Янукович планирует еще в этом году подписать с ЕС соглашение об ассоциации и ЗСТ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина планирует еще в этом году подписать с Европейским Союзом соглашение об ассоциации и создании зоны свободной торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая в Верховной Раде Украины с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины в 2011 году.

Президент подчеркнул, что Украина стремится уже в этом году путем компромисса устранить разногласия в позициях и выйти на окончательное подписание соглашения.

«В 2010 году Украина и Европейский Союз предприняли качественный шаг вперед в сфере безвизового диалога», - отметил он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, Украина получила план действий относительно либерализации визового режима, и для дальнейшего продвижения к безвизовому режиму с ЕС в 2011 году Украина должна выполнить ряд технических заданий, в частности, в сферах безопасности документов, миграции, охраны общественного порядка.

«Убежден, что до конца года мы это сделаем», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 5 марта 2007 года Украина и Евросоюз начали переговоры о соглашении об ассоциации, а 18 февраля 2008 года ЕС и Украина начали официальные переговоры относительно создания зоны свободной торговли, которая станет составной частью соглашения об ассоциации.

Стороны планируют завершить переговоры до конца этого года.