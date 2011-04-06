В ЕС считают преждевременным диалог со странами «Восточного партнерства» о перспективе членства

Брюссель. Европейский Союз считает преждевременным на нынешней стадии говорить о перспективе членства в ЕС для стран «Восточного партнерства».

Об этом корреспонденту УНИАН заявил высокопоставленный европейский дипломат.

«На этой стадии дискуссия о перспективе членства неплодотворна. Такая перспектива дана только странам Балкан», - сказал собеседник агентства.

Комментируя слова заместителя министра иностранных дел Украины Павла КЛИМКИНА о том, что Украина добивается фиксации перспективы членства в новом соглашении об ассоциации, дипломат отметил, что ему известно о желаниях украинской стороны.

«Представители Украины никогда не упускают возможности нам это сказать», - отметил он.

Вместе с тем собеседник агентства добавил, что нынешний мандат на переговоры с Украиной не предполагает перспективы членства. При этом начатая Европейским Союзом программа «Восточное партнерство» является программой с открытой конечной целью: она не предполагает членства, но и не исключает его.

"Конечный результат «Восточного партнерства» и наших переговоров с Украиной, а также с Молдовой, будет в значительной мере зависеть от меры амбициозности наших партнеров», - сказал представитель дипломатической службы ЕС.

«Лучше всего, если они смогут все выполнить, и продемонстрировать, что есть и политическая воля, и подготовленные институции, чтобы двигаться дальше», - добавил он.

Дипломат отметил, что, по его мнению, неоднозначность, заложенная в «Восточном партнерстве», может быть и преимуществом для стран-участниц этой программы.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля заместитель министра иностранных дел Украины П.КЛИМКИН заявил, что Украина настаивает на включение в соглашение об ассоциации положения о перспективе членства. При этом украинский дипломат отметил готовность компромисса относительно формулировок.

Программа «Восточное партнерство» была начата в мае 2009 года и рассчитана на усиление сотрудничества с шестью странами - восточными соседями ЕС – Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.