Главное на 6 апреля (вечер)

Энергетика

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», по оперативным данным, в январе-марте т.г. увеличила транзит природного газа в страны Европы на 10,5%, или на 2,765 млрд. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2010 годом, до 29 млрд. 186,56 млн. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украины в январе-марте увеличилась на 5,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 годом, до 51 млрд. 555,71 млн. куб. м.

Украина в марте этого года осуществляла импорт природного газа по цене 263,04 долл. США за тыс. куб. м.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономики Украины.

«Таможенная стоимость мартовских партий природного газа, заявленных декларантами, в перерасчете на 1000 куб. м составляет 263,04 долл.», - отмечается в сообщении министерства.

В этой связи Минэкономики сохранило величину корректирующего коэффициента для расчета рентной платы за природный газ за март 2011 года на уровне, установленном для февраля - 1,4654.

Кабинет министров Украины своим постановлением отменил монопольное право НАК «Нафтогаз Украины» на растаможивание природного газа, который поступает в украинскую газотранспортную систему для удовлетворения нужд внутренних потребителей.

Текст соответствующего постановления Кабмина (№343 от 4 апреля т.г.) размещен на правительственном портале.

В частности, данным документом исключается второй абзац в постановлении №163 от 5 марта 2008 года.

Ранее Гостаможслужба могла растаможивать природный газ, который поступает в газотранспортную систему Украины для удовлетворения нужд внутренних потребителей, исключительно НАК «Нафтогаз Украины».

Представительство Европейского Союза в Украине намерено в ближайшее время предоставить официальную оценку проекта скорректированной Энергостратегии Украины до 2030 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава представительства Жозе ТЕЙШЕЙРА сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«В ближайшие несколько дней мы представим свою оценку этого документа», - сказал он.

В тоже время, как уточнил журналистам координатор сектора энергосбережения и возобновляемой энергетики Габриель БЛАНК, Представительство уже получило от Минэнергоугля на прошлой неделе проект документа и приступило к его изучению.

Между тем Г.БЛАНК отказался комментировать предварительные оценки проекта, а также затруднился уточнить точные сроки обнародования официальной позиции представительства ЕС по данному документу.

Эксперты одного из крупнейших международных банков HSBC (Великобритания) обнародовали доклад, согласно которому в условиях нарастающего спроса на нефтепродукты у мировой экономики осталось менее 50 лет для осуществления замещения нефти альтернативными биологическими энергоносителями.

«Мы уверены, что через около 50 лет запасы нефти исчерпаются», - цитирует New York Times старшего глобального экономиста HSBC Карена Уорда (Karen Ward).

Аналитики банка отмечают, что растущий спрос на нефтепродукты, в первую очередь, со стороны таких развивающихся стран, как Китай, угрожает существенным повышением мировых цен на нефть.

При этом, отмечается в докладе, такие заменители, как биотопливо и синтетическое угольное топливо, могут использоваться для покрытия дефицита нефти лишь при условии превышения ее стоимости отметки 150 долл. за баррель.

В то же время, отмечает New York Times, некоторые эксперты нефтяной промышленности имеют более оптимистичный взгляд на будущие поставки энергоносителей, основываясь на перспективах развития канадских месторождений битумных песков, открытии запасов в Арктике и ожидаемом росте поставок из Ирака.

Тем не менее, наглядной иллюстрацией уязвимости мировых рынков нефти является срыв поставок из охваченной гражданской войной Ливии, занимающей чуть более 1% в мировых поставках нефти. Именно ситуация в Ливии стала ключевым фактором роста цен на нефть, достигших отметки 115 долл. за баррель во вторник против 74 долл. за баррель менее года назад.

В докладе HSBC также отмечается, что даже отбросив проблему дефицита в поставках нефти, неравномерное распределение оставшихся энергетических ресурсов, вероятно, в ближайшие десятилетия будет оказывать существенное влияние на сдвиг баланса экономических сил в мире. Главным проигравшим в этой связи станет Европа, где дефицит энергоресурсов может существенно сдерживать экономический рост в первой половине столетия.

