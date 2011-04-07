Анонс на 7 апреля

* Круглый стол по вопросам перспективы проведения земельной реформы в Украине. Организаторы: Комитет ВРУ по вопросам европейской интеграции и Организация экономического развития совместно с Министерством экономического развития и торговли Украины. Участники: зам.министра экономического развития и торговли Украины Анатолий Максюта, руководитель программы конкурентоспособности Евразии Антонио Сомма, заграничные эксперты по вопросам земельной реформы Дусан Щепа (Чешская Республика) и Эдуардо Негрете (Перу) и др. Будут обсуждаться современные законодательные и правительственные инициативы в данной сфере, а также рассмотрены наиболее яркие мировые примеры проведения земельной реформы, в том числе опыт стран Центрально-восточной Европы и Латинской Америки.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Президент Украины Виктор Янукович выступит в Верховной Раде с ежегодным посланием.

* Заседание НКРЭ.

* Состоится конференция “Инкотермс 2010: Правила МТП по использованию сроков для внутренней и международной торговли”.

* Начнет работу двухдневная первая международная конференция молодых ученых “Зеленый бизнес: жизнь ради будущего”.

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Строительная Палата Украины», Украинская Строительная Ассоциация (УБА) и «Всеукраинский союз строительных материалов и изделий» объединяются в Конфедерацию строителей Украины». Участники: Владимир Поляченко, президент Строительной Палаты, Лев Парцхаладзе, глава Совета директоров УБА, Иван Салий, глава Наблюдательного совета «Всеукраинского союза строительных материалов и изделий» (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: (093) 258-49-51.

* В Печерском райсуде г. Киева состоится судебное заседание по делу бывшего первого заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз України» Игоря Диденко и экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия Макаренко.

* Состоится презентация Годового отчета Национальной комиссии по вопросам регулирования связи Украины «Состояние развития отрасли связи в Украине и результаты деятельности НКРС в 2010 году».

* Круглый стол на тему: "Рынок жилья Украины. Итоги I квартала, прогнозы и тенденции". Организатор: Ассоциация специалистов по недвижимости Украины (АСНУ). Участники: Сергей Злыдень, президент АСНУ; Андрей Гусельников, руководитель комитета АСНУ по информационным технологиям, сервисам, аналитике, МЛС; Вячеслав Никонов, руководитель Крымского республиканского отделения АСНУ; Владимир Яцуба, руководитель Винницкого регионального отделения АСНУ и др.

* Презентация авиакомпании «Ютэйр»- генеральный директор ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Андрей Мартиросов. Презентация самолета ATR 72-500: ATR исполнительный директор консорциума ATR Филиппо Баньято. Подписание соглашение о поставке 20 самолетов ATR-72/500 между « Ютэйр» и ATR.

* Пресс-конференция на тему: «Инвестиции Advent International в клинику ISIDA» . Участники: Тамаш Надь, управляющий директор Advent International в Украине; Тим Элсигуд, ген.директор клиники ISIDA; Леон Шпильский, зам.ген.директора клиники ISIDA; Дмитрий Грищенко, зам.ген. директора по экономическим вопросам клиники ISIDA.

* Пресс-конференция, посвященная вопросу завершения процесса ребрендинга СК "Фортис Страхование Жизни Украина". Участники: председатель правления СК «Фортис Страхование Жизни Украина» Хайс Юкен; соучредитель, главный исполнительный директор компании Horizon Capital Наталья Яресько.

* Пресс-конференция организаторов и участников VII Международной специализированной выставки мототехники и аксессуаров «Мотобайк-2011» и торжественное открытие выставки. В пресс-конференции примут участие представители ведущих компаний-учасников выставки - BMW, Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, KTM. Для журналистов запланирована допремьерная презентация экспозиции выставки.

* Состоится заседание клуба политологов на тему: "Послание президента Украины и экономические итоги 2010-го года. Комментарии экспертов". Участники: Андрей Блинов, главный редактор журнала «Эксперт Украина»; Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования; Андрей Новак, руководитель Комитета экономистов Украины; Михаил Погребинский, директор центра политических исследований и конфликтологий; Олег Устинко, исполнительный директор международного Фонда Блейзера; Владимир Фесенко, руководитель центра прикладных политических исследований «Пента», Ярослав Жалило, зам.директора Национального института стратегических исследований.

* Пресс-конференция на тему: «Ежегодное послание Президента Украины в Верховной Раде. Оценки экспертов». Участники: директор Центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко и директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Приглашен директор Национального института стратегических исследований Андрей Ермолаев.

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