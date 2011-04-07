Янукович планирует еще в этом году подписать с ЕС соглашение об ассоциации и ЗСТ

11:24, 07 апреля 2011
Разное
0

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина планирует еще в этом году подписать с Европейским Союзом соглашение об ассоциации и создании зоны свободной торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая в Верховной Раде Украины с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины в 2011 году.

Президент подчеркнул, что Украина стремится уже в этом году путем компромисса устранить разногласия в позициях и выйти на окончательное подписание соглашения.

«В 2010 году Украина и Европейский Союз предприняли качественный шаг вперед в сфере безвизового диалога», - отметил он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, Украина получила план действий относительно либерализации визового режима, и для дальнейшего продвижения к безвизовому режиму с ЕС в 2011 году Украина должна выполнить ряд технических заданий, в частности, в сферах безопасности документов, миграции, охраны общественного порядка.

«Убежден, что до конца года мы это сделаем», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 5 марта 2007 года Украина и Евросоюз начали переговоры о соглашении об ассоциации, а 18 февраля 2008 года ЕС и Украина начали официальные переговоры относительно создания зоны свободной торговли, которая станет составной частью соглашения об ассоциации.

Стороны планируют завершить переговоры до конца этого года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter