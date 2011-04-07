Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон "О центральных органах исполнительной власти", который определяет организацию, полномочия и порядок деятельности центральных органов исполнительной власти Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Закон определяет основные задачи, принципы и организацию деятельности центральных органов исполнительной власти, их виды, структуру, компетенцию, место в системе органов исполнительной власти, социальное и другое обеспечение работников центральных органов исполнительной власти.

В соответствии с законом, систему центральных органов исполнительной власти составляют министерства и другие центральные органы исполнительной власти.

Система центральных органов исполнительной власти является составляющей системы органов исполнительной власти, высшим органом которой является Кабинет министров Украины.

В соответствии с законом, министерства и другие центральные органы исполнительной власти образуются, реорганизуются и ликвидируются Президентом Украины по представлению премьер-министра.

Первый заместитель министра и заместитель министра (в случае введения) назначаются на должности по представлению премьер-министра и освобождаются от должностей Президентом.

Премьер-министр вносит на рассмотрение Президента представление о назначении на должности первого заместителя министра и заместителя министра (в случае введения) в соответствии с предложениями соответствующего министра.

В случае освобождения министра первый заместитель министра и заместитель министра (в случае введения) освобождаются от должностей Президентом Украины.

В законе определены полномочия министра и первого заместителя министра.

В соответствии с законом, Антимонопольный комитет Украины, Фонд государственного имущества Украины, Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины являются центральными органами исполнительной власти со специальным статусом. Другие центральные органы исполнительной власти со специальным статусом могут быть образованы Президентом Украины.

Председатель Антимонопольного комитета Украины, председатель Фонда государственного имущества Украины, председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины назначаются на должности и освобождаются от должностей Президентом при согласии Верховной Рады.

Заместители председателя Антимонопольного комитета Украины, председателя Фонда государственного имущества Украины, председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины назначаются на должности по представлению премьер-министра и освобождаются от должностей Президентом Украины.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 17 марта приняла Закон “О центральных органах исполнительной власти”, предложенный Президентом. Этот законопроект поддержал 271 народный депутат.