"Она (Европа) может потерять свое влияние на мировой арене как раз в тот момент, когда она наиболее уязвима", - цитирует газета доклад банка.

С комментариями украинских экспертов к докладу экспертов HSBC вы можете ознакомиться в материале "Черному золоту "отвели" менее 50 лет", размещенному на сайте УНИАН-Экономика: http://economics.unian.net/ukr/detail/83920

Финансы

Организаторы «Налогового Майдана» и «АвтоМайдана» намерены провести акции протеста в рамках акции «Вперед!» с целью реализации в Украине народных реформ.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявила председатель парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, сопредседатель Совета предпринимателей Украины Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

Она напомнила, что активисты «АвтоМайдана» планировали вчера, 5 апреля, провести совещание с представителями Кабинета министров с целью выработать совместный план по доработке налогового законодательства. Однако данное совещание было проигнорировано министрами, несмотря на поручение премьер-министра Николая АЗАРОВА провести консультации относительно требований участников «АвтоМайдана».

«Поэтому вчера ночью был организован штаб гражданской акции «Вперед!». Цель данной акции – остановить беспредел в стране и восстановить справедливость, восстановить возможность конкурентного развития Украины», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По словам депутата, народная коллегия (учредительное собрание) организаторов акции пройдет 13 апреля в Киеве. На нее приглашены около 250 общественных организаций со всех регионов Украины. «Формат общественных организаций уже выходит за рамки исключительно движения предпринимателей», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Также она напомнила, что первый пакет народных реформ в составе 7 законопроектов уже зарегистрирован в парламенте. «Следующий пакет законопроектов, над которыми мы работаем, и в апреле-мае он будет зарегистрирован в парламенте, - это второй уровень народной реформы – детенизация экономики»», - сказала она. Н.КОРОЛЕВСКАЯ отмечает, что концепция детенизации будет презентована до конца апреля. Основная мера по детенизации – это сокращение давления на фонд оплаты труда: «Уменьшение ставки приведет к детенизации и к стимулам к легализации заработных плат. Других вариантов тут быть не может».

Член Координационного совета Ассамблеи общественных организаций малого и среднего бизнеса, соорганизатор «АвтоМайдана» Андрей ПАНАЭТОВ, который вошел в штаб подготовки акции «Вперед!», отмечает недопустимость проведения экспериментов властей над народом в вопросах бизнеса, социальной политики и т.д. Он также сообщил, что сегодня готовятся «серьезные меры» воздействия на власть со стороны сельскохозяйственных производителей.

Соорганизатор Налогового Майдана, сопредседатель Совета предпринимателей Украины Евгений ШАПОВАЛЕНКО при подготовке акции будет отвечать за работу с молодежными организациями. «Сегодня молодые люди не видят своего будущего в Украине – согласно опросам до 70% молодежи хотели бы выехать из страны. В прошлом году впервые за последние 5 лет сократилась рождаемость. Одной рукой власть дает дотации на рождение детей, а другой забирает у семей все больше денег, увеличивая налоги, поднимая тарифы на ЖКХ, раздувая инфляцию. Акция «Вперед» символизирует, что сзади нас – пропасть, но впереди – есть свет. И на этот свет мы будем идти. Если власть хочет оставаться в болоте – это их выбор, а нам с ними не по пути», - сказал активист.

По словам председателя общественного объединения "Новый Киев" Зоряна ШКИРЯКА, объединение также присоединилось к акции «Вперед!» по итогам вчерашних консультаций с предпринимателями. «С сегодняшнего дня акция «Вперед!» выходит за рамки представителей предпринимательской деятельности и будет объединять вокруг себя представителей всех без исключения слоев населения. С сегодняшнего дня мы начинаем консультации с лидерами общественных организаций…» - сказал он.

