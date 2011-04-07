Украинская экономика нуждается в системной перестройке - Янукович

Экономика Украины нуждается в системной перестройке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день национальная экономика преимущественно остается неэффективной и зависимой от конъюнктуры внешнего финансового и товарных рынков.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что до сегодняшнего времени в структуре отечественной промышленности сохраняется доминирование старых технологических укладов и производства продукции с низкой добавленной стоимостью. Базовые отрасли чрезвычайно затратные и уровень энергоемкости ВВП в Украине до сих пор превышает средние показатели по СНГ и почти в три раза – в экономически развитых странах мира. Это одна из главных причин нашей зависимости от импорта энергоносителей в неоправданно больших объемах.

«Таким образом, первоочередным приоритетом для Украины в среднесрочной перспективе является ускорение инновационного развития, техническое и технологическое обновление производственных мощностей, развитие производства пятого и шестого технологических укладов. Безусловно, структурная перестройка национальной промышленности Украины, повышение ее эффективности и конкурентоспособности будет требовать больших инвестиций», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он подчеркнул, что успех реформирования экономики будет зависеть от способности государства создать благоприятный инвестиционный климат. «Учитывая это, 2011 год должен стать периодом построения новой нормативно-правовой базы защиты прав и интересов инвесторов, введения современных механизмов промышленной политики и предоставления государственной поддержки высокотехнологическим предприятиям и секторам экономики», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.