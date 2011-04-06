Елисеев: саммит Украина-ЕС в этом году с самого начала планировался на декабрь

Брюссель.Представитель Украины при ЕС Константин ЕЛИСЕЕВ заявляет, что саммит Украина-ЕС в этом году с самого начала планировался на декабрь.

Об этом он заявил сегодня собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе, отвечая по просьбе прокомментировать информацию, напечатанную в газете «Коммерсант Украина» о том, что Украина якобы попросила ЕС о переносе саммита с сентября на декабрь.

«Как должностное лицо, принимающее непосредственное участие в переговорах с ЕС относительно графика политического диалога, могу ответственно заявить, что саммит Украина-ЕС в 2011 году всегда планировался на конец года», - сказал он.

К.ЕИСЕЕВ отметил, что информация о переносе саммита «является не больше, чем выдумкой журналиста, фантазии в погоне за сенсацией – плохой союзник», - сказал К.ЕЛИСЕЕВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 апреля, газета «Коммерсант-Украина» сообщила, что Киев инициировал перенос саммита Украина-ЕС с сентября на декабрь.

Газета напоминает, что осенью 2010 года Киев и Брюссель объявили о намерении завершить техническую часть переговоров по договору об ассоциации в середине 2011 года и согласовали график переговоров, согласно которому в апреле и июне планировалось провести два последних раунда. "Сейчас таких иллюзий нет ни у одной из сторон. Реальный минимум – 4 раунда, включая нынешний", - сказал источник газеты в ЕС. Киев уже инициировал перенос саммита Украина-ЕС с сентября на декабрь "Но я не уверен, что и до декабря мы успеем завершить переговоры", – сказал газете высокопоставленный украинский дипломат.

По информации газеты, одной из главных проблем представители ЕС называют кризис доверия. "У нас нет уверенности в искренности украинского стремления в переговорах по соглашению об ассоциации и зоне свободной торговли", – заявила руководитель торгово-экономического отдела представительства Евросоюза в Украине Ульрике ХАУЕР на прошлой неделе на заседании Национального конвента относительно ЕС. "У нас были подозрения, что Киев ведет двойную игру и проводит с Россией диалог о вступлении в Таможенный союз...», - сказал собеседник газеты.

Вчера заместитель министра экономического развития РФ Алексей ЛИХАЧЕВ подтвердил, что Киев и Москва обсуждают сумму компенсаций за вступление Украины в ТС.

В украинском МИД отрицали факт ведения переговоров с Москвой. "Позиция политического руководства Украины известна: мы отданы идее успешного продвижения переговоров относительно соглашения об ассоциации", – заявил заместитель руководителя МИД Павел КЛИМКИН.