Украина хочет сотрудничать с Таможенным союзом по схеме “три плюс один” – Янукович

Украина хочет сотрудничать с Таможенным союзом по схеме “три плюс один”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, выступая в Верховной Раде Украины с ежегодным посланием «О внутреннем и внешнем положении Украины в 2011 году».

«Считаю, что дальнейшее развитие отношений с Таможенным союзом будет опираться на новую договорную базу относительно соглашений о свободной торговле и возможном пакетном соглашении о сотрудничестве по формуле «3+1», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По убеждению Президента, это даст нам возможность обеспечить реальный курс на сближение европейского и евразийского экономических пространств.

Он отметил, что евроинтеграционный курс не был и не будет препятствовать развитию стратегического партнерства Украины с РФ.

«Для Украины нормализация отношений с Россией стала неотъемлемой составляющей ее европейского выбора», - подчеркнул Президент.

По его словам, в 2010 году страны реализовали важную часть повестки дня двусторонних отношений: возобновили полноценный диалог, экономическое сотрудничество и вышли на новую формулу стратегического партнерства Украины и России.

«Очередным свидетельством серьезности наших намерений и закономерным результатом совместной работы в ближайшей перспективе станет подписание Декларации о содержании украинско-российского стратегического партнерства. В то же время, наша принципиальная позиция в том, что двусторонние отношения должны базироваться на взаимном уважении национальных интересов», - подчеркнул глава государства.

Он заметил, что именно на этой основе власть сегодня рассматривает вопрос сотрудничества Украины с Таможенным союзом.

Как сообщал УНИАН, Россия предлагает Украине совместно устанавливать зону свободной торговли с Европейским Союзом после присоединения к Таможенному союзу и установлению единого экономического пространства в рамках России, Беларуси, Казахстана и Украины.

15 марта на пресс-конференции в Минске премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал, что создание зоны свободной торговли с Европейским Союзом может негативно отразиться на экономических отношениях Украины с Россией, Беларусью и Казахстаном.

17 марта с.г. во время встречи с председателем Группы прогрессивного альянса социалистов и демократов Европейского парламента Мартином ШУЛЬЦЕМ премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина продолжает настойчиво вести переговоры с Европейским Союзом о создании зоны свободной торговли в рамках договора об ассоциации.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что в этом направлении планы Украины остаются неизменными.

5 апреля уполномоченный Кабинета министров Украины по вопросам сотрудничества с РФ, странами СНГ и Евразийского экономического содружества Валерий МУНТИЯН в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина» сказал, что Украина должна сначала присоединиться к Таможенному союзу с Россией, Беларусью и Казахстаном, а уже потом подписать соглашение о свободной торговле с Таможенным союзом и Евросоюзом.

В тот же день заместитель министра иностранных дел Украины Павел КЛИМКИН заявил, что украинское руководство предано делу создания ЗСТ с ЕС.