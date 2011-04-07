Президент хочет вынести изменения к Конституции на всеукраинский референдум

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает возможности вынесения изменений к Конституции на всеукраинский референдум.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в ежегодном послании Президента Украины в Верховную Раду, розданном в виде брошюры каждому народному депутату.

В послании отмечено, что Президент поддерживает инициативу создания Конституционной ассамблеи, «заданием которой станет выработка согласованных предложений к изменению Основного Закона нашего государства».

При этом предложения Конституционной ассамблеи будут «обсуждаться и будут одобряться Верховной Радой с последующим возможным вынесением их на всеукраинский референдум».

В послании сказано, что таким образом удастся «преодолеть изъяны предыдущего конституционного транзита, в частности, монополию политиков на конституционные изменения».

Среди основных направлений нового конституционного процесса В.ЯНУКОВИЧ называет обеспечение баланса полномочий «между парламентом как единственным законодательным органом, Президентом как всенародно избранным главой государства, правительством как высшим органом исполнительной власти и судебной ветвью власти с выделением в ней Конституционного суда Украины».

Кроме того, среди основных направлений указано «расширение возможностей для принятия государственных решений на всенародном референдуме, ограничение должностных имунитетив, внедрение санкций за нарушение государственными органами конституционных предписаний».