Представитель Союза предпринимателей малых, средних и приватизированных предприятий Украины Вячеслав БЫКОВЕЦ отмечает тенденцию сокращения количества юрлиц и СПД-физлиц в Украине, несмотря на декларируемую официальную статистику госорганов. «Только в феврале вынуждены были прекратить свою деятельность более 200 тыс. предпринимателей-«упрощенцев»… Мы предполагаем, что столько же как минимум могут потерять свой бизнес», - говорит он.

Международные валютные резервы Национального банка Украины в марте т.г. (по оперативным данным) уменьшились на 0,7% - до 36 млрд. 428,6 млн. долл. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) составлял 23 млрд. 401,2 млн. долл. (с учетом операций Госказначейства Украины).

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) составил 4 млрд. 208.1 млн. долл., в т.ч.: объем валюты, купленной банками у населения, - 1 млрд. 552.1 млн. долл.; объем валюты, проданной населению, - 2 млрд. 656 млн. долл.

Банковские вклады физических лиц в СКВ (в долларовом эквиваленте) выросли на 224,4 млн. долл. и 31 марта 2011 г. составили 17 млрд. 117,9 млн. долл.

В феврале 2011 г. реальный эффективный обменный курс (РЭОК) гривни снизился против декабря 2010 г. на 3,2%. В основном, это было вызвано изменениями в динамике номинального эффективного обменного курса гривни, который уменьшился на 3% преимущественно за обесценения доллара относительно евро. Вместе инфляционный дифференциал снизился на 0,2%, поскольку инфляция в Украине была ниже, чем ее средневзвешенный уровень в странах - основных торговых партнерах.

Национальный банк Украины (НБУ) рассмотрит вопрос ограничения банковской лицензии для «Родовид Банка» (г. Киев) в конце текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам председатель НБУ Сергей АРБУЗОВ

«До конца года он будет иметь лицензию. В конце года, в зависимости от показателей, будет решен вопрос о целесообразности ограничения лицензии, - сказал С.АРБУЗОВ, - Пока он будет работать как банк без права принимать вклады».

По словам банкира, планируется, что в перспективе "Родовид Банк" будет преобразован в bad-банк, в который будут переводиться плохие активы исключительно из государственных банков.

Национальный банк Украины (НБУ) планирует до конца апреля подать в Верховную Раду законопроект, которым предусматривается, что при досрочном расторжении физическим лицом депозитного договора банк ему может возвратить деньги на протяжении 30 дней со времени обращения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель НБУ Сергей АРБУЗОВ сегодня журналистам.

«Закончились переговоры, мы уже работаем над законопроектом. Я думаю, что до конца текущего месяца мы уже подадим законопроект», - сказал С.АРБУЗОВ.

Сельское хозяйство

Повышение нормативной оценки земли не повлияет на ее рыночную стоимость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ходе круглого стола, организованного Институтом Горшенина, заместитель председателя Государственного агентства земельных ресурсов Украины Николай КАЛЮЖНЫЙ.

«Если с 1 января 2012 года открывается рынок земель сельскохозяйственного назначения, земля больше 5-6 тыс. грн. покупаться не будет. У нас будет очень большое предложение и не очень большой спрос на эту землю. Нормативная оценка у нас будет примерно 22 тыс. грн., а рыночная цена будет 5-6 тыс. грн.», - отметил Н.КАЛЮЖНЫЙ.

По его словам, в первую очередь повышение нормативной оценки необходимо для повышения арендной платы за землю. «Если человек на сегодня получает 300-350 грн. за 1 га арендной платы, а после того, как введем нормативную оценку земли, - 700 грн. Я думаю, что большинство не побежит продавать. Главное - нам надо минимизировать последствия введения в действие закона о рынке земли - чтобы люди не побежали продавать землю», - сказал Н.КАЛЮЖНЫЙ.

По его мнению, для того, чтобы Государственный земельный фонд смог выкупить у крестьян, желающих продать, их землю, ему необходимо дополнительно выделять около 5 млрд. грн. в течение трех лет. «Чтобы удовлетворить средствами рынок, нужно не более 5 млрд. грн. каждый год. Через три года продажа земель сельскохозяйственного назначения будет составлять 1-2%», - отметил Н.КАЛЮЖНЫЙ.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает целесообразным заменить экспортные квоты на зерно экспортными пошлинами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе презентации инвестиционной реформы в Администрации Президента.

