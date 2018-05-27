Вирус vs антивирус – кто кого?..

Разнообразие вредоносных программ и изобретательность «вирусописателей» не знает границ. Каждый день появляются десятки и сотни новых вредоносных программ, цель которых – усложнить жизнь рядовых граждан. И это еще не самое страшное. Зачастую намерения злоумышленников до банального просты – украсть то, что принадлежит пользователям, будь то деньги, пароли или ценная информация. Именно поэтому компания ВОЛЯ предложила всем своим интернет-абонентам простой и надежный способ избежать подобных проблем. Антивирус по подписке становится все более актуальным средством полноценной информационной защиты.

Как отмечают эксперты ВОЛИ, дополнительный сервис «Защита от вирусов и СПАМа Dr.Web» пользуется заслуженной популярностью среди клиентов компании, поскольку антивирус действительно защищает. Об этом свидетельствует статистика успешных «детектов» (предотвращение заражения) на компьютерах клиентов ВОЛИ.

Вот топ-10 вирусов*, которые Dr.Web обнаружил и обезвредил в сети компании ВОЛЯ за последние 90 дней:

Вирус Количество "детектов" Win32.HLLP.Neshta 3 028 689 SCRIPT.Virus 123 977 Win32.HLLW.Gavir.ini 41 969 Trojan.DownLoader1.33930 40 009 Win32.HLLW.Autoruner.based 36 289 Win32.HLLP.Whboy 12 054 Trojan.Inor 7472 Win32.HLLW.Autoruner.5555 6407 Win32.HLLP.Rox.17 6259 Win32.HLLP.Rox 4594

Эксперты ВОЛИ совместно со специалистами «Доктор Веб» акцентируют внимание интернет-пользователей на наиболее опасных представителях этого списка.

Win32.HLLP.Neshta

Распространенный файловый вирус, который предположительно был создан белорусскими студентами осенью 2005 года. В свое время Neshta, имя которого происходит от белорусского «нешта» («нечто», «что-то») и вполне годится для названия фильма ужасов, стал печально известен по всей Беларуси и в некоторых странах СНГ: вирус широко распространился на территории этих стран, доставив массу неудобств ряду компаний. Так, в 2007 году вирус на несколько дней парализовал работу белорусского коммерческого банка «Технобанк» и, следовательно, привел к ощутимым финансовым потерям.

Интересно, что создатели вируса «вшили» в его тело своеобразное послание миру, передав привет всем белорусским девушкам и заодно Александру Григорьевичу Лукашенко, а в конце послания философски отметив, что «осень – плохая пора, а «Аливария» (марка белорусского пива) – лучшее пиво».

После того как вирус активируется в системе (зачастую самим же пользователем), он копирует себя в файл svchost.com в директории Windows и регистрируется в системном реестре HKCRexefileshellopencommand. Это приводит к тому, что запуск любого exe-файла сопровождается активацией вируса и заражением файла. Затем вредоносная программа начинает сканировать логические диски компьютера в поисках других исполняемых файлов. Таким образом, вирус способен в очень короткие сроки заразить всю систему.

SCRIPT.Virus

Скрипт-вирус – общее название для семейства вредоносных программ, написанных на языках Visual Basic, Basic Script, Java Script, Jscript и представляющих собой файлы-сценарии, или инструкции для исполнения. Интерпретаторы перечисленных языков программирования по умолчанию входят в состав операционных систем, в том числе Windows. Именно поэтому при активации вируса операционная система без труда «понимает» вредоносный сценарий и дает ему ход. Чаще всего такие вирусы называют интернет-червями.

Обычно скрипт-вирусы прорываются в компьютер пользователя через почтовые сообщения с вложенными в них файлами-сценариями. Например, в начале двухтысячных широкое распространение получили вирусы LoveLetter и Anna Kournikova. Особенность этих «любовных писем» была в том, что по внешнему виду они напоминали обычный jpg-файл – якобы безобидную картинку. Но это была всего лишь видимость: файлы имели так называемое двойное расширение. Так, в файле AnnaKournikova.jpg.vbs обозначение «.jpg» – это часть имени, а «.vbs» – его настоящее расширение, которое Windows прекрасно знает. Вследствие этого операционная система скрывает расширение, оставляя только имя файла – в нашем случае он будет выглядеть, как AnnaKournikova.jpg. К сожалению, неискушенные пользователи, ни о чем не подозревая, собственноручно открывает вирусу двери в систему, запуская подобные «безобидные» файлы. Естественно, имя файла может быть самым разным, главное, чтобы пользователю захотелось его открыть.

