применять процедуру форвардных закупок зерновых.

Как сообщал УНИАН, 30 марта Кабинет министров Украины продлил действие квот на экспорт зерновых до 1 июля текущего года и увеличил объем квот на экспорт кукурузы на 2 млн. тонн.

Квоты были установлены 4 октября 2010 года до конца 2010 года, а затем продлены до конца марта т.г.

При этом в марте т.г. активно обсуждалась возможность замены квотирования экспорта зерна таможенным сбором.

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Транспорт/Связь

С сегодняшнего дня документы на право пересечения границы проверяют перед началом поездки

С 6 апреля 2011 г. вступает в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности перевозчиков, осуществляющих международные пассажирские перевозки», которым предусмотрено, что все перевозчики обязуются перед началом международной перевозки пассажира проверять наличие у него документов, необходимых для въезда в государство следования, транзита (до этого такая норма действовала только в отношении авиаперевозчиков).

Об этом УНИАН сообщили в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины.

Пассажиру, который не предъявил необходимые документы, перевозчик может отказать в международной перевозке без возмещения причиненных в связи с этим убытков. Также предусматривается ответственность перевозчика за перевозку или попытку перевозки пассажира через государственную границу Украины без необходимых документов.

Вместе с тем, новые нормы предусматривают увеличение размеров штрафов за перевозку пассажира без необходимых документов с 220 - 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (3 740 - 4 250 грн.) за каждого такого пассажира до 500 - 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (8 500 - 17 000 грн.) Для примера, в странах ЕС за соответствующие правонарушения на перевозчика налагают штраф в размере от 3 000 до 5 000 евро. Помимо прочего, изменения в законодательство устанавливают размер максимального штрафа за одну перевозку, он составляет 20 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 000 грн.)

Стоит заметить, что в этом году на авиаперевозчиков было составлено свыше 100 протоколов за нарушение этих правил и наложено штрафов на почти 430 тысяч гривень, а в прошлом году сумма штрафов составила 3 миллиона 345 тысяч гривень.

Напомним, Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности перевозчиков, осуществляющих международные пассажирские перевозки», принятый ВР в декабре 2010 г., вносит изменения в Воздушный кодекс Украины, Кодекс торгового мореплавания Украины, Законы Украины "О железнодорожном транспорте", "О пограничном контроле", "Об ответственности за воздушные перевозки пассажиров через государственную границу Украины без надлежащих документов для въезда в Украину". Также дополнены новыми положениями законодательные акты, регламентирующие транспортные перевозки пассажиров.

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Железнодорожники в 1-м квартале модернизировали 33,3 км пути

На железных дорогах Украины продолжаются ремонтно-путевые работы, в первом квартале этого года железнодорожники модернизировали 33,3 км пути. Как сообщает УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», кроме того, было капитально отремонтировано 27,6 км, выполнен средний ремонт 13,3 км и комплексно оздоровлено 57,3 км пути.

На участках выполнения ремонтных работ работники путевого хозяйства установили 43 комплекта новых стрелочных переводов и заменили 18 комплектов старопригодных.

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Порт «Южный» в 1-м квартале увеличил грузооборот на 11,8%

По итогам первого квартала 2011 г. в порту «Южный» грузооборот с начала года составил 5 млн. 278,4 тыс. тонн, что на 7,7% больше плана и на 11,8% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе порта.

За январь-март на причальных фронтах и комплексе вагоноопрокидывателя обработано 42 тыс. 127 полувагонов. Возле причалов под грузовыми операциями стояло 219 судов.

В общей номенклатуре грузов, которые обрабатывались на протяжении 1-го квартала, наибольшую долю имеет руда (2 млн. 128 тыс. тонн).

Как сообщал УНИАН, ГП «Морской торговый порт «Южный» в 2010 году увеличило грузооборот на 2,1% по сравнению с 2009 годом – до 18 млн. 220,6 тыс. тонн и на 5,2% по сравнению с планом.

Справка УНИАН. МТП "Южный" основан в 1978 году и расположен на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала – 15,5 м, глубины у причалов – 14-15,5 м). Общая протяженность причалов – около 2,6 км.

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Промышленность

За 1-й квартал рост промпроизводства превысил 10%, ВВП – 5% - премьер

По предварительным данным, за первый квартал текущего года рост промышленного производства в Украине превысил 10%, а рост ВВП ожидается на уровне 5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на заседании Кабинета министров.

Он также сказал, что, по предварительным данным, доходы госбюджета за первый квартал составляют более 66 млрд. грн., что почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Бюджет наполняется стабильно. Это прежде всего результат восстановления и роста экономики. Это дает нам возможность продолжать взвешенную социальную политику», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, в Украине рост промышленного производства в феврале текущего года по сравнению с февралем 2010 года составил 11,5%, в январе-феврале 2011 года к аналогичному периоду 2010 года – 10,5%.

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Украина остановила расследование по импорту холодильного и морозильного оборудования

Межведомственная комиссия по международной торговле рассмотрела данные Министерства экономики Украины и материалы о результатах спецрасследования относительно импорта в Украину холодильного и морозильного оборудования независимо от страны происхождения и экспорта и остановила расследование без применения специальных мер.

Соответствующее объявление размещено сегодня в газете «Урядовый курьер».

Расследование остановлено без применения специальных мер, поскольку комиссия установила, что на протяжении периода расследования импорт в Украину данного оборудования не осуществлялся в таких объемах и на таких условиях, которые причиняли бы значительный ущерб национальному производителю.

Напомним, расследование по импорту холодильного и морозильного оборудования проводилось за период с 1-го полугодия 2009 г. по 1-е полугодие 2010 г.

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Строительство

Азаров поручил создать Совет по внедрению инновационной модели развития строительной отрасли

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил профильным ведомствам создать постоянно действующий Совет по внедрению инновационной модели развития строительной отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров Украины.

В частности, глава правительства поручил Министерству экономического развития, Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, председателям местных администраций, Национальному банку Украины и созданной вчера Конфедерации строителей Украины, а также профильному парламентскому комитету создать постоянно действующий Совет для внедрения инновационной модели развития строительного комплекса и практического рассмотрения масштабных строительных проектов.

«Считайте, что я назначаю соответствующих министров всеукраинскими прорабами», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что задание как правительства, так и строителей как можно скорее возродить строительную отрасль Украины.

УНИАН