«Более целесообразным считаю введение экспортных пошлин», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент попросил председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА, чтобы соответствующие законопроекты о введении экспортных пошлин на зерно были рассмотрены в парламенте как неотложные.

По словам В,ЯНУКОВИЧА, до принятия соответствующих законов в стране будет действовать квотирование экспорта зерна.

В Украину после 11 марта т.г. ни одного килограмма продукции, подконтрольной Государственной службе ветеринарной медицины, из Японии не поступало.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Госкомветмедицины Украины Виталий БАШИНСКИЙ сегодня на пресс-конференции.

«Это обусловлено тем, что сейчас Япония находится в коллапсе и не ставит перед собой таких заданий, как интенсивный экспорт в любые страны мира, а тем более в Украину, которая территориально находится очень далеко», - отметил В.БАШИНСКИЙ.

«Даже глядя на то, что на сегодня в Японии такая трагедия, они очень серьезно относятся к экспорту. Я думаю, именно по их инициативе на сегодня экспорта нет, пока они не удостоверятся на 100%, что не будут угрожать населению других стран. Нужно их поблагодарить за это, и понимать, что официально из Японии загрязненный продукт не попадет», - сообщил эксперт.

Относительно доли морепродуктов, которые импортируются в Украину именно из Японии, В.БАШИНСКИЙ затруднился ответить, добавив, что «если в Украину завозится приблизительно 250-300 тыс. тонн морепродуктов ежегодно, то за первые два месяца 2011 г. в Украину было завезено 52 тонны. То есть, большого поступления этой продукции из Японии нет». «Япония также поставляет к нам продукты из зерна, то есть хлебопродукты, но их доля также очень мала, колеблется около 1%, по некоторым группами товаров - максимум 5%», - добавил он.

При этом эксперт сообщил, что сейчас опасными являются морепродукты, которые вылавливаются со всего дальневосточного побережья. «Если мы посмотрим на карту морских течений, то понимаем, что вода от японского побережья разносится практически по всему миру. В ходе ее распространения по Мировому океану концентрация радиоактивного загрязнения уменьшается, и чем дальше, тем это менее опасно. Но на сегодня в Украине есть положение о расширенном ветеринарном и фитосанитарном контроле, который в обязательном порядке включает исследование на радиацию. Если нормы превышают допустимые в Украине, эта продукция просто не сможет пересечь границу. Все эти вопросы держатся на серьезном контроле - это касается всего дальневосточного шельфа и в том числе побережья Японии. Хотя нельзя сказать, что это однозначно касается, например, судов России или Японии. В нейтральных водах имеют право вылова большое количество судов, в том числе и те, которые ходят под украинским флагом. Но после того, как они разгружаются в украинских портах или в портах Европейского Союза, они обязательно проходят радиологический контроль. Это сейчас касается практически всего вылова», - сообщил В.БАШИНСКИЙ.

Он также сообщил, что после 11 марта превышения норм радиации мы не отмечали. «До этого времени действительно были случаи превышения норм, в основном, это касается украинских продуктов, а также из Беларуси и России, именно из тех их частей, которые пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС. Но таких продуктов немного, очень часто это продукция, которую реализуют собственно люди, это не касается больших партий. Чаще всего превышение норм регистрируется в сушеных грибах, которые находятся в группе риска относительно радиоактивной загрязненности. На рынке проверяется каждая партия, для этого есть оборудование. Но это касается только официальных рынков, если же речь идет о реализации на улице, то там, конечно, никакого контроля нет, я никаких гарантии дать не могу", - сказал В.БАШИНСКИЙ.

Превышения норм радиации импортного товара, который поступил со стороны Европейского Союза, не отмечается, потому что Европа очень серьезно контролирует весь экспорт со своих территорий. И из других стран мира также этих проблем отмечено не было», - сообщил В.БАШИНСКИЙ.

(УНИАН)