Win32.HLLW.Gavir.ini

Сетевой червь, написанный на языке программирования Delphi. Попадая в систему, вирус прописывается в процессе rundl132.exe и тем самым обеспечивает себе автозагрузку при каждом запуске Windows. После активации вирус сканирует логические диски компьютера и сетевые ресурсы в поисках exe-файлов, а затем заражает их. Также червь ищет в сети активные компьютеры с пустым администраторским паролем или с правами текущего пользователя. Найдя подобный компьютер, вирус создает на нем свою копию и запускает ее – и так до бесконечности. Файлы, инфицированные этим вирусом, корректно лечатся антивирусным сканером Dr.Web.

Win32.HLLW.Autoruner.based (Win32.HLLW.Autoruner.5555)

«Флешечный» червь, который проникает в систему в основном через съёмные носители и сетевые диски, пользуясь встроенным в ОС Windows механизмом автозапуска. Некоторые его модификации определяются антивирусом Dr.Web как Win32.HLLW.Autorunner.5555.

После активации вирус внедряется в системные процессы Windows, останавливает службу обновления ОС, а также обеспечивает себе автозапуск после перезагрузки системы. Кроме того, червь способен блокировать пользователю доступ к сайтам целого ряда антивирусных компаний. Также вредоносная программа может увеличить стандартное для системы ограничение на количество одновременных сетевых подключений.

Основной целью этого червя является создание бот-сети, которая может состоять из множества зараженных компьютеров. Скрытно используя ресурсы этих компьютеров, злоумышленники занимаются нелегальной или полулегальной деятельностью – рассылают спам, перебирают пароли или атакуют различные ресурсы «на отказ обслуживания» (DDoS-атаки). Кроме того, бот-сеть может быть продана: действующие бот-сети пользуются большим спросом среди хакеров.

Win32.HLLP.Whboy

Червь китайского происхождения, который проникает в систему через уязвимости в браузере при посещении специально сформированной веб-страницы, а также посредством сетевых ресурсов и сменных носителей. Некоторые версии внедряются в исполняемые файлы, другие распространяют файлы-дропперы, которые предназначены для скрытной установки вирусов, содержащихся в их теле, на компьютер пользователя.

Ранние версии вируса заражали исключительно китайскую версию Windows. После активации червя на зараженном компьютере работа ОС затруднялась, происходило изменение Рабочего стола: все значки превращались в изображения панды, держащей у себя в лапах китайские ароматические свечи. Однако основной вред от этого вируса заключается в том, что он может поразить локальную сеть целой организации, блокируя выполнение важных системных процессов, необходимых для нормальной работы компьютера, и препятствуя запуску различных приложений.

Эксперты компании ВОЛЯ настоятельно рекомендуют поддерживать актуальность компьютерных программ для защиты системы от вторжений и вирусов, поскольку последние выполняют с ПК абонентов внешние атаки, рассылки спама и т.д. В результате не только расходуется трафик абонента и перегружается интернет-канал, но и возникает угроза включения IP-адреса абонента в черные списки. Разумеется, в таких случаях специалисты ВОЛИ принимают необходимые меры, уведомляя абонента о спам-рассылке, ведущейся с его ПК. Однако и абоненты, в свою очередь, должны быстро реагировать на подобные уведомления, ведь комфорт для всех пользователей и безопасность сети можно обеспечить только совместными усилиями.

ВОЛЯ напоминает, что вводить какие-либо персональные данные на сайтах без корректной проверки сертификатов безопасности (замок /https в строке, где указан URL сайта) опасно. Внимательность и осторожность в таких случаях – обязательные условия защиты персонального компьютера.

Служба поддержки ВОЛИ и «Доктор Веб» также выражают свою готовность прийти пользователям на помощь при возникновении любых вопросов, связанных с дополнительным сервисом «Защита от вирусов и СПАМа Dr.Web».

Материал предоставлен пресс-службой компании "Воля"