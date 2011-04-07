Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает украинцев перестать жаловаться и унижаться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины в 2011 году.

«С этой трибуны я хочу обратиться к каждому украинцу: достаточно жаловаться и унижаться», - подчеркнул он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, Украина сильное и амбициозное государство. «Пришло время проявить характер, доказать и себе, и миру, что Украина - это страна-лидер», - считает он.

В.ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина должна продолжать путь реформ, поскольку во многих сферах есть незадействованный потенциал.